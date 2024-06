Tök üresen áll egy magyarlakta szlovéniai falu szélén egy közpénzből épített korai fejlesztő központ

Novák Katalin látogatására buszoztatni kellett a gyerekeket, hogy a köztársasági elnöknek legyen kivel fotózkodnia – állítja Hadházy Ákos.

A független képviselő a saját szemével nézte meg a Lendvától tíz kilométerre fekvő, kétszázötven fős, összesen két utcából álló Radamos korai fejlesztő központját, és erről videót is posztolt.

„[...] a szlovén prérin kacsalábon forgó épület ennél jobban nem is lehetett volna zárva. Azt, hogy itt nem működik semmi, a közeli Lendván is megerősítették a helybéliek. Arról, hogy senki nem is gondolta komolyan, hogy itt gyerekek lesznek, az impozáns épület elhelyezkedésén [...] kívül a hanyagul odadobott mászóka és a gondosan a ház mellé épített garázs is tanúskodik”,