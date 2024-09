Ne csodálkozzon senki, hogy drágább lesz a Balaton, mert akkor nőnek a fizetések Nagy Márton szerint

A Balaton a hazai turizmus szempontjából egyre fontosabbá válik, hiszen egy olyan helyet kínál, ahol a magyarok is otthon érezhetik magukat, és van egy olyan érzésünk, hogy a „miénk” – válaszolta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Index kérdésére egy sajtóeseményen. A kormány célja az lenne, hogy négy évszakos legyen a Balaton, hiszen nemcsak nyáron, de ősszel és télen is vonzó lehet a régió a turisták számára. Emellett elsősorban a hétvégi nyitva tartást ösztönöznék.

Mindehhez azonban elengedhetetlen a munkaerő megtartása a szezonon kívül is, amihez Nagy Márton szerint az kell, hogy 2028. január 1-ig érjük el az 1000 eurós minimálbért.

photo_camera Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Ezzel az összeggel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy nemrég a miniszter egy teljesen másik célról beszélt, arról, hogy legkésőbb 2027-re az átlagbér felét kell elérnie a magyar minimálbérnek. Ez a jelenlegi adatok alapján évi 11 ezer forintos többletet jelentene az érintetteknek, amivel 316 ezer forintos legkisebb fizetés érhető el. Az 1000 euró jelenlegi árfolyamon számolva 394 ezer forint, ami már jóval több a Nagy által korábban említett összegnél. Így tehát két lehetőség van:

vagy emelte a tétet, és még nagyobb célt tűzött ki Nagy,

vagy olyan brutális forintromlásra számít, ami egy évi 8 százalékos (nagyon visszafogott) átlagos bérnövekedéssel nézve 430 forint körüli eurót feltételezne 2028-ra.

A béremelkedés ugyan megjelenhet az árakban, de ennek valójában örülni kell Nagy szerint

„Ennyi pénzért nagy esély van, hogy nem kezdenek el ingázni a munkavállalók, hanem itthon maradnak” – véli a miniszter.

Hozzátette ugyanakkor, hogy ha a bérek nőnek, a vállalkozók költségei is emelkednek, amit az árakban is érvényesíteni kell.

„Tehát ne csodálkozzon senki azon, hogy a Balaton drágább lesz. Azért lesz drágább, mert följebb mennek a minimálbérek, magasabb fizetéseket kapnak majd a vendéglátásban dolgozók”, mondta.

Az idei turisztikai szezonnal kapcsolatban egyébként rekordokat emlegetett a miniszter, szerinte ugyanis soha ennyi magyar nem nyaralt még az országhatárainkon belül, miközben Budapest az egyik legkeresettebb célpont is lett Európában.

Nagy Márton kitért arra is, hogy a kormány foglalkozik az Airbnb-kérdéssel, de vár Szentkirályi Alexandra javaslatára, akivel egyeztetni fognak. A kormány már a terézvárosi polgármester kezdeményezése előtt is gondolkodott azon, hogy az Airbnb-t lakhatási kérdésként szabályozza. Terézváros egyébként úgy döntött, hogy 2026-tól kitiltja az Airbnb-t a kerületből.

Már az asztalon is van egy javaslat, ami az Airbnb szigorításáról szól. Ebben 180 napban maximált lakáskiadás és adózási szigorítás is szerepelt, de voltak benne más elemek is, például az új kérelmek elbírálásakor és az üzemeltetési szabályozásokban szigorúbb javaslatok.