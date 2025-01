Mit keresett Várhelyi Olivér EU-biztos a magyar kormányülésen, kérdezi a Politico

A szerdai magyar kormányülésen részt vett Várhelyi Olivér egészségügyért felelős EU-biztos is, a Politico pedig csütörtök reggeli hírlevelében azt pedzegeti, hogy mennyire van ez rendben. Az uniós biztosoknak ugyanis elvben teljesen függetlenek kell lenniük az őket jelölő kormánytól, és kizárólag az össz-EU-s érdekeket kéne szem előtt tartaniuk. Annyira persze senki sem naiv, hogy azt gondolja, ez tényleg így is történik mindig, de ennek ellenére ritkaságszámba megy a lap szerint, hogy egy biztos saját hazája zártajtós kormányülésének vendége legyen.

Várhelyi nem kommentálta a részvételét, melyet az Orbán Viktor Facebookjára kikerült fotó is rögzített, és nem szerepelt a program Várhelyi biztosi naptárában sem. A lap kereste ugyan a magyar biztos stábját, de hiába. A Bizottság szóvivője szerint nincs itt semmi rendkívüli, Arianna Podestà elmondása szerint a biztosok dolga az is, hogy kapcsolatban legyenek a tagállamok kormányaival, és ilyenkor a biztosok az EU álláspontját képviselik ezeken a találkozókon.

Ugyanakkor a Politico megjegyzi, hogy Orbán Viktor épp a napokban hirdette meg a „Brüsszel elfoglalását célzó hadművelet” második fázisát, amit Donald Trump elnökségének első hat hónapjában tervez végrehajtani, ezért jogosan merül fel a kérdés, hogy Várhelyi vajon részt vesz-e ennek tervezésében.

Ráadásul az uniós nagykövetek pénteken fognak egyeztetni az Oroszországgal szemben kivetett szankciók újabb hat hónappal történő meghosszabbításáról, és Orbán Viktor mostanában többször is nyíltan kikelt a szankciók ellen, vétót is emlegetve. Igaz, tovább bonyolította azóta a helyzetet, hogy a napokban már Donald Trump is újabb szankciókkal fenyegette meg Putyint, ha nem fejezi be gyorsan a háborút, és a Politicónak nyilatkozó EU-s diplomata szerint Trump fenyegetése után a magyar pozíció a szankciók vétójáról sokkal kevésbé tartható. Ennek ellenére Budapest még nem jelezte, hogy kész engedni a meghosszabbítás ügyében. A Politcio szerint mindenesetre felmerül a kérdés, hogy Várhelyi EU-biztosként jelen volt-e, amikor a magyar kormány tagjai a szankciókról beszéltek, és vajon arra ösztökélte-e Orbánt, hogy ne vétózzon.