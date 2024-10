Nemcsak a teljes kilencvenes éveket, de a feminista ikonná avanzsált Beyoncét is kukázhatjuk a Puff Daddy-botrány miatt

Miután évekre leálltam a Barátok közt nézésével, egyszer csak úgy, viccből rákérdeztem az eseményeket folyamatosan követő tesómnál, hogy mégis mizu a Mátyás téren. Az arca kipirult, vett egy nagy levegőt, és olyan tempóban kezdte sorolni, hogy ki, kivel, hányszor, hol, hogyan, ráadásul MIÉRT, hogy azt se tudtam, hol vagyok. Sötét titkok, érdekes összefonódások, kimondhatatlan bűnök. Megcsalás, árulás, dráma. Vér veríték, könnyek.

Érdekes volt, mert ahogy sorolta a dolgokat, a nevek ismerősek voltak, meg úgy általában a környezet is, de az emlékeim szerint meghitt Barátok közt hangulatba sehogy sem fért bele az a mennyiségű vad esemény, amit ezek szerint kihagytam az évek során.

Na, hát valahogy így állunk jelenleg Puff Daddy ügyével és annak mindenféle leágazásaival is.

Hol is kéne kezdeni? A tények talaján maradva idézném Mészáros Juli cikkéből azt, amit tényleg tudni lehet:

Amikor még márciusban szövetségi ügynökök razziáztak a producer/rapper/zenemogulnál, több mint 1000 üveg síkosítót és babaolajat találtak a házban. Az 54 éves Sean Combst – aki futott már Puff Daddy, Puffy, P Diddy, Diddy, Love és Brother Love művésznéven is – szeptember 16-án tartóztatták le: a vád szerint legalább 2008 óta működtetett bűnszervezetet, aminek keretein belül az ügyészek szerint drogokkal és erőszakkal kényszerített többeket, hogy „szexuális vágyait kielégítsék”. Előzetes letartóztatásba helyezték, ahonnan óvadék ellenében sem szabadulhat, miután az ügyészek szerint „komoly a szökés kockázata”. A 14 oldalas vádirat szerint a zenei mogult zsarolással, szexre való kényszerítéssel és szexkereskedelemmel vádolják.

Innen viszont már ingoványosabb talajra lépünk, a fentiek tükrében már egészen más fénytörésbe kerülő White Partyk miatt. Ezek ugye Combs híres/hírhedt bulijai voltak a kilencvenes-kétezres években, amiken ott volt mindenki, aki akkoriban számított a showbizniszben, és ahol egyes vallomások szerint Combs alkoholba kevert drogokat, prostituáltakat bérelt fel, és nőket kényszerített szexre.

Amit ezek szerint a résztvevő hírességek is minimum végignéztek - de nem szóltak egy szót sem.

Bár sokukról lehetett tudni, hogy ott voltak, mert készült róluk fotó (Demi Moore, Ashton Kutcher, Lil' Kim, Jay Z, Mary J. Blige, Russell Simmons, Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick, Leonardo DiCaprio, de még az író Salman Rushdie is), azok, akik a White Partyk idején voltak fiatalok, máris temetik ifjúságuk ikonjait, mondván, a jóisten se tudja, kik voltak rajta Puffy meghívottjainak listáján, de jobb felkészülni arra, hogy minden egykori ikonunkat kikukázhatjuk. Aztán csapathatjuk inkább Mozartra.

Na. És akkor innen már nem is csupán ingoványos a talaj, lépjünk be a konteók világába. Megpróbálom kábé úgy összefoglalni az elmúlt bő egy hétben terjedő elméletek listáját, ahogy azok szembejöttek a közösségi médiában (egyébként elsősorban a TikTokon), de persze az sem kizárt, hogy kihagyok valamit, mert a sztori kezd önmagán is túlburjánzani.