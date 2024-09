Magyar Péter titkos fővárosi terve: letolná Vitézyt Karácsony torkán

Nagyjából három hete Magyar Péter lakásán gyűlt össze Kovács Gergő, a Kutyapárt társelnöke és Vitézy Dávid, hogy a Tisza elnökével egyeztessenek a főváros jövőjéről és egy Fidesz és DK-mentes budapesti koalícióról.

A találkozó közel négy órán át tartott. Több forrásunk is arról beszélt, hogy Magyar ajánlata lényegileg arról szólt, hogy a közgyűlésben a Tisza, az LMP és Vitézy illetve a Kutyapárt koalícióra lépve megszerzi a többséget, így állítanák kész helyzet elé Karácsony Gergelyt, aki jelenlegi állás szerint hátország és komolyabb közgyűlési támogatás nélkül megy neki második ciklusának. A Magyar-féle koalíció összesen 16 szavazattal rendelkezne. Így a közgyűlési többséghez szükségük van plusz egy szereplőre, aki Karácsony Gergely lenne, ha elfogadná az ajánlatot.

Mivel az új közgyűlés így áll fel, Karácsonynak nagyon kevés mozgástere van:

Fidesz–KDNP: 10 mandátum

Tisza: 10 mandátum

DK – MSZP – Párbeszéd (Karácsonnyal együtt): 7 mandátum

Vitézy Dáviddal Budapestért–LMP: 3 mandátum

Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 3 mandátum

Ebben a mexikói felállásban kéne valahogy Karácsonynak szövetségeseket találnia, hogy vezetni tudja a várost. Ugyanis a mögötte álló DK- MSZP-P csapat 6+1 mandátuma semmire sem elég, a többséghez még 10 képviselőt kéne maga mögé állítania. A Fidesznek és a Tiszának is pont ennyi embere van. De ők nem valószínű, hogy akár alkalmilag is együtt mozogjanak Gyurcsányékkal. Karácsonynak nem lesz más választása, mint leválni óbalos politikai szövetségeseiről.

A Magyar-terv

Magyar forgatókönyve szerint Vitézy vagy egy speciális bizottság elnökeként vagy főpolgármester-helyettesként hatáskörébe venné a BKV-t, a BKK-t és a BKM Budapesti Közművek Zrt.-t, tehát a főváros legfontosabb és legnagyobb költségvetéssel dolgozó cégeit. Ezzel párhuzamosan Magyar megszabadulna a cégvezetők közül Walter Katalintól, Mártha Imrétől, és Karácsony Gergely jobbkeze, Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes újraválasztását sem támogatnák. Ahogy Tüttő Katáét sem. Ezáltal Vitézy a fővárosban megkerülhetetlen szereplővé válna. Szuperpozíciójával a főpolgármesterrel minimum pariban álló helyzetbe kerülne. Ezen felül Karácsonyék hatásköreit és befolyását komolyan visszanyesték volna. Magyar és Vitézy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítást is javasolták. Megszüntetnék Karácsonynak azt a jogát, hogy bizonyos esetekben a közgyűlést megkerülve, saját hatáskörben döntsön.

Több forrásunk is hallott arról, hogy Magyar Vitézyt szeretné főpolgármester-helyettesnek, és többük szerint van is esélye rá, bár ez nem mindenki szerint használna feltétlenül Vitézy karrierjének. Magyar ajánlatában Vitézy mellett szerepelt egy kutyapártos főpolgármester-helyettes is, ellenben Karácsonynak nem adott volna lehetőséget, hogy maga válasszon helyettest. A jelölés joga a főpolgármesteré, de a többség szavaz.

Magyar néhány elnagyolt városfejlesztési ötlettel is előállt, köztük egy gyalogos híddal a Dunán, a Vitézy-féle BKK-rendészet felállítását, a köztéri művészetek támogatását, több sétálóutcát és zöldfelületet akar, de információink szerint olyan ötletet is bedobott, hogy a vaddisznókat ivartalanítsák és így ritkítsák meg a fővárosba egyre gyakrabban betévedő vaddisznóállományt.

Púp a háton

A Tisza a 10 mandátumával, a Fidesszel holtversenyben legnagyobb frakciójával semmilyen tisztséget, sem helyettesi, sem felügyelőbizottsági pozíciót nem vállalna. Magyar távol akarja tartani magát és a Tiszát a lápos fővárosi politikától. Az Európai Parlament, a pártépítés és a nyáron nagy lendülettel belökött 26-os országgyűlési kampány mellett egyszerűen púp a hátukon a zavaros, kockázatos, energiavámpír főváros. Se kapacitás, se ember, se erőforrás nincs rá. Magyar ezt így fogalmazta meg a fővárosról szóló Facebook-posztjában: „A Tisza Párt nem köt semelyik frakcióval koalíciót. Főpolgármester-helyettest nem javasol, ahogy a budapesti cégek igazgatóságaiban és felügyelőbizottságaiban sem vesz részt.”

Magyar Vitézyre és Karácsonyra tolná a felelősséget és a lehető legnagyobb távolságot tartaná az óbalodaltól és a Fidesztől.