Izrael hosszú karja mindenhova elér, fenyegette Iránt Netanjahu

photo_camera Átok és áldás Fotó: STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP

Benjamin Netanjahu az ENSZ közgyűlésén kijelentette: Izrael győzedelmeskedik. Megfenyegette Iránt is: „nincs olyan hely, ahová Izrael hosszú karja ne érhetne el", és ez az egész Közel-Keletre igaz. Az izraeli miniszterelnök ugyanakkor békeegyezményt sürgetett Szaúd-Arábiával.

A Hezbollahról azt mondta: „elég volt”, és „nem nyugszunk, amíg polgáraink biztonságban nem térhetnek vissza otthonaikba”. Netanjahu bírálta az ENSZ-t és a Nemzetközi Büntetőbíróságot is, mert szerinte egyetlen hadsereg sem tett annyit a polgári áldozatok minimalizálása érdekében, mint az izraeli.

Az ENSZ pénteken közölte, hogy az elvileg a Hezbollah fegyvereseit célzó izraeli támadások „katasztrofális” fokozódása miatt Libanon az elmúlt évek leghalálosabb időszakával néz szembe, és kórházai túlterheltek. Az ENSZ menekültügyi szervezete (UNHCR) szerint az elmúlt 72 órában több mint 30 ezer ember, főként szíriaiak, jutottak át Libanonból Szíriába.

photo_camera Tüntetés az ENSZ New York-i székháza előtt Fotó: JOHN LAMPARSKI/AFP

Firass Abiad libanoni egészségügyi miniszter közölte: a kora reggeli órák óta 25 ember halt meg a Libanonra mért izraeli csapásokban. A minisztérium szerint a héten közel 700 ember vesztette életét.

Az ülés előtt az izraeli miniszterelnök nyilatkozatban közölte, hogy izraeli csapatok csütörtökön megbeszéléseket folytattak az amerikai tűzszüneti javaslatokról, és a következő napokban folytatják ezeket. „Izrael osztja az Egyesült Államok vezette kezdeményezés céljait, hogy az északi határunk mentén élő emberek biztonságban és biztonságosan visszatérhessenek otthonaikba” - áll a közleményben. De tűzszünet egyelőre nincs.

John Healey brit védelmi miniszter „nagy figyelemmel” vizsgálja a híresztelt izraeli szárazföldi inváziót Libanonban, és hogy az Izrael és a Hezbollah közötti légicsapások és rakétatűz „azzal a veszéllyel jár, hogy ez valami sokkal szélesebb körű és sokkal komolyabb dologgá eszkalálódik”.

Netanjahu beszélt arról is, hogy a csaknem egy éve tartó Gázai övezeti hadművelet során az izraeli hadseregnek sikerült megölnie vagy foglyul ejtenie a Hamász palesztin terrorszervezet tagjainak több mint felét. Megsemmisítették a Hamász rakétakészleteinek több mint 90 százalékát és alagútrendszerének fontosabb részeit is – ez utóbbi összhossza meghaladta az 560 kilométert, ami több, mint a New York-i metróhálózat. Hangsúlyozta egyben, hogy továbbra is a palesztinok fogságában lévő túszok kiszabadítására fognak összpontosítani, s nem hagynak fel ezzel a célkitűzéssel, míg sikerrel nem járnak.

Miközben Netanjahu beszélt, számos ország képviselője demonstratíven elhagyta az ENSZ tanácstermét, az izraeli hadsereg pedig Libanont rakétázta. (Guardian, MTI)