Kós Hubert éremre hajt, ringben a bokszolóink, fontos magyar kézi- és pólómeccsek is jönnek csütörtökön

Szerdán is sűrű napjuk lesz a magyaroknak Párizsban.

7:30: Helebrandt Máté és Venyercsán Bence is rajthoz áll a 20 km férfi gyaloglás döntőjében. A 20 km-es női gyaloglás mezőnyében Madarász Viktória és Récsei Rita képviseli Magyarországot.

10:00: dzsúdó 100 kg-os súlycsoportban, negyeddöntőben lép tatamira Vég Zsombor. Ha továbbjut, délután folytatja a küzdelmet.

11:00: folytatódnak az úszás előfutamok: női 200 méter háton úszik Szabó-Feltóthy Eszter és Molnár Dóra, férfi 50 gyorson Szabó Szebasztián, 200 vegyesen Zombori Gábor és vízben a 4x200 méteres női gyorsváltó csapatunk is.

12:00: Érdi Mária és Vadnai Jonatán vitorlázóink számára is elkezdődik az olimpia a Marseille Marinán.

12:00 Mészáros Eszter sportlövőnk megkezdi selejtezőjét 50 méter három testhelyzetű puska kategóriában.

14:00: Magyarország-Spanyolország csoportmeccs a női kézitornán.

16.18: Boksz: női 66 kg-ban Hámori Luca az amerikai Williamson ellen öklöz a nyolcaddöntőben, férfi 63,5 kg-ban Kovács Richárd ellenfele a francia Oumiha lesz.

18:15: torna női összetett egyéni döntő Czifra Bettina Lilivel.

20:37: Kós Hubert döntőzik 200 méter háton, és mindenki más, aki továbbjutott a délelőtti futamokon.

21.05: Magyarország-Japán csoportmeccs a férfi vízliabda-tornán.

Kós Hubert éremért úszhat csütörtök este

Szerda este megszerezte a magyar olimpiai csapat első ezüstérmeit: a kardcsapat Dél-Korea ellen maradt alul az esti döntőben négy tussal, Milák Kristóf a 200 méteres pillangón lett második a francia Léon Marchand mögött, Németh Nándor végül negyediknek jött be 100 gyorson. Komoly eredményei már vannak, de aranyérme továbbra sincs Magyarországnak.

Van viszont rá esély, hogy csütörtökön újabb éremmel gazdagodjon a magyar csapat. Leginkább Kós Hubert révén, akinek 100 háton ugyan nem sikerült döntőbe jutnia vasárnap, szerdán viszont délelőtt előbb simán kvalifikálta magát a középdöntőbe, ott pedig hatalmasat úszott, és a legjobb idővel jutott be a legjobb nyolc közé.

photo_camera Fotó: MANAN VATSYAYANA/AFP

Az orosz fenomén - olimpiai csúcstartó - Jevgenyij Rilov távollétében nyugodtan kijelenthető, hogy a második olimpiáján szereplő Kós a szám esélyeseinek egyike; ráadásul a másik nagy riválisnak tartott Ryan Murphy csak hatodik lett az előfutamban, nem jutott döntőbe. Kós fél 9 után pár perccel úszik.

Csütörtök délelőtt az előfutamokban Molnár Dóra, Szabó-Feltóthy Eszter, Zombori Gábor, Szabó Szebasztián és a női 4x200 méteres gyorsváltó érdekelt

Kezdődik az atlétika

Megkezdődik az atlétikai verseny az olimpián, de csütörtökön még "csak" hosszútáv gyalogló számokat rendeznek, a többi sportágban pénteken indul a küzdelem. A verseny központja a Trocadero lesz. Helebrandt Máté negyedik, a magát utolsó pillanatban (tavasszal) kvalifikáló Venyercsán Bence harmadik olimpiáján áll rajthoz. A nőknél induló Madarász Viktória jó formában van, június végén országos rekordot futott, mellette Récsei Ritának is szurkolhatunk.

Érdi Mária a vizen Marseille-nél

Magyar szempontból az ILCA 6 és az ILCA 7 hajóosztály futamara érdemes figyelni, ezekben versenyez a 26 éves Európa-bajnok Érdi Mária és az Európa-bajnoki ezüstérmes Vadnai Jonatán. Érdi tavaly világbajnok volt, idén hetedik lett a vébén az ILCA 6 kategóriában, tavasszal megnyerte a Világkupa-sorozat mallorcai állomását, vannak, akik éremesélyesként emlegetik, nagyon jól sikerült a felkészülése, van oka az optimizmusra. Vadnai Jonatán az MTI-nek azt nyilatkozta, hogy azzal a céllal érkezett a nyári játékokra, hogy a legjobb tudása szerint teljesítsen, jó stratégiai döntéseket hozzon, és ha ez sikerül, már elégedett lesz.

photo_camera Érdi Mária akcióban a 2020-as tokiói olimpián Kanagavánál Fotó: PETER PARKS/AFP

Vég Zsombor megizzadt a negyeddöntőért, bokszolóink a ringben

100 kg-os kategóriában versenyez a negyeddöntőktől Vég Zsombor, aki mindent beleadott a mérlegelés előtt: anorákba bújva nyomta le a mérlegelés előtti utolsó edzéseket a 32 fokos hőségben. 10 óra után valamivel szurkolhatunk neki, és ha minden jól megy, délután is:

De érdemes lesz figyelni bokszolóinkra is. Hámori Luca - első magyar női bokszolóként az olimpiákon (!) - az ír Grainne Walsh legyőzésével jutott be a nyolcaddöntőbe a 66 kg-os súlycsoportban. Vagányan bokszolt, vagányan nyilatkozott is („megmutattam neki, hogy nem vagyok kislány”), az amerikai Williamson ellen is valami ilyesmire lesz szükség:



Kovács Richárd is nagy formában bokszol, a legutóbbi olimpián bronzérmes Harry Garside-ot verte ki előző körben. Nem lesz könnyű dolga: a francia Sofiane Oumiha ellen idegenben kell majd öklöznie. Mindenesetre Kovács szíve biztos a helyén lesz:

„Azért utaztam ide, hogy a kisfiamnak hazavigyek egy érmet. Egy meccsre vagyok ettől, ami nagyon jó dolog, de nagyon kemény ellenfelem lesz, egy francia világbajnok, többszörös olimpikon. Addig is mindent megteszek, hogy a legjobban szerepeljek.”

Izgalmas egyéni számok

Mészáros Eszter sportlövőnk 50 méter három testhelyzetű puska kategóriában selejtez, kora este Czifra Bettina Lilinek szurkolhatunk a női összetett egyéni döntőben. A 17 éves Czifra Bettina Lili az egyéni összetett selejtezőjében 22. helyen jutott be a fináléba.

photo_camera Czifra Bettina Lili, Bácskay Csenge és Székely Zója Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Fontos vízi- és kézimeccs

2-től magyar-spanyol meccs a női kézitornán. Jól kezdtünk, szűken, de vertük a brazilokat, aztán döntetlent játszottunk Angolával. A spanyolok kikaptak a hollandoktól és a braziloktól is, meglepően simán, pedig elvileg nincs rossz csapatuk. Nyerni kell mindenesetre. Este 9-től a férfi vízilabda-csapat az eddig nyeretlen Japán ellen játszik. A házigazdákat az első fordulóban vertük, viszonylag simán, csak a végén felengedtük őket, viszont a spanyoloktól kikaptunk 10-7-re. Hozni kéne ahhoz, hogy minél jobb helyen mehessünk tovább a csoportból, és ne kapjunk már a nyolc között nagyon nehéz ellenfelet.

photo_camera Jansik Szilárd gólöröme a franciák elleni nyitómeccsen Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Ami még érdekes lehet, magyarok nélkül

Például a férfi tenisztorna negyeddöntői: 12 után valamikor Carlos Alcaraz Tommy Paullal meccsel, este hét után Novak Djokovics - Sztefanosz Cicipasz rangadó lesz, de a többi párosítást is csütörtökön bonyolítják.

Még nagyobb figyelem övezi majd a párosok viadalát: délután pályára lép a brit Andy Murray Dan Evans duó az amerikai Taylor Fritz és Tommy Paul párosa ellen. Az angolok hatalmas menetelésben vannak, több meccset tie breakben fordítottak meg, és mivel ez Andy Murray utolsó tornája, a brit legenda minden meccsen úgy játszik, hogy pályafutása során az lehet az utolsó.

Este fél 9 után hatalmas döntőre van kilátás 200 pillangón (ahol Kapás Boglárkának nem sikerült döntőbe jutnia): az olimpiai csúcstartó kínai Zsang Jufei és a kanadai csillag (az idei olimpián már egy aranyat és ezüstöt nyert) 17 éves Summer McIntosh között.