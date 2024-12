Spanyol luxuslakástól tengerparti nyaralóig: komoly ingatlanvagyona van a több minisztériumot érintő korrupciós ügy kulcsszereplőjének

Az október óta 54 vádlott ellen folyó, 25 milliárd forintnyi pályázati pénzt érintő, hivatali vesztegetés és más bűncselekmények miatt indult korrupciós óriásper kulcsfigurájának jelentős vagyoni gyarapodásáról ír a 24.hu. Az eljárásban egyedüliként vádalkut kötött 18. rendű vádlott, a pályázatíró H. A. azt mondta, amikor az első előkészítő ülésen elítélték – az ügyészséggel kötött egyezségnek megfelelően enyhe büntetést kapott –, hogy csak egy autója és 10-15 millió forintja van.

Ezzel szemben a lap információi szerint H.-nak, részben a férjével közös tulajdonban, van egy luxuslakása Marbellán, egy tengerparti nyaralója Horvátországban, Icici településen – a hely néhány éve Mészáros Lőrinc luxusszállodája miatt került be a magyar hírekbe –, továbbá volt luxuslakásuk Dubajban (a lap szerint ezt eladták, miután H.-t kiengedték a letartóztatásból), továbbá bizalmi vagyonkezelő útján kedvezményezettje egy római-parti és egy szegedi luxuslakásnak.

Mindez azért fontos, mert a vádhatóság által kezdeményezett nem egészen félmillió forintos vagyonelkobzással szemben az ügyben eljáró bíró, dr. Oláh Gaszton – tételesen felsorolva, hogy milyen cselekményekből jött ez össze – egyebek mellett 190 915 000 forintnyi vagyonelkobzásra ítélte H.-t. Aki a 24.hu által összeszedett adatok szerint a vallottnál jóval nagyobb vagyonnal rendelkezik – aminek azért lehet jelentősége, mert most is folyik ellene és a férje ellen költségvetési csalás miatt egy per Kecskeméten, ahol 581 milliós vagyonelkobzás fenyegeti őket.

