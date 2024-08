Az ukránok azt állítják, elfoglalták a Gazprom gáztranzitállomását, Oroszország rendkívüli intézkedésekről döntött

Egy pénteken késő este félperces videóban ukrán katonák láthatók egy olyan épületben, ahol a Gazprom logója látható. Ukrajna azt állítja, a felvétel annak bizonyítéka, hogy az oroszországi, Kurszk térségében zajló offenzívájuk újabb sikereként teljesen ellenőrzésük alá vonták a nagyjából ötezer lakosú Szudzsa városát, beleértve az itt lévő, Gazprom-tulajdonú gáztranzitállomást is, írja a Reuters. Erről a videóról van szó:

„A várost az Ukrán Fegyveres Erők ellenőrzik, a város nyugodt, minden épület épségben van. A stratégiai fontosságú Gazprom létesítmény a 61. különálló sztyeppei brigád 99. gépesített zászlóaljának ellenőrzése alatt áll” – mondja a felvételen egy ukrán egyenruhás katona a Reuters szerint.

A hírügynökség megjegyzi: nem tudták ellenőrizni a videó hitelességét, az ukrán hadsereg vezérkara pedig nem kommentálta, mivel az ukrán hadsereg – és Volodimir Zelenszkij elnök – a szigorú hallgatás politikáját követi a Kurszk térségébe történt fegyveres behatolással kapcsolatban. Az viszont biztos, hogy a videó volt az első demonstráció az ukrán térnyerésről a határ orosz oldalán.

A tranzitállomás megszerzése ellenére az orosz gázszállítások nem álltak le – igaz, a volumenük alacsonyabb, mint az ukrán offenzíva előtt volt. A Gazprom szombatra 39,6 millió köbméter földgáz szállítását irányozta elő, ez több is a pénteki 38,5 millió köbméternél, de kevesebb, mint az ukránok kurszki behatolása előtti 42-42,5 millió köbméter, írta a Portfolio. A gázpiacot így is felbolygatták a kurszki hírek: a holland TTF gáztőzsdén 40 eurón, idei csúcson zárt pénteken a szeptemberi határidős gázkontraktus ára.

És hogy a kurszki helyzet orosz szemszögből egyre súlyosabb, arra utal az a szombat délelőtti hír is, hogy három oroszországi régióban azonnali hatállyal rendkívüli biztonsági intézkedéseket rendeltek el. A Kurszk, Belgorod és Brjanszk régiókat érintő szigorú biztonsági és terrorellenes lépések mellett Moszkva a térségben összevonja erőit, hogy így ellensúlyozza Ukrajna legnagyobb támadását orosz szuverén terület ellen a háború 2022-es kezdete óta, írja szintén a Reuters.

Az intézkedés drasztikus lépésnek számít. A három régióban az ukrán csapatok kiszorítására hivatkozva az orosz Nemzeti Antiterrorista Bizottság és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat szinte teljhatalmat kapott: kitelepítéseket rendelhetnek el, lényegében bárkit lehallgathatnak, korlátozhatják az alapvető szabadságjogokat, illetve a közlekedést és a kommunikációt, emellett nagyobb területeket, akár teljes településeket, utakat zárhatnak le.

Közben, a szombat reggeli és délelőtti hírek szerint, az oroszok katonai válaszcsapása is megkezdődött. A kurszki régióban tankállásokat vettek fel, hogy az ukrán csapatokra lőjenek, illetve vadászbombázókról és harci helikopterekről is lövik az ukrán erőket. Igaz, ezeket a közléseket is fenntartásokkal kell kezelni, hiszen Moszkva már a kurszki betörés másnapján azt állította, hogy megállították és visszaverték az ukrán támadókat – azóta ugyebár kiderült, hogy ez korántsem igaz.

A térségben folyó harci cselekmények a kurszki atomerőműre is hatással lehetnek.

A Roszatom szombaton reggel azt közölte ugyan, hogy rendben működik az erőmű, de közben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez azt is bejelentették pénteken, hogy ukrán rakétadarabokat találtak a létesítmény közelében, illetve csökkentették az atomerőmű két épülő blokkján dolgozó munkások számát. Raffael Grossi, a NAÜ főigazgatója úgy fogalmazott, hogy „jelentős katonai cselekmények” folynak az erőmű térségében.

Arról, hogy az ukrán hadsereg mit is művel és miért csinálja azt, amit csinál Oroszországban, itt írtunk bővebben.