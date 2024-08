Csipes Tamara mellett az őt edző Csipes Ferenc kapja a legnagyobb jutalmat a párizsi olimpia után

A legtöbbet kereső magyar olimpikonok toplistája után összesítettük, hogy összesen mennyi pénzt fizet a magyar állam a az 1-8. helyezést elérő sportolóknak.

2,5 milliárdot számoltunk össze.

De jár jutalom az edzők és a nevelőedzőknek is, ez további 1,2 milliárd lehet.

A korábbi olimpiához képest 10 százalékkal megemelte az olimpián az első nyolcban végzők jutalmát a magyar állam. Egy arany 55 milliót ér, egy 8. hely 3,08 milliót. nyolcadik helyezettekig jutalmazza az állam az olimpikonokat.

Nincs különbség egyéni, páros, négyes és csapat között, mindenki megkapja a helyezésért járó összeget, az egyéni sportoló és a női kézilabda-válogatott 17 fős keretének a tagjai is.

Kategóriánként így néz ki a jutalmazás összesítése. Ahol magasabb a számokat, azt a csapatsportok indokolják. A magyar férfi vízilabda válogatott 4., a női 5., a női kézilabda-válogatott 6. lett. (A férfi kézisek nem jutottak a 4 közé).

A sportolók jutalmára 2,54 milliárd forintot fizet ki az állam.

Egy arannyal nem lehetett a legjobban keresők közül kerülni. Milák Kristóf mellett csak a női kajakosok nyertek több érmet, ezért ők vannak a lista elején. De például Betlehem Dávid is nagyobb jutalmat kap majd az 1500 méteres medencés úszásban - országos csúccsal - megszerzett 4. helye és a nyílt vízi 10 kilométeren bronza miatt, mint az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf. Andrásfi Tibort a párbajtőr csapatarany mellett az egyéni negyedik helye emeli az élbolyba.

De nemcsak a sportolók kapnak jutalmat, hanem az edzőik és a nevelőedzőik is. Van még bizonytalanság a számításban, de ha jól kalkuláltunk, akkor az olimpikonok edzői még 1 milliárdot kapnak, a nevelőedzőik pedig még nagyjából 200-220 milliót.

Ami összesen nagyjából 3,7-3,9 milliárdos állami jutalmat jelenthet a párizsi olimpia magyar helyezetteinek és az őket felkészítőknek.

A nevelőedzőket és az edzőket a sportolók nevezik meg. Nem tudjuk pontosan, hogy kiket, de adhat egy erős viszonyítási pontot, hogy kik szerepelnek a Magyar Olimpiai Bizottság csapatkönvyében, ez alapján számoltunk.

Alapszabályok az edzői jutalmaknál:

A nevelőedző jutalma az őt megjelölő sportolónak járó jutalom 10 százalékának megfelelő összeg. Ha többet jelöl meg a sportoló, akkor elosztják köztük az összeget.

megfelelő összeg. Ha többet jelöl meg a sportoló, akkor elosztják köztük az összeget. Az olimpiára felkészítő edzők és a sportszakemberek már többet kapnak: a sportolónak járó jutalomnak megfelelő összeg 60 százalékát. (Itt van egy kis engedmény, mert az öttusánál és triatlonnál a jutalom 70 százalékának megfelelő összeg lehet az edzőnek járó pénz, de éppen a több sportágra való felkészítés miatt ezt több edző között kell elosztatni.)

(Itt van egy kis engedmény, mert az öttusánál és triatlonnál a jutalom 70 százalékának megfelelő összeg lehet az edzőnek járó pénz, de éppen a több sportágra való felkészítés miatt ezt több edző között kell elosztatni.) A csapatoknál edzőként a szövetségi kapitány szerepel, ők a kormányrendelet szerint a játékosoknak járó pénzjutalom 150 százalékát kaphatják.

Előfordul halmozódás is, van olyan edző, akiknek több sportolója is helyezett lett. Van, aki nevelőedzőként is ott volt a sportoló mellett (akár szülőként) és most is ő irányítja a felkészülést. Az ő esetükben az a szabály, hogy ezek nem adódhatnak össze korlátlanul, legfeljebb a legsikeresebb versenyzőjének járó jutalom összegét kaphatja meg.

Kezdjük is rögtön itt. A versenyzőként kajakban olimpiai aranyat, két ezüstöt és egy bronzot szerző, ezek alapján olimpiai járadékra is jogusult Csipes Ferenc a lánya, Csipes Tamara nevelőedzője. És most is ő irányítja az edzéseit. De nemcsak az övét, hanem Gazsó Alida Dóráét, Pupp Noémiét és Fojt Sáráét is.

Egy rövid kitérő: Csipes Ferenc miatt robbantott ki botrányt a hatszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta májusban. Kozák szerint Csipes „erősen befolyásolt állapotban” sértegette, miközben ő majdnem meztelenül feküdt a gyúrópadon. Csipes bocsánatot kért azért, mert " kétségtelenül vállalhatatlan sértést" vágott Kozák fejéhez, de azt is hozzátette, hogy "minden egyéb viszont csúsztatás, szemtanúk is igazolhatják, hogy szó sem volt molesztálásról, pláne nem abúzusról". Majd miután a válogatón Kozák gyengébben szerepelt, Csipes alaposan beleszállt, azt állítva a hatszoros olimpiai bajnokról, hogy tiszteli és becsüli, hogy két gyerek után is visszatért, de az igazságtalan, hogy Tamara farvizén akart kijutni az olimpiára”.

Kozák aztán nem lett a csapat tagja, Csipes tanítványai utaztak Párizsba, és halmozták az érmeket.

Csipes Tamara két ezüstöt (egyesben és párosban) és egy bronzot szerzett (négyesben). Ezért ő lett a magyar csapat legjobban jutalmazott sportolója. 110,89 millió forinttal.

Gazsó Alida Dóra párosban Csipes Tamarával nyert ezüstöt, négyesben bronzot és egyesben hatodik lett. Ez 84,16 milliós jutalom.

Fojt Sára és Pupp Noémi kajak párosban és kajak négyesben szereztek bronzot. Ez fejenként 64,7 millió forint.



photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Csipesnek a lánya eredményei után jár 60 százalék (66,5 millió), nevelőedzőként további 10 százalék (11 millió). Gazsó Alida Dóra jutalmának 60 százaléka is 50,5 millió forint. És Fojtot és Puppot is Csipes edzi, bár náluk fel van tüntetve Kiss István is, nem tudni, milyen arányban. Ha csak a fele járna Csipesnek, az is 38,82 millió. Ez összesen 166 millió forint. De itt lép életben a rendeletben lévő ritka korlátozások egyik: Csipes Ferenc maximum annyit kaphat, amennyi a legjobb sportolójának a jutalma. Ez pedig a magyar csapat legjobban jutalmazott tagja, Csipes Tamara a 110,89 millióval.

A hosszútávúszókat pazarul felkészítő Szokolai László is beleütközik a plafonba. Neki van aranyérmes sportolója (Rasovszky Kristóf) és egy bronzot és egy negyedik helyet elérő úszója is (Betlehem Dávid). A kettejük után 66 millió járna, de itt végül a bronzérmes és 4. helyezett Betlehem 56 milliós jutalma a tető.

A férfi kajakosoknál Hüvös Viktor az edzője Tótka Sándornak, Nádas Bencének, Kuli Istvánnak és Csizmadia Kolosnak is (utóbbinak Pál Zoltán is). Tótka és Nádas ezüstöt nyert (39,3+39,3), a férfi négyes hetedik lett (15 millió forint összesen). Itt is magasabb lenne Hüvös jutalma, de Tótka (vagy Nádas) ezüstje és 7. helye után járó 45,54 millió a plafon.

Nemcsak Csipes és Szokolai miatt nem lehet megtenni azt az egyszerű számítást, hogy a sportolóknak járó díj 60+10 százalékát számoljuk az edzőknek járó állami jutalomként. Két magyar aranyérmesnek is külföldi edzője van: a 200 méteres hátúszásban győztes Kós Hubertnek az amerikai Bob Bowman, a taekwondós, Spanyolországban született Márton Vivianának a finn Suvi Mikkanen, a nevelőedzője pedig a spanyol Jesus Ramal. Külföldi állampolgároknak nem jár a jutalom és az életjáradék sem.

Van, akinek már nem él a nevelőedzője, a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áront a vívásra tanító Gerevich György 2008-ban hunyt el.

Az olimpiai érmeseknek 35 éves koruk után jár életjáradék is. A bajnokok a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított átlagkeresetet kapják (ez most havi bruttó 418 ezer forint). Az ezüstért ennek a hetven, a bronzért az ötven százaléka jár. És érmenként számolják.

Az edzőknek 45 éves kortól jár az életjáradék, az érmes sportolóikkal megegyező összeg.