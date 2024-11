Milliárdokat szedtek össze maguknak a NER nagyasszonyai néhány év alatt

Az Orbán-kormány 2010-es hatalomra kerülése után lépésről lépésre lecserélte a hozzá kötődő gazdasági elitet, és új szereplőkkel újraalkotta azt. Simicska Lajos, Nyerges Zsolt, Töröcskei István, Ramor Frigyes és Spéder Zoltán ment, a helyükre a miniszterelnökhöz és köreihez közel álló személyek érkeztek, Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, Garancsi István, Matolcsy Ádám és mások. De a húsos fazékhoz ezúttal nemcsak férfiak fértek oda, a NER nagyasszonyai, feleségek, gyerekek is „saját lábra” álltak, meglovagolva a hullámokat.

Az új gazdasági elit egyik sajátossága ez: míg a férfiak a tűz közelében vannak, és gondoskodnak a kezelt eszközökről, a bizniszekről, halmozva a vagyont, addig a feleségek és a rokonok is megmutatják kivételes üzleti érzéküket. Kisebb volumenben ugyan, de a hierarchia eggyel lentebbi szintjén rácsatlakozva a rendszerre ők is a „családi ezüstöt” gyarapítják még tovább.

Nagyasszonyék

A NER nagyasszonyai némi spéttel jelentek meg a rendszerben, 6-7 évvel az Orbán-kormány 2010-es hatalomra kerülése után. Ám a kevesebb idő is bőven elég volt ahhoz, hogy

milliárdokkal gyarapodjon a bankszámlájuk a cégeik „tevékenysége” után. Az általunk szemügyre vett NER-feleségek több mint 8 milliárd osztalékot vettek ki üzleti tevékenységükből.

Úgy is, hogy sok esetben egyáltalán nem látható ez a tevékenység, és az is nehezen érthető kívülről nézve, hogy miért pont abba fogtak, amibe, lévén, hogy az sokszor távol áll tőlük, eredeti végzettségüktől, érdeklődésüktől. Persze látott már a világ igazi nagy sikersztorikat, és van úgy is, hogy az ember jókor van jó helyen. A NER-feleségeknek a jelek szerint ilyen kivételes pillanatokban lehetett részük sokszor.

Rogán-Gaál Cecília, aki már nem is Rogán-Gaál Cecília

Rogán Antal volt felesége nagyjából négy évvel az újabb esküvője után hivatalosan is felvette férje nevét, meglehetősen szokatlan módon. Miután a 2019-ben bejelentett válása után visszavette volt férje vezetéknevét, a hivatalos céges dokumentumokban is Rogán-Gaálként szerepelt, egészen mostanáig.

2024. október 14-től azonban Rogán-Szendrei Cecília szerepel már a céges papírokban. Egészen ritka megoldás ez, hogy a volt férj és az új férj vezetéknevét köti össze a feleség, a saját lánykori nevét pedig elhagyja.

Üzleti vállalkozásaiba még politikusfeleségként vágott neki, 2016 májusában hozta létre Sarka Katával (aki a Fidesz kedvenc őrző-védő cégéhez kötődő Bessenyei István felesége egy ideje) a reklámügynöki tevékenységgel foglalkozó Nakama & Partnerst. Bizonyára ehhez is ért, noha a sajtóban megjelent információk szerint politológusnak készült. A Nakamával szépen gyarapítják a vagyont az üzletasszonyok, köszönhetően annak, hogy a referenciái között szerepel egyebek mellett a Mikulásgyár, a Magyarország Szépe és a Rakonczai Piano Live-estek.

photo_camera Rogán-Gaál-Szendrei Cecília és Sarka Kata Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Nyolc év alatt a két tulajdonos közel 715 millió forintot vett ki innen, amiből a tulajdoni hányadok alapján Rogán-Szendreinek 364,5 millió forint, Sarka Katának 350,2 millió forint jutott.

Bár ez is szép összeg, mégsem ez a vállalkozás az aranytojást tojó tyúk, hanem az egykor Kasza „Tibi” tulajdonát képező, Top News Hungary Kft. néven futó, világhálóportál-szolgáltatással foglalkozó cég.