80 méterről lőtt gólt a magyar kapus az északír bajnokságban

Csapata, a Glentoran egygólos hátrányban volt az északír bajnokság 21. fordulójában a Cliftonville ellen, amikor a kapus Gyollai Dániel a saját 16-osától pár méterre odaállt a labda mögé. A szabadrúgást előre ívelte, hosszan szállt a labda, a másik 16-osnál pattant le, de senki nem ért hozzá, a csatárok sem, a védők sem, és benézte azt az ellenfél kapusa is. Így behullott a hálóba.

A 27 éves Gyollai kevésbé ismert a magyar szurkolók számára. Békéscsabán kezdett focizni, aztán a Honvéd akadémiájára került, innen vitte el a Stoke City. Az angol csapat utánpótlásában védett, többször kölcsönadták, majd alsóbb osztályú angol csapatok szerződtették. 2023-ban súlyos térdsérülést szenvedett, ebből felépülve tavaly nyáron lett a Glentoran játékosa.

A meccs után a szurkolók őt választották a meccs emberének, és interjút is adott a gólról. Elmesélte, hogy először talált be, meg azt is, hogy mérges volt előtte a csapattársaira, mert rosszul játszottak az első félidőben.

A Glentoran harmadik a tabellán, amit toronymagasn vezet a Linfield.