A román hatóságok azt gyanítják, hogy a putyinista jelölt a TikTok segítségével tudta behülyíteni a választókat

Miután egy előzetesen 10 százalékra mért szélsőséges politikus kapta a legtöbb szavazatot a román elnökválasztás első fordulójában, egyesek gyorsan a TikTokot kezdték hibáztatni emiatt.

Az Ancom nemzeti médiaszabályozó még kedden tájékoztatta az Európai Bizottságot arról, hogy a TikTok „nem reagált gyorsan és határozottan” a választások biztosítására vonatkozó kérésekre. Az Európai Bizottság a közösségi médiáról és a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) alapján „hivatalos vizsgálatot indított a TikTok romániai választásokban betöltött szerepével kapcsolatban”.

photo_camera Călin Georgescu 23 százalékot kapott Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A TikTok egyre nagyobb nyomás alatt áll, hogy magyarázatot adjon, miután a vasárnapi első fordulós elnökválasztáson az ultranacionalista, oroszbarát Călin Georgescu sokkoló győzelmet aratott, részben a TikTokon elért hirtelen térnyerésének köszönhetően. Egy vezető uniós törvényhozó kedden azt követelte, hogy a TikTok vezérigazgatója jelenjen meg az Európai Parlament előtt, romániai civil szervezetek pedig azt sürgették, hogy a Bizottság vizsgálja meg, hogy a TikTok és más platformok betartották-e az európai közösségi médiatörvényeket. Az Európai Bizottság felügyeli, hogy a TikTok megfelel-e a blokk új DSA-szabálykönyvének, amely meghatározza a politikai kampányok kezelését is.

A problémákra „már az elmúlt hónapokban felhívták az Európai Bizottság figyelmét”, mondta a román hatóság, és jelezték a TikTok számára is „az illegálisan terjesztett tartalmakkal kapcsolatos különböző szabálytalanságokat”. Felszólították a platformot, hogy tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy a választások törvényes körülmények között történjenek. De szerintük nem reagáltak megfelelően.

Kutatók most azt boncolgatják, hogyan ért el Georgescu több mint 370 ezer követőt TikTokon. „Úgy véltük, hogy a TikTokkal visszaéltek, és egy sereg hamis fiókot használtak fel a céljaira” - mondta Bogdan Manolea, a romániai kampánycsoport, az Association for Technology and Internet ügyvezető igazgatója. Mások olyan influenszerek tartalmaira mutattak rá, akik a tiltás ellenére nem jelölték meg tartalmukat fizetett reklámként. Marcel Ciolacu román miniszterelnök szerint felül kell vizsgálni Georgescu TikTok-kampányának finanszírozását.

A TikTok brüsszeli szóvivője azt mondta, hogy „a romániai választásokkal kapcsolatos, erősen spekulatív hírek pontatlanok és félrevezetők, mivel a legtöbb jelölt TikTok-profilt hozott létre, és a győztesek a miénken kívül más digitális platformokon is kampányoltak”. A platform „proaktívan együttműködött a Választási Bizottsággal, hogy elindítson egy alkalmazáson belüli választási központot, hogy megbízható választási információkat emeljen ki a romániai közösségünk számára. Nem fogadunk el fizetett politikai hirdetéseket, és mindenkitől megköveteljük, hogy betartsa a közösségi irányelveinket, amelyeket folyamatosan érvényesítünk”. (Politico)