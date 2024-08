A pincéből kimászva a szerbek lettek a vízilabda új császárai

Miközben a magyar férfi vízilabda válogatott elveszítette utolsó, még aktív olimpiai bajnokát (Varga Dénes vasárnap 37 évesen bejelentette, hogy nem játszik többet a nemzeti csapatban), a szerbek véghez vitték azt a bravúrt, amire réges-régen csak Nagy-Britannia (1908, 1912 és 1920) és nem is olyan régen (2000, 2004 és 2008) Magyarország volt képest. (A nőknél az Egyesült Államoknak triplázott 2012 és 2021 között.)

photo_camera Varga Dénes Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

A magyar válogatott 4. helye Párizsban csalódás volt, de nem lehetett érezni a csapaton, hogy esélyes az aranyéremre, a győzelmeket rendre vereségek követték, kikaptak a csoportmeccseken a spanyoloktól és az ausztráloktól, majd az elődöntőben horvátoktól és a bronzmeccsen az Egyesült Államoktól is.

Jansik Szilárd csapatkapitány az ötméteresekkel elveszített bronzmeccs után nagyon keserűen nyilatkozott az m4-nek.

„Valami hiányzott ezen az egész olimpián. Elvesztettünk négy mérkőzést, kihagytuk az utolsó hét ötösünket, ezek nem véletlenek, valami nagyon nem állt össze, valami miatt ezt most nem érdemeltük meg. Sok mindent megtettünk medencén kívül, és azon belül is, hogy minden rendben legyen, de valami miatt mégsem sikerült. Eddig az ötöspárbajok felénk billentek, most egyet sem tudtuk belőni. A rendes játékidőben nyerhettünk volna már, a végén hiányzott a blokk, hiányzott sok minden, nem tudom most elmondani, hogy mik ezek. Valami miatt nem volt jó az auránk.”

Legutóbb 1996-ban fordult elő, hogy a magyar csapat vesztes meccsel fejezte be az olimpiát. A magyar férfi válogatott a 2000 és 2008 közötti nagy triplázás óta nem jutott döntőbe olimpián, két ötödik, egy negyedik helye és egyetlen bronzérme van.

1976 és 2000 között volt olyan utoljára, hogy a férfi vízilabda válogatott egymást követő négy olimpián nem jutott döntőbe. (Az 1984-est nem vettük bele a számításba, mivel azon nem voltunk ott.)

Eközben a szerbek tripláztak, óriási meglepetésre. Kifejezetten rosszul szerepeltek ugyanis az elmúlt években a jelentősebb versenyeken.

A magyarok nagy sorozatának megszakadása után még egyértelmű volt, hogy a szerbek foglalják el a vízilabda trónját: 2016-ban egyszerre voltak olimpiai, világ- és Európa-bajnoki, Világkupa és Világliga címvédők.

Ez volt a csúcsévük. Csakhogy világbajnokságon 7 éve voltak utoljára dobogón, Európa-bajnokságot 2018-ban ünnepelhettek legutóbb, azóta 5., 9. és 7. hely jött össze nekik. A 2022-es 9. hely miatt távozott is a legendás szövetségi kapitányuk, Dejan Savic is.

De közben megtanultak olimpiát nyerni.

Korábban, Jugoszláviaként (az államalakulat eredeti állapotában) ez háromszor is sikerült nekik, de csak akkor, ha nem a magyarokkal játszottak a döntőben.

Jugoszlávia felbomlása után aztán sokáig éppen a magyar válogatott akadályozta meg őket az olimpia megnyerésében.

2000-ben az elődöntőben győztük le az akkor még Jugoszlávia néven induló, de lényegében Szerbiát és Montenegrót jelentő csapatot.

2004-ben a döntőben vertük őket (már Szerbia és Montenegróként).

2008-ban - a Kemény-csapat harmadik győzelmekor - elkerültük egymást, az elődöntőben kikaptak az amerikaiktól. (A szerb és a montenegrói vízilabda erejét mutatja, hogy 2008-ban már külön indultak, de mindkét csapat a négy közé jutott. A bronzcsatájukat végül a szerbek nyerték.)

A szerbek hiába nyertek 2000 és 2008 között három Európa- és egy világbajnokságot, két döntőben és egy elődöntőben is legyőzve a magyar válogatottat, az olimpián mindháromszor a magyarok lettek aranyérmesek.

A korszakváltásnak nem volt egy grandiózus összecsapást hozó, szimbolikus pontja. A triplázás utáni 2012-es olimpián ugyan a szerbek legyőzték a magyar válogatottat, de az az első csoportmeccs volt, nem volt igazán jelentősége. Ráadásul a szerbeken továbbra is fogott az olimpiai átok. A magyarokat az olaszok ugyan kiverték a 8 között, de aztán elintézték a szerbeket is. (A döntőben pedig a horvátok verték meg a menetelő olaszokat, és lettek a háromszoros magyar sorozat után olimpiai bajnokok.)

Talán a szerbek sem hitték ekkor, hogy az olaszok elleni, 12 éve elbukott elődöntőjük egy nagyon hosszú időszakot nyit meg. A 2012-es bronzmeccsen - akárcsak négy évvel korábban - újra legyőzték a korábbi csapattárs Montenegrót.

Az olaszok elleni, 2012. augusztus 10-i elődöntőjük volt mindez idáig az utolsó, amikor kieséses meccset veszítettek a szerbek az olimpián. És azóta háromszor lettek aranyérmesek.

Soha nem úgy lettek olimpiai bajnokok, hogy végigverték a világot, mint a Kemény-csapat 2004-ben. A csoportmeccseket mintha kifejezetten nyűgnek éreznék, tartalékolnak és csak a második hétre állnak igazán össze. Párizsban most ez minden korábbinál élesebben látszott.