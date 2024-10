Lengyel lapok szerint Magyarországra utazott egy volt lengyel miniszterhelyettes, akit szervezett bűnözői csoportban való részvétellel vádolnak

Még nyáron vették őrizetbe Marcin Romanowskit, a 2023-as parlamenti választáson elbukott, Orbán Viktorral szövetséges PiS vezette kormány miniszterhelyettesét. Romanowski a korábbi koalíció egyik kisebb pártjának, a Szuverén Lengyelországnak a politikusa. Pár nap után elengedték, de a vizsgálat nem zárult le – ennek része lett volna egy hétfői meghallgatás a varsói ügyészségen, amin a politikus nem jelent meg.

Lengyel lapok, például a jobboldali konzervatív Do Rzeczy, a független TVN24 – amelyet a PiS-kormány idején, 2021-ben a bezárás fenyegetett – és a nagymúltú, független lapok, a Wyborcza és a Rzeczpospolita, illetve a független most arról írnak, hogy Romanowski azért nem vett részt ezen a meghallgatáson, mert Magyarországra utazott.

„A képviselő nem jelent meg az idézésre, védője pedig írásbeli mentesítést küldött a távolmaradásra, jelezve, hogy a távollét oka egy előre tervezett hosszabb külföldi utazás volt” – írja a Do Rzeczy. A lapnak a politikus ügyvédje annyit mondott, hogy Romanowskinak „előre megtervezett útja volt”, amit dokumentumokkal is igazolt a vádhatóságnak (az ügyészség vizsgálja, hogy a távolmaradásnak ez az indoklása megfelelt-e a büntetőeljárási törvénykönyvnek). A lap szerint a politikus magyarországi útja „tudományos tevékenységhez kapcsolódott”.

A TVN24 szerint a politikus, bár azt hangoztatta, hogy együttműködik az eljárásban a vádhatósággal, „amíg csak tehette, mentelmi joga mögé bújva védte magát”, és kerülte azt, hogy szembe kelljen néznie a vádakkal, azokra magyarázatot kelljen adnia. „Mint látjuk, ezen az úton halad tovább” a Magyarországra távozásával is, tették hozzá.

A lengyel főügyészség egyelőre nem adott meg új időpontot a politikus meghallgatására, írja a Rzeczpospolita. A lapnak a vádhatóság szóvivője azt mondta: „több mint egy tucat gyanúsítottunk van, az ügy sok pénzt, különböző szálakat érint. Romanowskié csak egy szál, a távolléte nem gátolja az eljárás más szálakon való folytatását”. A Wyborcza szerint ha a főügyész úgy ítéli meg, hogy Romanowski megalapozatlan indokkal mentette ki magát a meghallgatás alól, akár őrizetbe is vehetik.

Azt egyetlen lapnak sem sikerült megtudnia, hogy a politikus várhatóan meddig marad Magyarországon.

Korábban, még tavasszal Romanowskinál is, Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszternél is házkutatást tartottak az előző kormány idején a minisztériumhoz tartozó, a bűnmegelőzés és a bűncselekmények áldozatainak támogatására létrehozott alapítvány ügyében (az X-en korábban elég aktív politikus azóta nem is posztolt oda). A volt miniszterhelyettest végül 11 bűncselekménnyel gyanúsították meg júliusban, a vádhatóság szerint az állami vagyonban „nagymértékű kárt okozó szervezett bűnözői csoportban” vett részt.