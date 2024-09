Orbánék négy éve folyton csak újra-, újra- és újraindítják a magyar gazdaságot, de valami mindig közbejön

Nagyon nem úgy alakul a 2024-es év, ahogy azt a kormány még tavaly elképzelte. Nagy felpattanás, ritmusváltás, elrugaszkodás, bőség és jóság helyett kínos lépések egész sorára kényszerült. Volt itt már hiánycél emelés, állami beruházások elhalasztása, különadók-emelése, kiigazításnak álcázott megszorítások, és titokban felvett több százmilliárd forintnyi kínai hitel.

A sztori láthatóan nagyon félrement, pedig április végén még úgy nyilatkozott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az első negyedéves GDP-adat láttán, mintha minden szép és jó lenne, és a gazdaság elindult volna a kívánatos irányba. Néhány hónappal később viszont ott tartunk, hogy újfent újraindítási akcióterven dolgozik a kormány.

Ha már Nagy Mártontól idéztem, érdekes végignézni hogyan változtak a vélemények a magyar gazdaság idei teljesítményét illetően.

Kormányzati nyilatkozatok evolúciója

Orbán Viktor 2023. augusztusában még nagyon optimistán nyilatkozott, igaz, akkor még úgy gondolták, a 4 százalékos lehet majd a gazdasági növekedés mértéke:

„2024 a gazdasági növekedés újraindításának az éve lesz”, „az igazi belendülés 2024-ben várható.”

Nagy Márton január 30-án a Gazdasági Kamarák Egyeztető Fórumán valamivel higgadtabban jellemezte az idei évet:

„2024 a gazdasági növekedés helyreállításának az éve lesz.”

photo_camera Ezúttal Nagy Márton dolgozik a sokadik újraindítási akcióterven Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A miniszterelnök tavalyi optimizmusa ugyanakkor semmit sem csökkent márciusra, ez a kereskedelmi és iparkamara gazdasági évnyitóján derült ki:

„2024-ben ritmust tudunk váltani, följebb tudunk kapcsolni” – mondta.

Egy hónappal később megérkezett az első negyedéves GDP-adat, ami szerint éves bázison 1,7 százalékkal tudott nőni a gazdaság. Nagy Márton április 30-án ezt megelégedve nyugtázta, és elkönyvelte a legfőbb kormányzati cél teljesülését:

„2024 első negyedévében újraindult a gazdaság.”

A jelek szerint ezzel a tempóval nem voltak túlzottan megelégedve a kormányban, és újabb gázfröccsöt akartak adni a gazdaságnak. Két hónappal később, július elsején ugyanis azt közölte Nagy Márton, hogy két új akcióterven is dolgozik a kormány, egy a kkv-k helyzetének a javítását célozza, a másik pedig turisztikai teljesítmény növelését.

„Annak érdekében, hogy a bővülés üteme tovább fokozódjon, így hazánk idén 2,5 százalékos, jövőre 4,1 százalékos GDP bővülést érjen el, a kormány döntésének megfelelően a Nemzetgazdasági Minisztérium szeptember 30-ig két új akciótervet dolgoz ki a kkv-k helyzetének javítása, illetve a turisztikai teljesítmény növelése érdekében” – állt a közleményben.

Majd július végén megérkezett a vártnál rosszabb, csupán 1,3 százalékos GDP-adat, amit a nemzetgazdasági miniszter higgadtan olyan külső tényezőkre fogott, mint a német gazdaság gyengélkedése, az Európai Unió gyenge versenyképessége és „természetesen” az elhúzódó háború. Miután kritikába csomagolta az adat értékelését, ismét belebegtette, hogy lesz itt még 4 százalékos növekedés:

„Ha a háború a közeljövőben véget ér, akkor a magyar növekedés ismét elérheti a dinamikus 4 százalékos szintet.”

És eljött augusztus vége, a Nagy Márton vezette Gazdasági Kabinet első ülése, és úgy tűnik, a kormány mégsem várja ki a háború „közelgő” végét, ahogy Donald Trump esetleges novemberi megválasztását sem. A saját kezébe veszi a helyzetet, és az amúgy stabil fundamentumokkal rendelkező magyar gazdaságot újraindítja. Miután azt 2020 óta több alkalommal újraindította. A közlemény szerint ugyanis

„A Gazdasági Kabinet megvizsgálta a gazdaság újraindításának feltételeit és a kidolgozás alatt lévő újraindítási akciótervet.”

Hoppá, valami tehát nagyon nincs rendben, bár ezt a gazdasági híreket követők tudják és értik, csak a kormány hajlamos a nyilvánosság előtt propaganda-panelekkel álcázni a valóságot. Ahogy a megszorítást is hiába hívják kiigazításnak, mindenki tudja, hogy az bizony megszorítás.

Készül az újra-újra-újraindítási akcióterv

A magyar kormány egyébként mintha szeretné fokozni a fokozhatatlant, hiszen ahogy 2022 nyarán megalkotta a rezsicsökkentés csökkentését, úgy most újraindítja az újraindított újraindított gazdaságot.

photo_camera Orbán Viktor Donald Trumpban látja a reményt a békére Fotó: Orbán Viktor/X

Az újraindítási akcióterv kifejezést legelőször a koronavírus-járvány miatti leállás idején ismerhette meg a köz. Akkor a gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtása után kellett valahogyan berúgni a gazdaság motorját. Sőt valójában időben kicsit egyszerre is zajlott a két történet, egyszerre védték és próbálták újraindítani a gazdaságot Orbánék. Azóta pedig valahogy mindig úgy alakultak a gazdasági körülmények, hogy folyton újra kell indítani a gazdaságot. Először ugye a koronavírus-járvány miatt, majd a háború miatt, most pedig minden kicsúcsosodott, és összeért a világgazdasági események hatása a kormányzat elbaltázott fiskális politikájával és a kakaskodó brüsszeli magatartás következményeivel, ami miatt most nem kapunk pénzt az uniótól.

A koronavírus 2020 márciusi magyarországi megjelenése után egy hónappal már létre is hozták a gazdaság-újraindítási alapot.

2021 februárjában közölte Orbán Viktor, hogy elindult a gazdaság-újraindítási akcióterv, amely számos intézkedésből állt. Igaz, ezek nem mind teljesen új ötletek és lehetséges megoldások voltak a problémára, hiszen már korábban bejelentett és eldöntött lépéseket is belevettek. Az már más kérdés, hogy egy hatályban lévő intézkedés milyen plusz löketet tud adni a gazdasági növekedésnek. Ilyen volt például a 13. havi nyugdíj visszaépítésének megkezdése.

Az újraindítást annyira komolyan vette a magyar kormány, hogy 2021 júniusában a külgazdasági és külügyminiszter vezetésével létrehozták a Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzset, amelynek hét tagja volt és több állandó meghívottja. A törzs tevékenységéről talált legutolsó hír 2021. július 28-i volt, amikor is Szijjártó a törzs nevében bejelentette, hogy újabb fejlesztési döntéseket hoztak. Azóta viszont semmi.

2021 nyarán már zajlott a 2022-es költségvetés tervezése is, ami „Magyarország újraindításának a költségvetése” volt.

2022 újabb gazdaság-újraindítási akciótervet hozott, ami a költségvetési törvénytervezet indoklása szerint Magyarország történetének legnagyobb gazdasági programja volt. Ebben 3883 milliárd forintnyi hazai forrást, 3001 milliárd forintnyi uniós forrást pántlikáztak fel, és 423 milliárd forintnyi adókedvezményt szerepeltettek benne. Összesen 7307 milliárd forint volt a program.

A 2022-es újraindítási költségvetés egyébként az előző évi gazdaságvédelem költségvetését követte, majd 2023-ban jött a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése, az idei pedig védelmi költségvetésként lett bemutatva. A 2025-ös költségvetés tippem szerint az egyre gyakrabban emlegetett „a béke költségvetése” néven fog futni, de ez majd novemberben az amerikai elnökválasztás után kiderül.

Visszatérve az akciótervekre, az elmúlt négy évben csupán egyszer, tavaly nem pörgette a kormány újraindítási akciótervvel a gazdaságot. Hogy most újabbat fog bedobni annak sejtésem szerint nem csak a gazdaság teljesítményéhez van köze. Nem lehet ez független attól sem, hogy a kormányzati ciklus második felében járunk.

Az idei évet még könnyen elmismásolhatják Orbánék, 2025-ben viszont muszáj villantani.

Meglehetősen kellemetlenül és szerencsétlenül jönne ki, ha esetleg toporgó gazdasággal, alig-alig emelkedő reálbérekkel fordulnának rá a választási évre. Egyébként óvatosan már elkezdtek készülni is rá, hiszen abban a bizonyos békeköltségvetésben emelnék a családi adókedvezményt, segítenék a vidéken élőket, és már belengették a kedvezményes szakmunkáshitelt is.