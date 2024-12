A DK szerint egy kiugrott MSZP-s meghekkelte a sátoraljaújhelyi időközi választást

Egy fideszes önkormányzati képviselő lemondása után egy fideszes és két független jelölt küzd a győzelemért.

Az egyik független Szabó János az ősszel hagyta ott az MSZP-t, ellenfelei és a DK-s képviselő szerint indulása a Fidesznek kedvez.

A másik független Gánóczi Gábor, aki nem titkolja, hogy szimpatizál a Tisza Párttal, de nem a pártpolitika, hanem a környezete jobbá tétele érdekli.

A zempléni Sátoraljaújhelyt 1998 óta a Fidesz vezeti. A legutóbbi önkormányzati választáson se fért semmi kétség a győzelmükhöz. A nyolc egyéni választókerület mindegyikét megnyerték, a testületbe listáról egy DK-MSZP-párbeszédes, egy mi hazánkos és egy Fideszből kivált civil került be.

A rendkívül szerencsétlen időpontra, közvetlen karácsony előtti vasárnapra kiírt időközi választást azért kell megtartani, mert Dankó Dénest, a 4. választókerület júniusi fideszes nyertesét a vármegyei közgyűlés tagjává is megválasztották.

A négy júniusi induló közül ezúttal senki sem indul újra. A Fidesz Zelina Zoltánné pedagógust indítja, a másik két induló független.

A volt MSZP-s helyi elnök meghekkelte a választást

Először Majoros Lászlót hívtuk, aki DK-sként került be a testületbe.

– Miért nem indít jelöltet az ellenzék? – kérdeztük.

– Úgy gondoltuk, hogy a fideszes jelölt ellen egyetlen egy jelöltnek kellene elindulni, hogy legyen esély legyőzni – mondta. – A civil Gánóczi Gábort támogattuk, aki lokálpatrióta, komoly kutatásai vannak a városról és a város zsidóságáról.

Ez annál érdekesebb, mert Szabó János, a másik független jelölt júniusban egy másik választókerületben még ugyanúgy a DK, az MSZP és a Párbeszéd színeiben indult, mint Majoros. Erről Majoros azt mondta, hogy a Fidesz meghekkelte a választást. Szabó háromszor került be a város képviselőtestületébe, volt, hogy szocialista színekben, volt, hogy az ellenzéki összefogás részeként. Mi több, őszig ő volt a helyi MSZP-s alapszervezet elnöke is, éppen az azóta DK-ssá lett Majoros adta át neki a stafétát. Majoros szerint Szabó anyagi problémája és a mostani indulása nem független egymástól. „Három hete találkoztunk, de hiába mondtam neki, hogy egy embert kell támogatnunk, mert csak így van esély” – mondta.

Megkérdeztem azt is, szerinte miért olyan erős a Fidesz Sátoraljaújhelyen. Úgy gondolja, ennek is a megosztottság az oka. 1998-ban „a baloldal kétfelé osztotta meg magát hülye módon”, végül nevető harmadikként Szamosvölgyi Péter nyerte meg a választást. „Onnantól kemény diktatúra van, ugyanazt csinálja, amit most az országos Fidesz, csak ő már jóval korábban” – mondta.

Az európai parlamenti választáson a Tisza Pártra 31,8 százaléknyian szavaztak a városban, az ellenzéki összefogásra 9,5 százalék. (A Fideszre 45,6 százalék.) Mit érzékelnek a Tisza népszerűségéből? – kérdeztem a helyi DK-s vezetőt. „Van egy nagy hype körülötte, de az is látszik, hogy mennek vissza. Ugyanolyan diktatórikusok, mint a Fidesz, az is egyszemélyes párt” – mondta.