Európa tavaly rekord sok cseppfolyósított földgázt vásárolt Oroszországtól

Az adatok szerint Európa tavaly rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt vásárolt Oroszországtól, annak ellenére, hogy az EU igyekszik lemondani a – Putyin haditermelését finanszírozó – fosszilis energiahordozókról.

A Rystad Energy elemzői szerint tavaly 17,8 millió tonna ultrahideg orosz gázt szállítottak a hajók, és több mint 2 millió tonnával több kötött ki az európai kikötőkben, mint egy évvel korábban. Jan-Eric Fähnrich, a Rystad Energy gázelemzője szerint az LNG-áramlás nemcsak nő, hanem „rekordszintű”.

Európa az ukrajnai háború kezdete óta csökkentette a vezetékes orosz gáz importját, de egyre több országból, köztük Oroszországból is vásárolt LNG-szállítmányokat. Tavaly Oroszország Katart megelőzve Európa második legnagyobb LNG-szállítója lett az Egyesült Államok mögött.

Fähnrich szerint 2024-ben Európa 49,5 milliárd m3 orosz gázt hozott be csővezetéken keresztül, és további 24,2 milliárd m3 hideg folyékony formában, hajókon. Az LNG egy részét más országoknak adták tovább.

photo_camera LGN-t szállító tankerhajó Ciprusnál 2024. január 26-án. Illusztráció: Danil Shamkin/NurPhoto via AFP

A számadatokat néhány nappal azután hozták nyilvánosságra, hogy Ukrajna leállította az orosz gáz áramlását a csővezetékein keresztül, véget vetve ezzel a szovjet időkből származó energia-útvonalnak, ami idáig túlélte a szomszédok közötti 3 éve tartó teljes körű háborút.

A háború óta az EU csökkentette az energia iránti keresletet, és lazította a szélturbinák és napelemek építésére vonatkozó szabályokat, de a tudósok szerint még mindig nem tisztítja meg a gazdaságát olyan gyorsan, hogy elejét vegye annak, hogy a bolygó 1,5 Celsius-fokkal felmelegedjen az évszázad végéig.

A Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) adatai némileg eltérnek a Rystad adataitól: szerintük az EU orosz LNG-importja 2024-ben 7,32 milliárd eurót tett ki, ami 14 százalékos növekedést jelentett egy év alatt, 17,5 millió tonnára emelve a behozatalt.

„Az emelkedés oka meglehetősen egyszerű. Az orosz LNG-t az alternatív beszállítókhoz képest kedvezményesen kínálják. Mivel nincsenek szankciók az árura vonatkozóan, a vállalatok saját érdekeik szerint járnak el, és egyre nagyobb mennyiségű gázt vásárolnak a legolcsóbb szállítótól” – mondta Vaibhav Raghunandan, a Crea Oroszország-elemzője.

Az EU célja, hogy 2027-ig leállítsa az orosz fosszilis tüzelőanyagok (szén, olaj) importját, de a gáz betiltásától vonakodott. Júniusban a tagállamok megállapodtak abban, hogy 2025 márciusától megtiltják a nem EU-s országokba irányuló orosz LNG „átrakodását”. Fähnrich szerint az orosz LNG-behozatal közelmúltbeli növekedését az okozhatta, hogy a szankciók bevezetése előtt igyekeztek nagy mennyiséget szállítani.

Ukrán aktivisták szerint a szankciórendszert aláássák a „kirívó kiskapuk”, amik továbbra is lehetővé teszik Oroszországnak, hogy fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételekkel finanszírozza a háborús gépezetét. Felszólították az EU-t arra is, hogy lépjenek fel az orosz „árnyékflottával” szemben, a régi és alulbiztosított tankhajók ellen, és zárják be azt a finomítói kiskaput, ami lehetővé teszi, hogy Európa olyan országokban, mint Törökország és India, orosz nyersolajból készült termékeket importáljon. (Guardian)