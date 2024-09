Török Gábor szerint még nyitott kérdés, mi lesz Orbán Balázs sorsa

Ilyen hibát profi politikus csak nagyon ritkán követ el, a hiba politikai súlyát talán leginkább Márki-Zay Péter 2022-es partizános válaszához lehetne mérni – írja az „Orbán-ügyről” Török Gábor.

„Pontosan azért az év politikai hibája ez a nyilatkozat, mert a Fidesz politikájának alapját, magját kezdi ki, hasonlóan ahhoz, ahogy a kegyelmi ügy tette a kormányzati családpolitikával.”

Az elemző szerint a politikai problémák egy részét el lehet intézni elhallgatással vagy tereléssel, Orbán Viktor gyors reagálása „jól mutatja, hogy a Fidesz is tisztában van az ügy súlyával. Nem érdemes azt gondolni, hogy ne lenne jelentős a miniszterelnöki megszólalás: a politikai szótárban a »hiba« nagyon súlyos beismerés.”

Mint azt ma már talán minden újságolvasó tudja, a miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta, hogy Ukrajnának nem kellett volna védekeznie egy orosz katonai agresszióval szemben, és amúgy a magyaroknak sem, „mert 56-ban az lett, ami lett”. Kijelentése miatt Orbán Viktor péntek reggel kicsit helyre is tette beosztottját, Orbán Balázs pedig bő egy nappal a botrány robbanása után elnézést is kért. Török Gábor szerint a nagy kérdés most az, hogy ez a politikai feddés elegendő lesz-e.

„Ha igaz az, hogy ez az ügy a kegyelmi botrányhoz hasonló veszélyeket rejt a Fidesz számára, mert elbizonytalanítja, bomlasztja, megosztja a saját táborát, ráadásul szinte lehetetlenné teszi a jövőben ezekkel a mondatokkal való együttélést az összes nemzeti ünnepünkön, akkor a politikai költség-haszon mérlegelés során szerintem még mindig nyitott a kérdés: elegendő-e félreértésről beszélni, vagy el kell határolódni a szövegtől, sőt, akár a beszélőtől is a nagyobb politikai károk elkerülése érdekében.” Török szerint a következő napoknak ez az alapkérdése.