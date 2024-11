Bepereltek két klímaaktivistát, akik narancssárga porral fújták le a Stonehenge köveit

Ősi, védett műemlék megrongálása miatt emeltek vádat a Just Stop Oil (Elég az olajból) két aktivistája ellen csütörtökön, írja a Politico. A 73 éves Rajan Nadie és a 20 éves Niamh Lynch idén júniusban akciójukban narancssárga porral borították be a Stonehenge köveit. December 13-án kezdődik a per a Salisburyi Magisztrátusi Bíróságon.

A két aktivista festett kukoricalisztet fújt a kövekre egy poroltóból. Az English Heritage történelmi emlékhelyeket felügyelő szervezet szerint konkrét kárt az akció nem okozott, ám a tisztítási folyamat már veszélyeztetheti a köveket.

A Just Stop Oil követeli a brit kormánytól, hogy 2030-ig vessen véget a kőolaj, a földgáz és a szén kitermelésének és elégetésének. Az elmúlt időszakban a szervezet több más nagy értékű képzőművészeti alkotást és történelmi emléket választott célpontnak. Májusban az angol-brit alkotmányosság ősi jogforrása, a Magna Carta egyik példányának üvegfalú tárolóját próbálta összetörni a Just Stop Oil két idős aktivistája vésővel és kalapáccsal a londoni brit nemzeti könyvtárban.

A csoport két másik tagja 2022 októberében a londoni Nemzeti Galériában paradicsomlevest öntött Vincent van Gogh egyik leghíresebb, Napraforgók című festményére. Bár a kép maga nem sérült, az egyik aktivistát két év, a másikat 20 hónap börtönbüntetésre ítélték.

A Just Stop Oil gyökerei az Extinction Rebellion (XR - Lázadás a kihalás ellen) 2018-as londoni megalakulásához vezethetők vissza. Az XR-rel a környezetvédelmi mozgalmak új generációja lépett színre. Első akciójukkal szimbolikusan is ezt igyekeztek bemutatni: a talán legismertebb környezetvédelmi szervezet, a Greenpeace londoni irodáját foglalták el rövid időre, amivel arra akarták felhívni a figyelmet, hogy szerintük ideje lenne az eddig megszokottnál többet tenni a környezet és a klíma védelmében. A radikális környezetvédők új generációjáról itt olvashatnak bővebben.