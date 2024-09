Oregon drogon

Oregonban vasárnap óta újra illegális még kis mennyiségben is kemény drogot birtokolni.

A kemény drogokat az USA-ban elsőként dekriminalizáló törvény hatályát vesztette, miközben Amerika-szerte a fentanilhasználat és a túladagolásos halálesetek visszaszorításáért küzdenek.

Vasárnap véget ért a kísérlet, amit a drogreform hívei úttörő és progresszív intézkedésnek neveztek. Oregon állam törvényhozói idén újraértékelték a 110. intézkedést, és úgy döntöttek, ismét szabálysértéssé válik a kisebb mennyiségű kábítószer (lényegében a marihuánán kívül bármi) birtoklása. A tiltott kábítószerek árusítása és előállítása eddig is illegális volt és az is marad Oregonban.

Emberségesebb bánásmód

Azok, akik támogatták az intézkedést, azt mondták, az nem egyszerűen bilincset ígért, hanem segítséget: szolgáltatásokat kínált a letartóztatás megbélyegzése helyett, ami megnehezítheti a munkakeresést és a lakhatást. A leghangosabb támogató a Drogpolitikai Szövetség (Drug Policy Alliance, DPA) volt, ami több mint 4 millió dollárt költött a kampányra.

Az intézkedés értelmében a rendőröknek börtönbüntetés helyett 100 dolláros idézéseket kellett adniuk, de az idézéstől el lehetett tekinteni, ha az illető felhívott egy államilag finanszírozott forródrótot, és beiratkozott egy kezelésre irányuló vizsgálatra. Ezeket a szolgáltatásokat a marihuánaadóból származó több 100 millió dollárból finanszírozták. (A marihuána 2015 óta legális Oregonban).

A DPA és mások modellként Portugáliát használták, ahol 2001-ben dekriminalizáltak bizonyos kemény drogokat (és egyébként ott is fontolgatják a törvény módosítását). Az oregoni kampány egy tanulmányt emelt ki, ami szerint a feketéket és a bennszülött őslakosokat a fehéreknél nagyobb valószínűséggel ítélik el kábítószeres bűncselekmények miatt, és még évtizedekig kell számolniuk a következményekkel.

2020 novemberében szavaztak a törvényrtől, válaszul a büntető igazságszolgáltatás átalakítását követelő felhívásokra, amik George Floyd meggyilkolása után megsokszorozódtak. Az intézkedést a szavazók 60 százalékának támogatásával fogadták el. „Legalább 50 éve kriminalizáljuk az embereket, és tudjuk, hogy ez nem vitt közelebb ahhoz, hogy a szeretteink megkapják a szükséges ellátást” – mondta akkor a Washington Postnak Kassandra Frederique, a DPA ügyvezető igazgatója.

Rögtön látszottak a bajok, aztán jött a fentanil

A szakértők szerint a viselkedési egészségügyi szolgáltatások évtizedes alulfinanszírozottsága miatt nem volt elég szolgáltató a kábítószerezők ellátására, ráadásul az egészségügyi ellátórendszert a koronavírus-világjárvány is túlfeszítette. Amikor az intézkedést elfogadták, az állami tisztviselők szerint Oregon az utolsó helyen állt az országban a kábítószer-használati zavarok kezeléséhez való hozzáférést illetően. Később az állami ellenőrök aggályokat vetettek fel azzal kapcsolatban, ahogyan az Oregoni Egészségügyi Hatóság a kábítószer-használati programokra szánt támogatásokat kezelte.

A heroinnál akár ötvenszer halálosabb fentanil pusztítása 2021-ben éppen a nyugati parton érte el a csúcspontját, miután az ország más részeit már letarolta. Idén januárban a fentanil-túladagolások megugró száma arra késztette az állami és helyi vezetőket, hogy 90 napos szükségállapotot hirdessenek Portland belvárosában.

photo_camera Fotó: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/dpa via AFP

A Washington Post beszámolója szerint miután a közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy az állampolgárok már nem támogatják a dekriminalizálást, politikusok és üzleti vezetők kezdeményezték, hogy a választók „javítsanak és fejlesszenek” a törvényen.

Nem sokkal később összeültek az oregoni törvényhozók, és február 29-én az oregoni képviselőház kétpárti támogatással, 51-7 arányban megszavazta a kábítószerek újbóli kriminalizálását. Az oregoni szenátus másnap 21-8 arányban ugyanígy tett, és Tina Kotek demokrata kormányzó április 1-én aláírta a rekriminalizálást.

Az Oregonian napilap arról számolt be, hogy a törvény 2021. február 1-i hatálybalépésétől 2024. augusztus 26-ig terjedő időszakra vonatkozó bírósági adatok szerint a bíróságok az intézkedés értelmében közel 900 ezer dollárnyi bírságot szabtak ki, de ebből csak 78 ezer dollárt szedtek be. A lap azt írta, hogy a 7227 beidézett ember perében az elítélési arány 89 százalék volt, a legtöbb esetben amiatt, mert a vádlottak nem jelentek meg a bíróságon. Az adatok szerint csak 85 ember fejezte be az elítélés helyett felajánlott kábítószer-használati szűrővizsgálatot. A leggyakrabban előkerült kábítószer a metamfetamin volt, ez az idézések 54 százalékát ez tette ki, míg a második helyen, 31 százalékkal a fentanil és más, a II. jegyzékben szereplő kábítószerek álltak – írta meg az Oregonian.

Mi lesz most?