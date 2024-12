Lángoló világok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt hétvége és a hétfő reggel legfontosabb-érdekesebb anyagaival. Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Az élet itthon

photo_camera Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Bulvárosítás és a bizonytalanok távol tartása lehet a Fidesz célja azzal, hogy külön is becélozza a nőket Magyar Péter lejáratásakor - mondták a 444-nek elemzők, és szó volt arról is, hogy Magyar nyíltan, Orbán old school módon szexista.

Szombaton videóriporttal jelentkeztünk az elmúlt hét országjárásáról: olyan politikai lázban ég az ország, mintha nem lenne még másfél év a választásokig. Menczer Tamás pécsi fórumán férfias üzengetéssel, Magyar Péter veszprémi gyűlésén rendszerváltásra vágyó közönséggel találkoztunk. Magyarhoz kapcsolódott a hír, hogy a kormánypropagandista heccelni próbálta a politikust, mire az a Börtön ablakába soha nem süt be a napot kezdte neki énekelni, illetve hogy felfüggesztették Redditen a fiókját.

És a Fidesz mindennapjaihoz kapcsolódtak a hírek, melyek szerint Lázár János már abban a kastélyban adventezett, amiről korábban azt állította, hogy semmi köze nincs hozzá, Szájer József adott egy emlékezetes interjút, melyben többek között kifejtette, Magyarországon „mindenki szabadon élhet, és mindenkinek a magánéletét tiszteletben tartják. Kivéve talán az enyémet”, valamint kiderült, hogy valójában eltitkolt fideszes adathalászat a parkolásdíj-ellenes VII. kerületi szórólap.

Politikai hír volt még, hogy bejelentették, önállóan indul az Kétfarkú Kutya Párt a 2026-os országgyűlési választáson, és négy kihívója van már Gyurcsánynak a DK elnöki posztjáért,

Emellett kiderült, hogy „a kormányzás minőségével kapcsolatos lefelé mutató kockázatok” miatt negatívra rontotta a szuverén magyar adósságkilátást egy hitelminősítő, és megírtuk azt is, hogy visszakerültek a netre a Védelmi Beszerzési Ügynökség ellopott adatai, egymillió dollárról indul a licit.

A világ

photo_camera Fotó: DAVIT KACHKACHISHVILI/Anadolu via AFP

Összefoglaltuk, hogy mi történt novemberben az orosz-ukrán háborúban: az ukránok és az észak-koreaiak is Kurszkban vannak még mindig, a fronton pedig a helyzet egyre fokozódik, egy későbbi esetleges béketárgyalást mindenki kedvezőbb helyzetből akar kezdeni, ezt oroszok még ballisztikus rakéta indításával is megüzenték. Közben hír volt Oroszországból, hogy „LMBTQ+ propaganda” miatt több szórakozóhelyen is razziázott a rendőrség, míg Zelenszkij arról beszélt, hogy még mindig van idő meghívni Ukrajnát a NATO-ba.

Az oroszokhoz szorosan kapcsolódik az, ami Grúziában történik, ahol az elnök közölte, nem hajlandó lemondani, az oroszbarát kormánypárti Grúz Álom szerint viszont forradalmat szít az ellenzék, és a rendőrség vízágyúval oszlatta az EU-párti tüntetést. Fontos hír volt még a régióból, hogy felrobbant egy létfontosságú vízcsatorna, Koszovó és Szerbia gyakorlatilag egymást vádolja terrorcselekménnyel. Romániában lement a parlamenti választás, három szélsőséges párt is bejutott a parlamentbe, és az RMDSZ 6,5 százalékot szerzett.

A múlt hét közepén pörögtek fel az események Szíriában, ahol a lázadók évek óta a legnagyobb támadást indították meg a Moszkva és Teherán támogatását is élvező rezsim ellen, és behatoltak Aleppóba is, ahonnan el is menekült a rezsim serege, bár állítólag ellentámadásra készülnek.

Az Egyesült Államokból volt hír, hogy Trump százszázalékos büntetővámmal fenyegette meg azokat az országokat, akik felesküdtek a dollár ellen, miközben találkozott már szintén megfenyegetett kanadai miniszterelnökkel, valamint hogy az anyja neki írt levelével próbálják diszkvalifikálni Trump hadügyminiszter-jelöltjét. Hétfőre virradóra derült ki, hogy Joe Biden távozó amerikai elnök „teljes és feltétel nélküli” kegyelmet adott a fiának, Hunter Bidennek.

Jó dolgok

photo_camera A Marseille-i kikötő Fotó: ANNE-SOPHIE NIVAL/Hans Lucas via AFP

A halászó-vadászó-gyűjtögető életmódot, majd a tanyasi mezőgazdaságot és állattartást azért adta fel az emberiség, hogy ilyen mediterrán nagyvárosokban élhessen. Vagy legalább turistáskodhasson. Óda Marseille városához. Budapesten pedig rácsodálkoztunk az atlétikai vébé lakosságnak átadott stadionjára az új parkkal és a szenzációs futókörrel.

Török Zoltán új filmmel jelentkezett a Vad Magyarország után. Legnagyobb trükkje az, hogy a Lényeget nem szájbarágósan tolja az arcunkba. Közben olyan életbevágó információkat ismerhetünk meg, mint például hogy mit csinál a svéd holló, ha egy ideges kúposfóka-borjú odahány mellé.

A Hosszúlépés szerzője írt arról, hogy bár a szecesszió olyan stílus, amit szinte mindenki szeret, de keveseknek ugrik be róla Kőbánya. A századforduló menő belvárosi építészei közül kevesen kirándultak a külvárosba, így a környék egyébként roppant izgalmas szecessziós épületei a peremre szorultak.

És hétvégi interjúnkban művészetellenes közhangulatról és a siker „pusztító diktatúrájáról” beszélgettünk Urbanovits Krisztina színésszel. Na meg a vadkapitalizmus és a NER együttes tombolásáról.

Podcast

