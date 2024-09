A MÁV szerint a telefonnyomkodás miatt van sok baleset, oktatóanyagokat küldenek az iskolákba

Szörnyű tragédiákkal zárult a nyári szünidő és kezdődött az új tanév, amelyeknek elszenvedői gyerekek, fiatalok voltak. Az elmúlt egy hónapban két tinédzser tragikus halálát és két fiatal életveszélyes sérülését okozta a figyelmetlenség, közlekedés közben a fülhallgató használata, a telefon nyomkodása és a tiltott vasútüzemi területen tartózkodás. Az új tanév kezdetével a vasúttársaság az Oktatási Hivatallal közösen kezdett baleset-megelőző tevékenységbe, a fiatalokat érintő vasúti baleseteket helyezve a középpontba - olvasható a MÁV közleményében.

Azt mondjuk Hegyi Zsolt vezérigazgató is elismeri, hogy a telefonozás és a zenehallgatás nem csak a fiatalokra jellemző: „A balesetek mögötti okok között egyértelműen a figyelmetlenség van: egyre többet foglalkozunk a mobiltelefonunkkal, egyre többet használunk fülhallgatót és ez nemcsak a tinédzserekre jellemző, hanem ránk felnőttekre is. Ez pedig vasúti útátjáróknál tragédiába torkolhat, az életünkkel fizethetünk.”

photo_camera Hegyi Zsolt a sajtótájékoztatón Fotó: MÁV

A MÁV vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a balesetek a vétlen mozdonyvezetőknek milyen lelki terhet jelentenek: „Minden egyes vonat vezetőállásán ül egy mozdonyvezető kollégánk, kolléganőnk, akik munkájukat végzik, édesanyák, édesapák is ülhetnek a vezetőálláson, akik a testi épségükkel, de akár az életükkel is fizethetnek egy vasúti átjáróba behajtva mások hibája miatt. Azt szeretném kérni mindenkitől, kétszer is gondolja meg, mielőtt a sínekre lép, hiszen a pillanatnyi figyelmetlenség is halálos balesethez vezethet.”

Molnár Péter mozdonyvezető személyes élményeit osztotta meg: „Nagyon nehéz egy ilyen eset után leszállni a mozdonyról, nagyon nehéz odamenni, és megnézni, hogy mi történt. Felejthetetlen csattanások, szagok, illetve felejthetetlen momentumok, amelyeket soha nem lehet kitörölni az emlékezetünkből. Nekünk is van családunk, nekünk is vannak szeretteink. Nagyon nehéz egy baleset után hazamenni, hiszen ekkor kezdődik el az események feldolgozása. De nekünk ez a hivatásunk, nekünk mihamarabb vissza kell állnunk a munkába.”

A fiatalokat ért vasúti balesetek számának visszaszorítása érdekében a MÁV az Oktatási Hivatal együttműködését kérte a fiatalok edukálására és annak érdekében, hogy a SíN-TÉR baleset-megelőzési célú ismeretterjesztő filmsorozat epizódjai minél több diákhoz eljuthassanak. Sipos Imre, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese elmondta, hogy a „fékút, az áramütés és az elsodrás témakörét feldolgozó három filmet már elhelyeztük a Nemzeti Köznevelési Portál médiatárában. Azt is előkészítjük, hogy a fizika tantárgy tananyagában az adott évfolyamon - amikor ezekről a témákról tanulnak a gyerekek - ezeket a filmeket elérhetik a pedagógusok, és levetíthetik. A későbbiekben is a MÁV rendelkezésére állunk hasonló kezdeményezésekben, hiszen mi is fontosnak tartjuk tanulóink, gyermekeink, pedagógusaink biztonságát.”

A MÁV többek között ezeket az általános szabályokat hangsúlyozza: