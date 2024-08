Most már aztán tényleg elbonthatják a Nyugati téri felüljárót

Sokszor felmerült már a Nyugati téri felüljáró elbontásának időszerűsége, idén márciusban a már konkrét elképzelések is napvilágot láttak, most pedig a Magyar Építők honlapján jelent meg a hír, hogy BKK Budapesti Közlekedési Központ kiírta a pályázatot a pesti fonódó villamoshálózat II. ütemének tervezésére, építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésre, valamint az engedélyezési eljárások lefolytatására, minden szükséges engedély megszerzésére.

A pesti fonódó villamoshálózat részeként a Deák Ferenc tér és a Lehel tér között épülhet új villamospálya mintegy 2,2 kilométer hosszban, ezzel összefüggésben fogják elbontani a Nyugati téri felüljárót.

Azért ez persze nem két perc lesz: a kiírás szerint 2027. december 31-re kell teljes valójában elkészülnie a fejlesztésnek, még akkor is, ha ebbe beletartozik két lehetséges opció (a Nyugati téri aluljáró felújításának és a Szabadság-híd megerősítésének betervezése is) lehívása is.