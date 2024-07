Elfogták az egykori ukrán képviselő feltételezett gyilkosát

Maga Zelenszkij elnök jelentette be a Telegram-csatornáján, hogy elfogták Irina Farion meggyilkolásának gyanúsítottját Dnyipró városában. „Éppen most tájékoztatott engem Igor Klimenko, Ukrajna belügyminisztere a gyanúsított őrizetbe vételéről Dnyipróban Irina Farion meggyilkolása ügyében. Az őrizetbe vétel művelete nagyon bonyolult volt. Ezekben a napokban a gyilkosság felderítésén százak dolgoztak a Nemzeti Rendőrség, az SZBU és más szolgálatok szakértői közül” – írta az ukrán elnök.

Igor Klimenko belügyminiszter később továbbiakat is elárult. A most elfogott gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki Dnyipróban él. A nyomozás jelenlegi állása szerint valószínűsíthető, hogy ő csak egyfajta bérgyilkos volt és Fariont mások megrendelésére lőtte le. Erre utal a Szuszpline nevű újság cikke is, amelyben hatósági forrásokra hivatkozva azt írják, bérgyilkosság áldozata lett a képviselőnő, amelynek előkészítését egy hónapig szervezhették.



photo_camera Irina Farion

Irina Fariont péntek este lőtték fejbe Lvivben, az otthona közelében. Amikor a mentők megérkeztek, még életben volt, de néhány órával később a kórházban meghalt. A támadó elmenekült a gyilkosság helyszínéről. Az eredetileg nyelvész Farion leginkább az ukrán nyelv népszerűsítését célzó, valamint az orosz nyelvhasználat elleni kampányairól volt ismert. 2012-ben a szélsőjobbos Szvoboda párt jelöltjeként beválasztották a kijevi parlamentbe, majd a lvivi regionális tanácsban dolgozott.

2018-ban, a donbaszi szeparatisták elleni háború alatt arra szólított fel, hogy törjék el minden oroszul beszélő állkapcsát, de az orosz invázió után a Mariupolt védő, szélsőjobbos Azov ezred oroszul beszélő harcosai ellen is kikelt. Emiatt még azon a lvivi egyetemen is felléptek ellene, ahol tanított, sőt utcai tüntetéseket is szerveztek megnyilvánulásai miatt az egyébként az ukrán kultúra központjának számító városban.

A Meduza azt írja, szerdán este a feltételezhetően a „National Socialism/White Power” (NS/WP) neonáci szervezettel kapcsolatban álló Telegram-csatornán megjelent egy „Ukrán Autonóm Forradalmi Rasszista Kiáltványa” című írás. Szerzője, aki „autonóm harcostársként” mutatkozott be, vállalta a felelősséget az ex-képviselő meggyilkolásáért. A szerző a „kiáltványában” Fariont „Ukrajna ellenségének és faji árulónak” nevezte.

(Meduza)