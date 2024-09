Orbán: Minden ott folytatódik, ahol tavasszal abbamaradt

Felfokozott hangulatban, Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés őszi ülésszaka.

A miniszterelnök beszélt nagy gazdasági terveiről, bevándorlásról, háborúról, és arról, hogy minden eszközzel védik az ország szuverenitását.

Kövér László házelnök nagy formában volt: először Bedő Dávidot intette meg a Karsai Dánielre való emlékezés miatt, majd nem sokkal később Gyurcsány Ferenctől elvette a szót, aki elhagyta a termet.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A nyári szünetet nehezen lehet uborkaszezonnak nevezni: Orbán Balázs stratégiai tragikomédiája, a kórházak klímaberendezéseinek hiánya, a MÁV összeomlása, a magát a „Fidesz papjának” tartó Bese Gergő körül kialakult botrány is okozott kellemetlen perceket, és akkor a nőverési botrányba keveredett Győrffy Balázsról nem is beszéltünk, pedig az ő helyére épp ma ült be Hidvéghi Balázs.

Különös bájt adott az ülésnek, hogy az ellenzék soraiban olyan pártok ülnek, amelyek többsége friss felmérések szerint a bejutási küszöböt se érné el, vagy legalábbis annak peremén billeg. A jelenleg legerősebbnek mért ellenzéki erővel, a Tisza Párttal egyelőre nem kellett az Országházban megmérkőznie Orbánéknak, kellemetlen kérdéseket azért így is kaptak.

Túlélt árvíz, menekültek Brüsszel főterén, polarizálódó világgazdaság, békemisszió

A miniszterelnök „parlamenti szokásainknak megfelelően” beszámolt a tavaszi ülésszak lezárulta óta történtekről. Az árvíz, a turizmus és az oktatás után áttért a gazdasági növekedésre, ami az EU-s átlag másfélszerese, de ezzel ő nem elégedett, nagyobb növekedést lát szükségesnek. Bár szerinte rendszeresen halálhírét keltik, „a magyar gazdaság köszöni szépen, jól van”, a pénzügyi helyzetünk „megnyugtatóan stabil”.

photo_camera Orbán Viktor Fotó: Németh Dániel/444

A világgazdaságról értekezve azt mondta, Brüsszel „egyre inkább a blokkosodás mellett kötelezi el magát, eluralkodik a hidegháború tónusa és észjárása”. Ez az út azonban Magyarország számára járhatatlan, kiszolgáltatottságoz, függőséghez, gazdasági pangáshoz vezetne. Ezért Orbán szerint Magyarországnak a gazdasági semlegesség politikáját kell felépíteni, egyik nagy blokk mögé sem szabad beállni. A Nagy Tervről Orbán a múlt héten már beszélt egy konferencián.

A bevándorlás is téma volt a felszólalásban: ma az a divat, hogy aki megvédi saját és az EU határait, kimondja az igazat, azt üldözik, mondta Orbán. Pedig szerinte ha korábban hallgattak volna Magyarországra, és nem engedték volna be a bevándorlókat, most nem lenne baj. „Ha Brüsszel továbbra is ragaszkodik a bennünket büntető intézkedésekhez, megkapja, amit akar, és Brüsszel főterére fogjuk szállítani a Magyarország kapuján döngető migránsokat”.

A miniszterelnök szerint ahogy migrációval, úgy a háborúban kapcsolatban is igazunk lesz. Saját békemissziójára úgy tekint, mint egy misszióra, ami Nyugaton is megnyitotta a vitát, „ami eddig lehetetlen volt”. Azt mondta, a háborúnak nincs megoldása a harctéren, tűzszünetre, tárgyalásra és békére van szükség, de jelenleg „csak Magyarország tekinti missziójának a békét”.

Azzal zárta, hogy az ország szuverenitásának megőrzése érdekében mindet eszközt bevetnek. „A nyakunkra mindig a nemzetközi térből hozták a bajt, és csak a nemzeti ellenállás tudta megoldani a problémákat." Azt mondta, hol nyíltan, hol titokban törekednek a szuverenista nemzetek korlátozására, a nyílt támadásokat könnyebb felismerni – ilyen zajlik az Európai Parlamentben is –, a titkos támadásokat nehezebb, de felismerik.

Karsai Dániel és Kövér László

A momentumos Bedő Dávid szólalhatott fel először, a szombaton elhunyt Karsai Dánielről és az életvégi döntés jogáért vívott küzdelméről emlékezett meg, és néma tisztelgésre kérte fel képviselőtársait is. Kövér László ugyan felállt, de rögtön meg is intette Bedőt, mert a szabályok szerint képviselők nem szólíthatnak fel tiszteladásra.

Kövér szerint ami történt, „tiszteletlen provokáció” volt, amihez a képviselő felhasznált halálában egy tiszteletre méltó embert, aki azonban a halál kultúráját hirdette.

A házelnök így a történzeket mindazon képviselőtársainak nevében visszautasította, „akik az élet kultúrája mellett vannak”.

„A támogatottság fordítottan arányos az arroganciával”

A Jobbik migránsozó felszólalása után a párbeszédes Tordai Bence már Orbán Balázsról beszélt, hogy legalább a mondatai bekerüljenek a jegyzőkönyvbe. A miniszterelnök politikai igazgatója múlt héten ezt mondta: „Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát”.

photo_camera Orbán Balázs nézi Orbán Viktor felszólalását Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Tordai szerint a megnyilvánulás nem Orbán Balázs eltévelyedése, hanem Orbán Viktor politikájának egyenes meghosszabbítása volt, aki az elejétől azt az álláspontot képviseli, hogy Ukrajna a hibás azért, mert Oroszország megtámadta őket. „1956-os örökségünk kapcsán éppen nekünk kellett volna a legnagyobb támogatónak lennünk Ukrajna önvédelmi harcában, ehhez képest önök a tüske a köröm alatt, a bot a küllők között, annak érdekében, hogy kiszolgálhassák Putyin gazdájukat” – mondta a frakcióvezető, aki szerint a kormány ezzel szégyent hozott az országra. „Ehhez képest Orbán Balázs butasága... hagyjuk is, jelentéktelen.”

Tordai szerint a kormány akkor lett volna tisztességes, ha utcai harcosként Ukrajna mellé áll. Mint mondta: „Egyetlen háborúpárti figura van, Vlagyimir Putyinnak hívják... Meg van a háborús agresszor pártja, ez a Fidesz.” Tordai példaként hozta fel az orosz kibertámadások ügyét, megemlítette a kegyelmi botrányt és a meleg papok esetét, valamint a megszorító csomagot is. „Ezekre pakolták rá ezt az alapvető morális botrányt. Számoljanak el vele.” Kövér László a felszólalásra reagálva azt mondta: „A támogatottság fordítottan arányos az arroganciával”.

Komjáthi Imre MSZP-s frakcióvezető is hozzászólt Orbán Balázs ügyéhez. Komjáthi emlékeztette a miniszterelnököt arra, hogy Novák Katalin és Varga Judit menesztése után azt mondták: a kormányoldalon mindennek van következménye. Ezzel kapcsolatban, Orbán Balázsra utalva feltette a kérdést: „Ez csak nőkre érvényes? Vagy férfiakat is érint?”

Fidesz-reakció az Orbán-ügyre

Kocsis Máté frakcióvezető reagált a kormánypárt részéről az Orbán Balázs szavaival kapcsolatos vádakra. „Orbán Balázs lehet, hogy olyat mondott, amit nem lehet mondani, de korrigálta a szavait” – mondta Kocsis, majd odaszólt az ellenzéknek: „messzemenőkig visszautasítjuk a túloldal bármely tagjától, hogy 1956 vonatkozásában minket felkérdezzen”.

photo_camera Kocsis Máté Fotó: Németh Dániel/444

Beszólt Tordai Bencének: azt mondta, azzal a DK-val indultak együtt a választáson, amelyiknek az elnöke „2006-ban közénk lövetett”, hozzátéve, a következő választáson is együtt indulhatnak, mivel „önöknek muszáj lenne valami gazdatestet találni”.

Kocsis nyomatékosan jelezte, hogy az 1956-os vitákkal kapcsolatban „nagyon óvatosak legyenek, mert minden idézetük rendelkezésünkre áll, hogy szembefordítsuk önökkel”, és javasolta, hogy Orbán Balázs korrigált szavait vele vitassák meg, mert Kocsis szerint ráadásul nagy szellemi fölénnyel vitázna velük a témában.

Kövér László vs Gyurcsány Ferenc

A Demokratikus Koalíció elnöke nem mondhatta végig a felszólalását, Kövér László házelnök először közbeszólt, majd elvette Gyurcsány Ferenctől a szót. Gyurcsány ezzel húzta ki a gyufát:

„Minden ott folytatódik, ahol abbahagytuk”

Orbán Viktor reagált a frakcióvezetői felszólalásokra: „Minden ott folytatódik, ahol tavasszal abbamaradt”. Hozzátette, türelmet kér a DK képviselői számára, szerinte érthető, hogy idegesek, mert már a parlamenti bejutásért kell küzdeniük.

Tordai Bencének is válaszolt, szerinte a párbeszédes politikus kritikája fordítva lenne indokolt: „Kilépett a pártjából, mégis ön a frakcióvezető. Gratulálok, ez példátlan, mindenki megirigyelhetné ezt az angolnaszerű mozgást”.

Ungár Péter korábbi felszólalásában azt mondta, a Fidesznek nem kéne úgy tennie, mintha mindig jó lóra tett volna az Európai Unióban, példának hozta, hogy a Fidesz megszavazta Jean-Claude Junckert és Ursula von der Leyent az Európai Bizottság elnökének. Orbán szerint akkoriban meggyőződésük volt, ha Junckert megválasztják, és ezzel a Bizottságot politikai testületté alakítják, a britek ki fognak lépni az EU-ból - ez meg is történt -, mi meg itt maradunk egyedül. Orbán azt mondta, ebben igaza is volt, ezért nem támogatták már akkor sem Junckert.

Lezárásképp a miniszterelnök azt kívánta: „Sikerüljön jobban az őszi ülésszak folytatása, mint ahogy ma elkezdődött!”