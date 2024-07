Mi történt pontosan a botrányba fulladt Argentína-Marokkó olimpiai focimeccsen?

Botrányba fulladt a szerdai Argentína-Marokkó focimeccs a párizsi olimpián, miután szurkolói rendbontás miatt előbb két órára félbeszakadt a mérkőzés, majd az üres stadionba visszatérő játékosokkal közölte a bíró, hogy VAR-vizsgálat után elveszi az argentinok 105. percben szerzett egyenlítő gólját.

A helyzet annyira szürreális volt, hogy sokan nem is értették, mi történt. A kaotikus meccs részleteit az Athletic cikke rekonstruálta.

Marokkó 2-1-re vezetett a 90. percben, azonban a rendes játékidőben többször is pályára futottak a marokkói szurkolók, így a bíró 15 perces hosszabbítást rendelt el. Az argentinok a 105. percben drámai jelenetek után, Cristian Medina fejes góljával azonban kiegyenlítettek. Egészen pontosan ezzel:

Az ünneplés közben a marokkói szurkolók poharakat és üvegeket dobáltak a fűre, valamint többen be is futottak a pályára. A bíró ekkor az öltözőbe rendelte a játékosokat, a szurkolókat pedig a rohamrendőrök terelték ki a stadionból. A meccset közvetítő tévétársaságok és a hivatalos olimpiai honlap is a 2-2-es döntetlent írta ki, mint végeredményt.

Másfél órával később azonban visszarendelték a játékosokat az üres stadionba, hogy folytassák a meccset, és lejátsszák a hátralévő pár percet. A játékosok azonban ekkor már tudták azt, amit a tévénézők még nem. Vagyis azt, hogy az argentinok egyenlítő gólját les miatt érvénytelenítették.

A bíró ennek ellenére a játék újrakezdése előtt kiment a pálya melletti VAR-képernyőhöz, amin visszanézte az argentinok egyenlító gólját, majd arra jutott, hogy a gól előtti kapufát fejelő Bruno Amione lesen volt, így a találat érvénytelen. Ezt a jelenetet valószínűleg a tévénézők miatt játszotta el.

Az újrakezdés utáni jeleneteket itt lehet visszanézni:

A meccs hátralévő perceiben az argentinok már nem tudtak egyenlíteni, így Marokkó nyerte 2-1-re a találkozót. Javier Mascherano, az argentinok edzője nagyon dühösen fogadta a fejleményeket, állítása szerint velük senki sem közölte, hogy a gólt lesgyanú miatt vizsgálják. A szürreális jelenetet még Lionel Messi is kommentálta, aki csak annyit írt Instagram-sztorijába, hogy hihetetlen.