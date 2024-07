Elektronikus megfigyelőrendszerről és kivonulásáról tárgyalhat Izrael és Egyiptom

Dél-szíriai katonai támaszpontra mérhetett csapást az izraeli hadsereg, válaszul egy csütörtök éjjeli rakétatámadásra, ami a Golán-fennsík déli részén fekvő nyílt területre csapódott be. A Tasilban található támaszpont elleni támadást maga az IDF jelentette be.

Mindeközben csütörtökön több rakétát lőttek ki a dél-izraeli Nir Izrael és Askelon kibucokra a mostanra szinte teljesen lakatlan észak-gázai Beit Hanunból, az észak-izraeli Adamit kibuc közelébe pénteken Libanonból indított rakéta csapódott be. A Times of Israel két egyiptomi és egy harmadik, az ügyben jártas forrásra hivatkozva azt írja, az izraeli és egyiptomi felek egy gázai-egyiptomi határmenti elektronikus megfigyelőrendszerről és Izrael kivonulásáról tárgyalhatnak a jelenleg is zajló tűzszüneti tárgyalások keretében.

Az izraeli hadsereg állítása szerint az elmúlt napok gázai akciói során fegyvergyártásra használt gépeket és terrorcsoportokhoz tartozó készpénzt találtak. Folytatódnak a harcok a dél-gázai Rafahban is: az összecsapásokban és légitámadásokban izraeli katonák és gázai fegyveresek is meghalhattak.



photo_camera Fotó: JALAA MAREY/AFP

Az IDF friss jelentése felkészületlenségből fakadó súlyos mulasztásokat tárt fel az izraeli hadsereg részéről a Hamász október hetedikei dél-izraeli mészárlása során: a Gázai övezet határán fekvő, ezer fős Be'eri kibucban több mint száz civilt és több mint harminc katonát öltek meg a terrorszervezet fegyveresei, a közösségben több mint száz épület vált lakhatatlanná. Egy hónappal a Hamász terrortámadása után mi is ott jártunk egy izraeli szervezésű sajtóúton: megnéztünk egy másik lerombolt és elhagyatott kibucot, a vérengzés egyik helyszínét, beszéltünk az elrabolt túszok családtagjaival, túlélőkkel, és a libanoni határhoz is eljutottunk, ahol tájékozódhattunk a Hezbollah északi támadásairól. Képes összefoglalónk itt olvasható.

Ahogy azt korábban írtuk: az izraeli hírszerzés már a Hamász több mint ezer áldozattal járó támadása előtti éjjelen furcsa tevékenységet észlelhetett Gázában, a hírszerzés és a vezérkar a merénylet előestéjén rendkívüli üléseket is tartott, de még a legextrémebb forgatókönyvek sem szóltak arról, ami fél nappal később valósággá vált.

Az Ambrey brit tengeri biztonsági cég szerint rakétatámadás ért egy kereskedelmi hajót a jemeni partok közelében, egy rakéta a vízbe zuhant, egy másik a levegőben robbant fel. A síita szeparatista hútik rendszeresen támadják a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi és hadihajókat azzal az ürüggyel, hogy azok szerintük Izrael felé tartanak vagy Izraelt védik. Tavaly november óta harmincnál is több támadást intéztek hajók ellen, júniusban legalább kettőt. A támadást egyelőre senki sem vállalta magára.

Joe Biden a NATO hetvenötödik évfordulós csúcstalálkozóján azt mondta, még mindig vannak „szakadékok” a Hamász és Izrael között, de a felek „haladnak” a tűzszüneti megállapodás felé. A tűzszüneti tárgyalások hónapok óta zajlanak Katar, Egyiptom és az Egyesült Államok közvetítésével. Az amerikai elnök júniusban az egész világot meglepve olyan háromlépcsős béketervet ismertetett, ami állítása szerint az izraeli fél ajánlata volt, amit ő hozott nyilvánosságra. A javaslatot az ENSZ és a G7 országok is aláírták. Az amerikai elnök így próbálhatott nyomást gyakorolni mind a terrorszervezetre, mind a keményvonalas izraeli politikusokra - egyelőre inkább kevesebb sikerrel. Benjámin Netanjahu múlt héten egy Hamász által benyújtott tűzszüneti és fogolycsere javaslat részleteiről egyeztethetett tanácsadóival és a biztonsági kabinettel.

photo_camera Fotó: JALAA MAREY/AFP

„Az Egyesült Államok hónapok óta azon dolgozik, hogy biztosítsa a tűzszünetet Gázában, hogy hazavigye az izraeli túszokat, és utat nyisson a békéhez és a stabilitáshoz a Közel-Keleten”, mondta Biden okosan időzített sajtótájékoztatóján, aminek különösen nagy volt a tétje a Donald Trumppal folytatott elnöki vitán mutatott leszereplése után. Az elnök egyúttal rámutatott, hogy a gázai háború befejezése nem feltétlenül jelenti a Hamásszal szembeni küzdelem végét.

A Lazar Research Institute és a Panel4All nemrég közzétett felmérése szerint a Nemzeti Tábor nevű centrista párt elnöke, a háborús kabinet feloszlatását lemondásával előidéző Beni Ganz már népszerűbb Netanjahunál az izraeli választók körében: a megkérdezettek negyvenhárom százaléka szerint ő lenne a legalkalmasabb miniszterelnöknek, a regnáló kormányfő harmincnyolc százalékával szemben.

A béke Netanjahu hatalmának végét is jelenthetné - erről ebben a cikkben írtunk bővebben.

Címlap: Izraeli katonák rakétatámadás füstjében a Golán-fennsíkon, 2024. július 9-én. Fotó: JALAA MAREY/AFP (Times of Israel, Hárec)