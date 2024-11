Féléves csúcsra drágulnak az üzemanyagok kedden

Kedden 3 forinttal nő a 95-ös benzin, 4 forinttal a gázolaj literenkénti ára, írja a Holtankoljak.hu a nagykereskedelmi árak változása alapján. Előbbi most 614, utóbbi 630 forintba kerül, ha az árváltozást teljes mértékben érvényesítik a kutakon, akkor a benzin 617 forint lesz, aminél drágább utoljára május közepén volt, míg a dízelár április végi szintre emelkedik.

A mostani áremelés előtt legutóbb szombaton drágult az üzemanyag, előtte bejelentett áremelés nem volt november eleje óta, de kisebb mértékben kúsztak felfelé így is az árak. A drágulás elsődleges oka most a forint dollárral szembeni gyengülése – egy hete 383 forint volt a dollár, ma 394 forint fölött is járt az ára a devizapiacokon –, a dollárban számolt Brent kőolajárak ugyanis nagyjából ott vannak, ahol a hó elején, 75 dollár környéki szinten (igaz, az elmúlt két hétben ennél alacsonyabban, 72-73 dolláron is voltak).