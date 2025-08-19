A Fehér Ház és az Orbán-ház

Üdv! Újra itt a 444 reggeli hírlevele – ami nem az egyetlen –, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. De előtte szolgálati közlemény:

AZ ORBÁN–MÉSZÁROS-URADALOM

Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról: zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom széles sávja Hatvanpuszta környékén – egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből, de van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.

Fotó: Kiss Bence/444

Hadházy újabb képeket kapott Hatvanpusztáról, a pincerendszerben is padlófűtés van.

Újabb lakást vásárolhat Dubajban Matolcsy Ádám.

TRUMP ÉS ZELENSZKIJ

Vlagyimir Putyin után Volodimir Zelenszkijjel is találkozott Donald Trump – aki ha törik, ha szakad, Trump Nobel-békedíjat akar –, ezúttal a Fehér Házban – az ukrán elnököt elkísérték Európa legfontosabb vezetői is. Zelenszkij szerint Oroszország „cinikus” támadásokat hajtott végre a washingtoni tárgyalások előtt.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Szijjártó Péter szerint egy ukrán támadás miatt leállt a kőolajszállítás Magyarország felé (Menczer is nekiállt burkoltan fenyegetőzni), az ukrán külügyminiszter a „panaszaival és fenyegetéseivel” az oroszokhoz küldte Szijjártót.

Kubatov Gábor szerint Ukrajna már azzal beáll az LMBTQ-lobbi mögé, ha szigorítja az LMBTQ-emberek ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények büntetését (nem mintha Magyarországon ne pont ugyanilyen törvényt hozott volna a Fidesz-KDNP).

BELFÖLD

Országunk nem avatkozik bele más államok belügyeibe – írta az orosz nagykövet Magyar Péternek, aki erre úgy reagált: ezek szerint 3,5 éve háborúzni egy másik ország ellen, nem jelent beavatkozást.

Forrás: Magyar Péter/Facebook

Lemondott frakcióvezetői posztjáról az MNB-botrányban érintett szegedi fideszes képviselő, Polner Eörs, aki szerint semmi rendkívüli nincs a lemondásában, de a momentumos képviselő szerint szorulhat a hurok.

Az RTL riportja szerint súlyos bántalmazás és elhanyagolás történt a szolnoki befogadó otthonban, ahova a családjukból kiemelt gyerekek kerülnek: egy lány névvel és arccal elmesélte, mit tett vele az egyik gondozó 15 éves korában, aki állítása szerint többeket bántott. A szolnoki polgármestert sem engedték be a befogadó otthonba.

Az Orbán-kormány korábbi helyettes államtitkára volt a vendég az egyik Tisza Sziget rendezvényén: Csányi István 2016-tól 2018-ig közbeszerzési felügyeletért felelt a Miniszterelnökségen.

Egyre nyomasztóbban telepszik rájuk a politika, ez is szerepet játszik a tömeges távozásban az Oktatási Hivatalnál.

Kocsis Máté nagyon reméli, hogy Varga Judit visszatér a politikába, Magyar Péter kikérte magának, hogy Kocsis Wayne Rooney-hoz hasonlította a volt feleségét.

A székesfehérvári kórházban hetek óta fertőzött a víz, ami miatt a szülészeten is csak palackozott ásványvízzel lehet tisztálkodni.

KÜLFÖLD

Elutasították Milorad Dodik fellebbezését az elmozdítása ellen, közben lemondott tisztségéről a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke.

Milorad Dodik Orbán Viktor hivatalában 2025. augusztus 7-én. Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A Hamász elfogadott egy gázai tűzszüneti javaslatot: a megállapodással a háború fokozatos rendezésének részeként elengednék a kb. 20 még életben lévő izraeli túsz felét.

Jogellenesen rúgta ki dolgozóit a koronavírus-járvány alatt, rekordbírságot kapott a Qantas légitársaság: több mint 1800 földi dolgozót bocsátottak el, átszámítva közel 20 milliárd forintot kell fizetniük.

20 ezres tömegsírt találtak Irakban.

A rekordméretű spanyol erdőtüzek miatt lezárták a Camino egy szakaszát.

KULTÚRA

Helen Mirren azt mondta, feminista, de James Bondnak férfinek kell lennie, és Pierce Brosnan sem tud mást elképzelni.

Fotó: Luke Varley/Luke Varley/Paramount+

Mészáros Lőrincet idézte és a MÁV-on gúnyolódott a hódmezővásárhelyi koncertjén Geszti Péter.