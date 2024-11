Magyar Pétert Karl Nehammer osztrák kancellár társaságában fotózták le egy budapesti étteremben

Egy olvasónk küldött képet nekünk arról, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Karl Nehammer osztrák kancellárral üldögél egy budapesti belvárosi étteremben.

Miközben Orbán Viktor a Puskás Arénában parádézik Európa vezetőivel a csúcstalálkozón, csütörtökön Magyar Péter is bejelentette, hogy most először tárgyal majd ő is ellenzékiként kormány- és államfőkkel. Arról, hogy kikkel és hol találkozik, Magyarék egyelőre nem akartak részleteket közölni, azt mondták, majd utólag nyilvánosságra hozzák.

Amikor az osztrák parlament október végén megválasztott elnöke, a szélsőjobboldali Walter Rosenkranz meghívta Orbán Viktort Bécsbe, akkor Nehammer nem volt hajlandó fogadni a magyar kormányfőt, ami szokatlan a diplomáciában, de sokat elárulhat az osztrák kancellár véleményéről.