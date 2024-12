Putyin törölte a rendeletet, amely miatt eddig csak a Gazprombankon keresztül lehetett fizetni az orosz gázért

Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a rendeletet, melynek értelmében ezentúl az orosz gázért nem csupán egyetlen pénzintézet közreműködésével fizethetnek a külföldi vásárlók. Ez az egyetlen pénzintézet deklaráltan a Gazprombank volt, amelyet szankciós listára vettek az Egyesült Államokban, komoly fejtörést okozva többek között a magyar kormánynak is.

A Putyin-rendelet a Meduza híre szerint megjelent a hivatalos platformokon.

Ezzel az a 2022. március 31-ei rendelet módosult, amely a külföldi vásárlókat kötelezte, hogy rubelelszámolású számlákat nyissanak a Gazprombanknál. Mostantól az elszámolás más pénzintézetek közreműködésével is bonyolódhat addig, amíg a Gazprombankkal szembeni szankciókat nem vonják vissza.

Az Egyesült Államok november 21-én több mint ötven pénzintézetet vett szankciós listára, ezek egyike a Gazprombank volt, és ugyanígy jártak hongkongi, luxemburgi, svájci, dél-afrikai és ciprusi leánybankjai is. Ennek következtében nem működtek tovább az általa kiadott bankkártyák sem legalább kilenc országban, köztük Kínában sem.

A döntés érzékenyen érintette azokat az európai államokat, amelyek továbbra is vásárolnak gázt Oroszországtól. Az egyik ilyen Magyarország, melynek külügyminisztere, Szijjártó Péter többször is élesen bírálta a döntést. A miniszter szerdán arról beszélt, hogy hivatalosan is mentességet kér Magyarország a Gazprombank elleni szankciók alól, sőt be is adtuk a vonatkozó kérelmet az illetékes amerikai hatóságoknak.

Csütörtökön viszont David Pressman, az USA budapesti nagykövete ezt írta az X-en: „Az Egyesült Államok Gazprombank elleni szankciói megerősítik elkötelezettségünket, hogy korlátozzuk Oroszország képességét, amivel a nemzetközi pénzügyi rendszert felhasználja Ukrajna elleni háborújához. Továbbra is megteszünk minden megfelelő lépést, hogy felelősségre vonjuk azokat, akik elősegítik vagy hasznot húznak Oroszország illegális háborújából.”