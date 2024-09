Így söpört végig az Orbán Balázs-ügy a sajtón - kármentés, visszatámadás és ellenzéki kiborulások

A kormányzati kommunikáció csütörtök reggel épp jó passzban volt, kifejezetten jól hozták le az árvíz elleni védekezést, újra lehetett kicsit támadni Brüsszelt (mert nem adnak pénzt a jól védekező Magyarországnak), ráadásul miután a miniszterelnök is szögre akasztotta a csizmát, bejött egy téma, amivel láthatóan ismét uralni akarták a közbeszédet: Magyar Péter.

Egyrészt kijött szerdán az Indexen egy interjú a Tisza Párt első emberének exbarátnőjével, Vogel Evelinnel, amiben állított mindeféléket, amikre az általában mindenre kényszeresen reagáló Magyar visszakézből vissza is támadott. Megindult az üzengetés, aminek a tetejébe Magyart behívták a köztévébe reggel interjút adni. Valószínűleg mindenki arra készült, hogy ez a két, párhuzamosan futó esemény elviszi a napot, de talán kitart még a hét végig is.

Csakhogy szeptember 26-án, 10 óra 26 perckor jelent meg a 444-en egy cikk, a címe ez volt:

Orbán Balázs: Magyarország Ukrajnával ellentétben nem védekezett volna egy orosz katonai agresszióval szemben.

A cikkben feldolgoztuk Orbán Balázs és Kohán Mátyás Stratégiai Részleg című műsorának szerdai adásában elhangzottakat, jelesül azt, hogy a miniszterelnök politikai igazgatója egy ponton azt találta mondani:

„Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna, azért, mert 56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé.”

Ami ezután történt, és történik épp, azt valószínűleg tankönyvekben kéne tanítani.

A politikai igazgató szavaira először természetesen az ellenzéki politikusok repültek rá, mintegy kötelező körként hozták be a hazaárulós és „mondjonle” vonalat.

Cikkünk megjelenése után 22 perccel Gyurcsány Ferenc már videóüzenettel jelentkezett, amelyben úgy fogalmazott: „a kormány az oroszok csatlósának tekinti az országot, és feladta a szuverenitását.”

A Momentum elnöke, Tompos Márton úgy reagált: „És ezek a senkiházi ruszkibérencek tartják magukat a Pesti Srácok örököseinek…”

Kicsit később Magyar Péter azt kommentelte a cikk alá a Facebookon: „Ilyen ember nem tölthet be közhivatalt a magyar miniszterelnök mellett, távoznia kell még október 23. előtt.” Aztán jött az LMP, majd Török Gábor reakciója, aki „az év legnagyobb politikusi hibájának” nevezte az esetet, majd Rácz András is aki egyenesen „kordokumentumnak” titulálta Orbán Balázs szavait.

Ezek a reakciók cikkünk megjelenése után bő egy órán belül már fel is mondták az ellenzéki kötelezőt.

Az igazán érdekes, hogy a kormányoldal hogyan reagálta le az esetet.

12:34 - Megszólal Orbán Balázs

A miniszterelnök politikai igazgatója kicsit több mint 2 órát várt, hogy tisztázza közösségi oldalán:

13:05 - Magyarázat: félreértelmezték

Fél órával Orbán posztja után, 13 óra 5 perckor műsorvezető társa, Kohán Mátyás megjelentetett egy írást a Mandineren, amiben azt állította: „az elemi szövegértésre képtelenek” félreértelmezték Orbán Balázs szavait, az üzenet pedig amit a politikai igazgató át akart adni, annyi volt, hogy 1956 üzenete a hősiesség mellett az volt, „hogy nem csak az a hős, aki a ruszki tankra kardot ránt, hanem az is, aki még az első fegyver eldördülte előtt elkerül egy elkerülhető vesztes háborút.”

13 óra 19 perckor pedig így tette ki írását a Facebookra:

Vagyis ezen a ponton úgy tűnt, az lesz a magyarázat az ügyre, hogy a független sajtó értelmezte félre Orbán Balázs szavait, de egyébként köszönik a reklámot a műsornak (szmájli).

13:53 - Visszatámadás

Ezen a vonalon haladva a Mandiner nem sokkal később már fotókkal próbálta bizonyítani, hogy „[ö]sszekapaszkodva, szervezetten rontott neki Orbán Balázsnak a Telex, a 444, a Magyar Hang, Magyar Péter és Török Gábor”.

Az összeállításban Orbán és Kohán magyarázatát ismétlik meg, miszerint a kijelentés félre lett értelmezve, viszont emellé már azt is állítják, hogy a „baloldali sajtó” Magyar Péterrel fogott össze a politikai igazgató lejáratására.

Ezután Toroczkai László sietett tisztázni a Mi hazánk álláspontját, miszerint Magyarországot nem az oroszoktól kell megvédeni.

15:51 - Még mindig védekezés

Az eddigiek valószínűleg kevésnek bizonyultak, kicsivel délután 4 előtt Orbán Balázs új videóval jelentkezett, ahol egy magyar zászló előtt ülve arról vallott:

Ezután viszont ismét azzal érvelt, hogy kiforgatták a szavait.

Arra azonban továbbra sem adott magyarázatot, hogy az amúgy szó szerint idézett szavait hogyan értette.

Valamikor délután - Nem láttam, de okos ember

Mindeközben tegnap délután, tehát órákkal első cikkünk publikálása után sikerült elkapnunk Menczer Tamás kommunikációs igazgatót, akit arról faggattunk, mit szól Orbán Balázs szavaihoz.

Menczer azt állította, hogy az ominózus videót nem látta, de - mint fogalmazott - Orbán Balázst

Nagyjából ekkorra kialakulni látszott az a narratíva, miszerint a politikai igazgató szavait szándékosan forgatta ki a baloldali sajtó Magyar Péterrel karöltve.

Délután reagált Schmidt Mária is, aki a Telexnek azt írta:

Nagyjából ekkorra kialakulni látszott a narratíva, miszerint Orbán szavait a baloldali sajtó forgatta ki.

Az első cikkek a kormánypárti lapokban eddig várattak magukra, és már csak Orbán Balázs második, videós reakcióját szemlézték, sajátosan úgy, hogy az eredeti Orbán-mondatot, ami a felháborodást kiváltotta, egyáltalán nem idézték. Ez például az Origo cikke, de nagyjából így futott végig az alaphír azon a térfélen.

Időközben a nemzetközi sajtó is felkapta a történetet, így este 7 magasságában Orbán már az X-en volt kénytelen védeni félremagyarázott szavait:

Fake news @POLITICOEurope ‼️

——

Let me be clear: the heroes of 1956 are our national heroes, and their memory is sacred. Period. However, we cannot equate 1956 with the current Russia-Ukraine war. For the past two and a half years, since the outbreak of the war, we have faced… https://t.co/IJglg1hFrp