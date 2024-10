Két és fél év börtönt kért az ügyész a kisfiút felrúgó karateedzőre

Vádat emeltek A. Tiborral, azzal az 56 éves férfival szemben, aki karateedzőként vitt július 11-én gyerekeket a szolnoki kalandparkba, és ott egyiküket, egy hétéves kisfiút úgy felrúgott, hogy az elemelkedett a földtől, majd a fejére esett. A jelenetet a többi gyerek is végignézte. A rúgás után a férfi otthagyta a földön összekuporodó gyereket.

Ocsovai Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség szóvivője a 24.hu megkeresésére azt mondta, hogy az ügyészség két és fél év börtönt és három év közügyektől eltiltást kért a férfire, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt, arra az esetre, ha már az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról is.

A vádiratból az is kiderül, hogy a rúgás után azt kiabálta a kisfiúnak, hogy „Hisztizzél, hisztizzél, ahogy a kislányok szoktak.” Ezt követően a karateedző felrántotta a síró gyereket, majd egy vizes palackkal hozzá lépett, és többször is a kisfiú arcába locsolta a vizet, miközben azt mondta, hogy „Mi van, kislány vagy? Sírjál!”, majd a fejét hátra hajtva arra is vizet öntött. Ezt látták a táborban részt vevő gyerekek is.

A. Tibor önéletrajza szerint negyven éve foglalkozott kyokushin karatéval, ennek a sportágnak a szövetségi kapitánya is volt. 2020-ban „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” Életműdíjjal tüntették ki, a díjat dr. Novák Katalin adta át, aki akkor még család- és ifjúságügyért felelős államtitkár volt.