Öt év után vasárnap újra megnyílik a Notre Dame

Szombat este ünnepélyesen átadták a 2019-es tűzvészben súlyosan megsérült Nore Dame-ot, vasárnap pedig öt év után újra szentmisét tartanak a párizsi székesegyházban. Az első misét vasárnap délelőtt Párizs érseke celebrálja, a szertartáson Emmanuel Macron is részt vesz. A nagyközönség először a vasárnap esti misére juthat be, az 1500 helyet várhatóan pillanatok alatt elfoglalják majd.

photo_camera Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

A Notre Dame tetőszerkezete 2019. április 15-én égett le, a 400 tűzoltó emberfeletti munkával akadályozta meg, hogy a tűz a harangtoronyokra is átterjedjen. Ha ezek is ledőlnek, a főfalakat is kidönthették volna.

A tűz keletkezésének pontos oka soha nem derült ki. Leginkább a felújítási munkák közben jelentkező elektromos hibát feltételeztek, a gyújtogatást kizárták a hivatalos vizsgálatok. A tűzoltók szerint a Notre Dame megmaradása fél órán múlt: a tüzet túl későn észlelték, mire az oltás megkezdődött, a fa tetőszerkezet már kiterjedt területen égett. Az oltáshoz használt víz is kikezdte a megroskadt szerkezetet, ezért a statikai vizsgálatok után több helyen meg kellett támasztani a veszélyeztetett pontokat.

A Notre Dame-ot eredetileg a párizsi olimpia megnyitójára szerették volna rendbe hozni, végül azonban csak most decemberben lettek teljesen kész a munkálatokkal. A szombati ünnepélyes megnyitón Macron mellett a francia elnökkel előtte Párizsban tárgyaló Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vett.