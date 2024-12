Oroszország egyelőre megtartja két kulcsfontosságú szíriai katonai bázisát

Szír forrásaira hivatkozva azt írja a Reuters, hogy Oroszország ugyan visszahívja katonáit az észak-szíriai frontvonalakról, és az Alawite-hegységben lévő pozícióit is feladja, de két fő katonai bázisát továbbra is megtartja az országban. Az orosz katonák maradnak a latakiai légitámaszponton és a tartúszi haditengerészeti bázison is.

Szír források szerint az orosz hadsereg csak egyes fegyvereit és a bukott Aszad-rezsim magasrangú tisztjeit szállította Moszkvába. Az oroszok célja egyelőre csapataik átcsoportosítása, a helyszíni fejlemények figyelembevételével.

Az orosz kormány közölte, hogy tárgyal Szíria új vezetésével a két katonai bázis jövőjéről.

Orosz katonai beavatkozást támogató szíriaiak

Oroszország a hidegháború kezdete óta támogatta Szíriát. A tartúszi bázis kulcsfontosságú az orosz hadsereg számára, mert ez az egyetlen kikötője melegvizű tengernél. Az objektum használatát az Aszad-rezsim 2017-ben 49 évre ingyen biztosította az oroszoknak.

Az Aszad-rendszer összeomlása hatalmas presztízsveszteség Oroszországnak és személyesen Vlagyimir Putyinnak. Az okokról ebben az elemzésben írtunk hosszabban.