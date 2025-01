A visszatérő viharos szél további pokoli napokat hozhat Los Angelesre

Magyar idő szerint hétfő reggelre 24-re nőtt a Los Angeles-i erdőtüzek halálos áldozatainak száma, és a hatóságok szerint biztosra vehető, hogy a romok eltakarítása során fognak még holttesteket találni. A második legnagyobb amerikai város és egyben esélyesen az ország történetének legnagyobb tüze közben továbbra sem csitul: hétfő reggeli állás szerint az 5600 hektáron pusztító Eaton tűz 27 százalékát sikerült ellenőrzés alá vonni, ám a 9500 hektárt letaroló Palisadesnek mindössze 13 százalékát.

photo_camera A két tűz: a Palisades a város nyugati szélén, az Eaton északon pusztít Fotó: YASIN DEMIRCI/Anadolu via AFP

A hét végén a kedvezőbb időjárási körülmények miatt a közel 5000 tűzoltó képes volt csillapítani a lángokat, három kisebb tüzet meg is tudtak fékezni, de az előrejelzések erős szelet jósolnak erre a hétre. A hatóságok a két nagy tűz felerősödésétől és további terjedésétől tartanak. Az amerikai meteorológiai ügynökség vörös riasztást adott ki szerdáig, az ügynökség munkatársa, Ariel Cohen arról beszélt, hogy hétfő estétől szerdáig meglesz az esélye annak, hogy a szél felerősödésével a tűz robbanásszerűen növekedjen. Nagyon fontos, hogy akit ebben az időszakban felszólítanak az otthona elhagyására, az azonnal cselekedjen, ebben a helyzetben másodperceken múlhat egy élet, tette hozzá.

Los Angelesben eddig több mint 100 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát, és közel százezren vannak, akiket már figyelmeztettek, hogy bármelyik pillanatban kénytelenek lehetnek indulni. Az érintett területeken éjszaka kijárási tilalom van érvényben, amit a katasztrófa első pár napjában tapasztalt fosztogatások miatt rendeltek el.

A tűzoltóknak ebben a rendkívül kiélezett helyzetben kell megpróbálniuk mindent megtenni, hogy a tűz ne terjedhessen tovább: az evakuációs zónákban jelenleg a felgyűlt száraz bokrok és egyéb gyúlékony anyagok eltakarítása zajlik, közben igyekeznek felkészülni a legrosszabb forgatókönyvre is, azaz arra, hogy az erős szél miatt esetleg ismét nem tudnak felszállni a tűzoltósági repülőgépek. Kanadai és mexikói tűzoltók is részt vesznek a mentésben, és már Zelenszkij ukrán elnök is jelezte, hogy 150 tűzoltójuk útra kész. Továbbra is zajlik a nyomozás, hogy mi okozhatta a tüzeket, az Eaton esetében most egy villanyvezetéket tartó oszlop szerepét vizsgálják.

Hogy történhetett meg?