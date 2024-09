Bányák, megbízók, futárok és sneakerek

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

Helyesnek tartja-e, hogy apja gazdagodik a Budapest-Belgrád vasút felújításából? Ezt kérdeztük meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre éppen besétáló Orbán Viktortól, de a válaszával nem lettünk sokkal beljebb. Orbán amúgy a Nagy Terv bemutatása miatt érkezett meg az egyetemre, amiről kiderült, hogy egyszer már bemutatta. Hogy mi minden van benne, azt közvetítésünkben foglaltuk össze. A magyar gazdasággal kapcsolatos hír volt, hogy még sosem dolgozott ennyi külföldi Magyarországon, leginkább képzetlen ázsiaiak vannak a munkaerőpiacon.

Ehhez a témához is kapcsolódik, hogy mi történik itthon a futárpiacon: mint csütörtök reggeli cikkünkben írtuk, jelentősen csökkent az elmúlt két évben a futárok keresete, és az infláció miatt még ez is 30-40 százalékkal kevesebbet ér, mint ami még 2021-ben maradt a zsebeikben. Éppen ezért adóváltoztatást szeretnének elérni.

Szerdán ismét Magyar Péterről szóltak a hírek, miután a kormányközeli Indexen megjelent egy interjú volt barátnőjével, és Vogel Evelin többek között azt állította, hogy volt, hogy Magyar a kezébe nyomott dokumentumokat, laptopot, pendrive-ot, és mondta, hogy tüntesse el azokat. A Tisza politikusa válaszposztjában közölte, hogy Vogel korábban zsarolta őt, a megjelent interjúért pedig szerinte Kubatovék fizettek neki, mire Vogel ismét reagált. Magyar közben bejelentett egy tüntetést a közmédia elé és elismerte azt is, hogy egyeztetett a lakásán Vitézy Dáviddal és Kovács Gergővel, Nagy Ervin pedig arról beszélt, hogy szerinte mindennap jelennek meg a Tisza környékén olyanok, akik utána Rogánnak jelentenének.

Városok

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Kedden helyszíni riportban számoltunk be az eddigi önkormányzati ciklus utolsó közgyűléséről, ahol megcsorbították az új, független polgármester jogköreit, szerdán pedig Pintér Bence már arról beszélt, hogy a Fidesz puccsot hajtott végre a város ellen. A fővárosi zűrzavar is folyt tovább tegnap, Tarlós István például megpendítette, hogy szerinte a Fideszben voltak, akik tudták, hogy végül Vitézyt fogják támogatni, míg Baranyi Krisztina arról beszélt, hogy számára érthetetlen, hogy a Tisza Párt miért akarja magát távol tartani a főváros ügyeitől.

Az ár után

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Apad tovább a Duna Magyarországon, de azért bőven akadnak még árvízzel kapcsolatos cikkeink. Elmentünk Szentendrére, hogy megnézzük, mi vár a helyiekre az áradás után, és írtunk arról, hogy átvizsgálják a Margitsziget felázott gyökerű fáit, vagy hogy több mint 45 milliót költöttek Orbán Facebook-hirdetéseire az árvíz hetében. De annak is biztos sokan örültek, hogy újra a teljes vonalon jár a szentendrei HÉV.

A világ

photo_camera Füst gomolyog egy dél-libanoni területére mért izraeli légicsapás helyszínén 2024. szeptember 25-én. Fotó: AFP

Miután Izrael napokon át bombázott libanoni célpontok, sok civilt is megölve, a Hezbollah ballisztikus rakétával lőtte Tel-Avivot, de az izraeli légierő leszedte a rakétát. Izraeli katonai információk alapján közben készülhetnek szárazföldön is behatolni a szomszédos állam területére, és már a határhoz is vezényeltek két tartalékos gépesített lövész dandárt. Kiderült az is, hogy hétszáz katonát küld Ciprusra a brit kormány a libanoni helyzet miatt.

Ballisztikus rakétát lőtt ki a kínai hadsereg is, igaz, ők csak tesztként, és ha minden igaz, évtizedek óta először. Közben Moszkva megüzente, hogy szerintük végzetes hiba lenne Oroszországot békére kényszeríteni, míg Trump úgy fest, mégsem fog találkozni Zelenszkijjel. Hír volt még, hogy a Reuters információi szerint az orosz állami fegyvergyár Kínában gyárt drónokat, illetve, hogy a Spiegel úgy tudja, volt titkosszolgálati tiszt vezethette az Északi Áramlatot felrobbantó ukrán csapatot.

És hír volt még, hogy

Sneakerek

photo_camera Fotó: ROSLAN RAHMAN/AFP

És írtunk arról is, hogy hiába az elmúlt évek sneakermániája, a Nike látványosan nem kapta el a ritmust, ami miatt aztán új vezérigazgatója is lett a cégnek: az az Elliott Hill, aki 35 évvel ezelőtt gyakornokként kezdett a cégnél.

Qubit

photo_camera Qubit Live #9: Háború és béke, Sz. Bíró Zoltán Fotó: Fórizs Dániel

Hogy milyen állapotban van az orosz gazdaság, politika és társadalom, az nagyon nem mindegy a háború lehetséges kimenetele szempontjából. És nem lehet mellékes nekünk, magyaroknak sem – Sz. Bíró Zoltán többek között erről is beszélt a 9. Qubit Live-on.