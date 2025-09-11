Éjszakai drónincidens, Lévai Anikó segítő kezei

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a tegnapi nap legfontosabb híreivel. Vannak másféle hírleveleink is, érdemes rájuk nézni – ráadásul a választásokhoz közeledve most 12 hónap előfizetést kínálunk 8 hónap áráért.
Szerda kora reggel NATO és lengyel repülőgépek orosz drónokat lőttek ki Lengyelország területén. Ez az első alkalom, hogy ilyen történik a NATO területén, de a nap végére a legtöbb elemző abban egyetértett, hogy valószínűleg nem ez volt az utolsó. Donald Tusk miniszterelnök kérte a NATO 4. cikkelyének alkalmazását, amely lehetővé teszi, hogy a NATO első számú politikai döntéshozó testülete tárgyalja az ügyet. (Élő adásunk a részletesebb hírekkel itt olvasható vissza.)
Bár mostanság igen nagy a bizalmatlanság vele szemben, Ursula von der Leyen két év szünet után ismét kiállt az EP-képviselők elé, hogy értékelje az elmúlt időszakot, és új célokat fogalmazzon meg. Azt mondta, Európa harcban áll, a tét pedig a közösség szabadsága, függetlensége, valamint a demokrácia. Az orosz drónberepülésről azt mondta, jól bizonyítja, mit gondol Putyin a diplomáciáról.
Menczer Tamás fideszes kommunikációs igazgatónak a támadásról nem az oroszok jutottak eszébe, hanem az, hogy Orbán Viktornak már megint igaza lett, amikor azt mondta, hogy be kell fejezni a háborút. Szijjártó Péter is megfeledkezett az oroszokról, mindössze annyit posztolt, hogy szükség volna a párbeszédre, mert egyre nagyobb az eszkalációs kockázat. Orbán legalább kifejezte a szolidaritását Lengyelországgal, a támadásra viszont már ő is csak „éjszakai drónincidensként” hivatkozott – erre reagálva a lengyel külügyminiszter megkérte, hogy ítélje már el az oroszokat, és ne blokkolja tovább az EU-s védelmi lépéseket.
Orbán interjút adott az Ötnek, amiből kiderült, hogy Hatvanpuszta csak „propaganda célú nyesztetés”, a felesége, Lévai Anikó pedig „akkor segít” a majorságban, mikor Orbán Győző megkéri erre. Az interjúból az is kiderült, hogy a miniszterelnök magángépes utazását a dublini válogatott meccsre a magyar állam fizette. Orbán arról beszélt, hogy a Tisza átveri az embereket, úgyhogy megkérdeztük Tarr Zoltánt, a Tisza alelnökét, hogy hiba volt-e az a kijelentése, amelyre az elmúlt hetekben totális kampányt épített fel a Fidesz.
Izrael a húti lázadók által ellenőrzött jemeni fővárost, Szanaat, és Dzsafur tartományt támadta – nagyjából 35-en meghaltak, több mint százan megsebesültek. Egy Utah állambeli egyetemen tartott nyilvános előadása közben meglőtték Charlie Kirk konzervatív influenszer-aktivistát, az elnökhöz közel álló férfi halálát maga Donald Trump jelentette be. Trump felszólította az EU-t, hogy a Kínára és Indiára kivetett büntetővámokkal gyakoroljon nyomást Putyinra.
A lengyelek és nyugati vezetők szerint szervezett orosz provokáció történt, az oroszok tagadnak. A dróntámadásnak még úgy is nagyon súlyos politikai következményei lehetnek, ha az nem szándékos volt. Napirenden a NATO 4. cikkely élesítése.
Putyin nemcsak teszteli a védelmet, de figyelmeztethetett is az akcióval, és a NATO még láthatóan nincs felkészülve a drónhadviselésre. De tovább merészkednek-e az európai NATO-tagállamok a szigorú nyilatkozatokon? Az első nemzetközi elemzések a lengyel légtérben lelőtt drónokról.
Tusk azután kezdeményezte az eljárást, hogy Lengyelország fölött tucatnyinál is több orosz drónt lőttek le.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök a szövetségesek mozgósítására készül.
Gál Kinga szerint „itt az ideje annak, hogy ez az Európai Bizottság szedje a sátorfáját”, és ő nem szokott viccelni!
Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében határozottan kiállt Ukrajna mellett, óvatos lépéseket jelentett be Gázával kapcsolatban, gazdasági kérdésekben pedig a bal- és a jobboldalnak is tett gesztusokat.
Már amennyiben tényleg orosz támadásról van szó, ugye!
A külügyminiszter Fehéroroszországból posztolt a háború eszkalációs kockázatáról, de azt nem említette meg, hogy kik hatoltak be a szövetségi rendszerünk területére.
A miniszterelnök szerint ez az eset is bizonyítja a magyar politika indokoltságát és észszerűségét.
Moshe/Vjacseszlav Kantor az Európai Zsidó Kongresszus vezetője, orosz oligarcha, aki a mai napig rajta van az Egyesült Királyság, Ukrajna, Lengyelország és Litvánia saját szankciós listáin.
Orbán szerint olyat nem csinálhatnak, hogy egy ellenzéki párt valamelyik javaslatáról indítsanak konzultációt.
Az adófizetők állják a számlát, amikor a miniszterelnök repülővel megy meccsre.
A Tisza Párt alelnöke nem tartja botrányosnak az etyeki beszédet, ezért lemondását sem ajánlotta fel a pártelnöknek.
A legutóbbi méréshez képest kevesebben akarnak kormányváltást, de trendfordulóról szerintük még korai beszélni.
Az eredeti javaslatot még érlelni kell.
Az izraeli hadsereg közleménye szerint katonai támaszpontokra, egy üzemanyagraktárra és az Irán által támogatta húti lázadók „propagandarészlegére” mértek csapásokat.
Nyakon lőtték egy Utah állambeli egyetemen, miközben éppen iskolai lövöldözésekről beszélt. Igen népszerű podkaszt-műsorvezető és trumpista aktivista volt egy befolyásos egyetemi klubhálózattal a háta mögött. Hatalmas szerepe volt Trump választási sikerében.
Az amerikai pénzügyminiszter korábban arról beszélt, készek fokozni a nyomást, de ehhez Európa támogatása is kell.
Alekszej Csumacsenko maga vezette el a rendőröket arra a helyre, ahol megerőszakolta és megölte a kilenc éves Kátyát, mindössze 500 méterre az otthonától.
Nem kellett volna betiltani a közösségi oldalakat.