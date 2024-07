Milliárdos profitot termel, mégis uniós pénzből vesz elektromos autókat a Fidesz kedvenc őrző-védő cége

A hazai biztonsági piac egyik legnagyobb szereplője a Fidesz kedvenc cégének is aposztrofált Valton-Sec Zrt., mely számos állami cégnél, központi rendezvénynél és kiemelt sporteseményen lát el biztonsági, őrző-védő feladatokat. Magyarul stabilan be vannak csatornázva a kormányhoz, amit mi sem bizonyít jobban, hogy tavaly 18 milliárd forint után már 23 milliárdos árbevételre tettek szert, amiből a végén 2,8 milliárdos tiszta profitot mutattak ki.

Ebből minden bizonnyal a korábbi évekhez hasonlóan szép osztalékot fizetnek a tulajdonosoknak, a feltételezés azonban nem véletlen, hiszen a taggyűlési jegyzőkönyvben homályosan fogalmaznak ezzel kapcsolatban. Mint írják:

„Az osztalékról ugyanezen a napon a 2/2023 sorszámú határozatban dönt a taggyűlés.”

photo_camera Középen Varga Lajos, a közelmúltig ő volt a Valton tulajdonosa. Fotó: Németh Dániel/444

Vagyis titkolják, hogy adott évben mekkora osztalékot vesznek ki a tulajdonosok a cégből. Erre még a kiegészítő melléklet egyik táblázata is csak utólag világít rá. Vagyis a 2021-es év eredménye után 950 milliót fizettek, és csak most derült ki, hogy a 2022-es év után tavaly 1,32 milliárd forintot fizettek ki.

Ennek ellenére szép tartalékot halmozott fel az elmúlt években maga a cég is. Az előző évek gazdálkodásainak eredményét halmozó eredménytartalék soron tavaly év végén 4,3 milliárd forint pihent, a cég bankszámláján pedig 2,1 milliárd forint volt.

Hiába azonban mindez, úgy tűnik, egyben 20,1 millió forintot sem hajlandó kifizetni a Valton annak érdekében, hogy környezetkímélőbb legyen.

Történt ugyanis, hogy „a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránti elkötelezettség jegyében” a cég venne három darab elektromos autót, amihez idén februárban uniós támogatást igényeltek. Szűk négy hónappal később meglett a pályázat pozitív elbírása is, így

50 százalékos támogatási intenzitással mellett 10 millió forint uniós pénzt kaptak ahhoz, hogy vegyenek három elektromos autót. A projekt teljes költsége 20,1 millió forint.

A projekt leírása szerint szeretnének venni

egy Dacia Spring Electric típusú járművet (listára valahol bruttó 8,4 milliótól kezdődhet)

egy Dacia Spring Cargo Electricet (ennek listaára bruttó 9 milliótól kezdődik)

és egy Cenntro Logistar 1000 típusú autót (listaára bruttó 7,3 milliótól kezdődik az importőr árlistája szerint).

Az is kiderült, hogy az autókat a gödöllői Békési-Fót Kft.-től és a budapesti Birdiecar Hungary Kft.-től szerezték be. Ezzel három „átlagosan” idős autót váltottak ki. A pályázati anyag szerint a „Valton-Sec Zrt. a jövőben is tervezi elektromos autók beszerzését, a teljes flotta elektromossá tétele a cél”. Úgy gondolják, hogy a „Valton-Sec Zrt. elektromos flottára való átállása példaértékű lépés a fenntarthatóság és a környezetvédelem irányába”.

Leírják: „a beszerzés eredményeként a társaság csökkentette károsanyag-kibocsátását, üzemeltetési költségeit és zajszennyezését”.