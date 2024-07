Megtalálták Trump merénylőjének telefonját, egy detonátor is lehetett nála

A WPXI nevű tévécsatorna birtokába jutott egy felvétel, amin egy mobiltelefon és egy detonátor látható, közel a Trump elleni merénylet helyszínéhez. A tárgyakat Thomas Crooks használhatta, közvetlenül mielőtt múlt szombaton egy háztetőről rálőtt a volt elnökre. Trump fülsérüléssel megúszta, egy ember azonban meghalt, kettő pedig súlyosan megsebesült.

A telefont sikerült feltörni, azonban a Washington Postnak nyilatkozó források szerint ez „nem oldotta meg az ügyet”.

Ezenkívül Crooks autójában egy doboznyi robbanóanyagot is találtak, amely egy vevőegységhez volt csatlakoztatva - jelentette a CNN, hozzátéve, hogy a nyomozók szerint elképzelhető, hogy ezeket a merénylő figyelemelterelésként akarta használni.



A WPXI arról is beszámolt, hogy továbbra is zavaros, hogy miért nem tudták megakadályozni a támadást, főleg, hogy az amerikai titkosszolgálat igazgatója szerint az épületben, melynek tetejéről a a lövéseket leadtál, egy mesterlövész-alakulat állomásozott. Egy iráni fenyegetés miatt ráadásul hetekkel az eset előtt megerősítették Trump védelmét.

Bár a most talált telefon és detonátor segítséget jelenthet a nyomozásban, az elkövető pontos indítékai továbbra is tisztázatlanok. Osztálytársai okos, de magányos diákként emlékeztek vissza rá. Elmondásuk alapján nem viselkedett erőszakosan és sosem került bajba, ennek ellenére iskolai lövöldözőnek csúfolták.

(Guardian)