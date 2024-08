Az oroszok lassan körbezárják Pokrovszkot, a városban még mindig ott van 38 ezer civil, és köztük nagyon sok gyerek is

Harmincnyolcezer ember, köztük közel kétezer gyermek maradt a Donecki területen található Pokrovszk városában, amelyet az orosz csapatok lassan körbezárnak, mondta Vadim Filaskin kormányzó a Kyiv Independent szerint.

Pokrovszk az ukrán erők fontos logisztikai csomópontja a Donecki területen, lakossága a háború előtt 80 ezer fő körül volt. A város környéke több hónapja heves harcok színhelye, az itt zajló orosz offenzíva egyik legfőbb célpontja. A pokrovszki katonai vezetés augusztus 15-én szólította fel a lakosságot az azonnali evakuációra. Akkor az orosz hadsereg még nagyjából 10 kilométerre tartózkodott a város szélétől.

photo_camera Az ukrán civilek evakuálása augusztus 15-e óta tart Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO/Anadolu via AFP

Az ukrán katonai vezetés abban bízik, hogy a hetek óta tartó kurszki offenzívának köszönhetően az oroszok nem fognak tudni több erőt átcsoportosítani a donecki frontra. Az amerikai Institute of the Study of War (ISW) jelentése szerint azonban az orosz erők számos taktikai győzelmet arattak Pokrovszk környékén – Novohrogyivkát egy hét alatt szinte teljesen elfoglalták, és Szelidovo ostromát is megkezdték.

A kormányzó szerdán elmondta, a bankok szeptember másodikától nem üzemelnek, csak az ATM-ek fognak működni, ráadásul más lakossági szolgáltatások is leállnak.