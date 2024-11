Új alku: szabadság helyett biztonság

Jó reggelt, és egészségünkre!

Magyar Péter minden mennyiségben

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Bár Orbán Viktor személyesen is nekilátott a sunnyogós országjárásnak, és rögtön odanyilatkozott, hogy ha nem ő nyer 26-ban, akkor mindennek vége, a hírek ma is a kihívója körül forogtak. Lehet, hogy át kell írni a választási szabályokat, hogy ez az istentelen helyzet megoldódjon.

Magyar Péternél párhuzamosan futott két történet. Egyrészt sajtótájékoztatón mutatta be több kezdeményezését, különös tekintettel a TISZA-féle nemzeti konzultációra. De közben reggel kijöttek az újabb hangfelvételek róla, ezúttal médiafikázós vonalon. Magyar nem próbálta kimagyarázni ezeket, inkább még tovább kritizálta a kormányfüggetlen sajtó működését, majd közölte, saját médiaportfóliót építene. Uj Péter válaszolt a kurvaanyázásra, de lebuktunk, hogy mi írtuk Orbán Balázs doktoriját.

Új korszak

photo_camera Fotó: SAUL LOEB/AFP

Szabályalapú világrend helyett birodalmi logika: Amerika gazdasági előnyökre váltja katonai erőfölényét. Az orbáni gazdasági semlegességgel ez sehogy sem jön össze. Ez az átrendeződés kicsit sem kedvez Európának, így nekünk sem. Podcastunk ingyenes verziója, szerkesztett leirattal.

Biden állítólag engedélyt adott az ukránoknak amerikai rakéták használatára, a német kancellár felhívta Putyint, Erdogan béketervet csinált. Az oroszok pedig az egészre jól befeszültek, de Trump környezete is, mondván, nem kellene az új elnök hivatalba lépése előtt kirobbantani a III. világháborút.

Dél-Florida Messi, Beckham, Jeff Bezos és persze Donald Trump otthona. Miami és a régió hasít, Amerika tech- és pénzügyi központjának címére pályázik, de sportban is nagyon erős lett. A környék Trump győzelmével az országos, sőt a globális politikának is döntő helyszíne lesz.

Jönnek a románok?

A felvételükre már Magyarország előző EU-s elnöksége idején, 2011-ben is volt esély. Most is van. Románia és Bulgária idén tavasztól a schengeni övezet tagja, de ez csak a légi és tengeri közlekedésre vonatkozik, közúton és vasúton továbbra is meg kell állniuk az utazóknak.

Hoppá, hazudósok!

photo_camera Fotó: RTL

Hahó, értelmiségiek, már olyan civileket is szerepeltetnek a tévében, akik képesek összetett mondatokat is megfogalmazni! Hétköznapi emberekre cserélték a celebeket az RTL gyilkosos, kastélyos Cluedo-szerű, élőszereplős társasjátékában, így gátlások nélkül hazudhatnak egymásnak.