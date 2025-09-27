A Fidesz emelte a tétet

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Muszáj ebben a sokakat megrázó és felkavaró történetben rendet rakni az időrendben, és utána ki fog derülni mindenki számára, hogy az a hálózat, amelyik ezt a társadalmi felforgató tevékenységet végzi, ez milyen professzionálisan, összehangoltan, előre megtervezetten és mondjuk úgy, hogy minden ténybeli alapot nélkülözően hajtotta végre ezt az akciót, ami egyébként kizárólag arra irányult, hogy a kormány cselekvőképességét korlátozza, ahogy ez az igazságügyi miniszteri jelentésben benne van... [O]lyan előre megtervezett támadás a magyar államszervezet ellen, amit a legbrutálisabban kell megtorolni. Tehát az, ami történt, az politikailag és jogi értelemben is nemcsak személyekkel, hanem magával az államszervezettel szembeni támadásként is értelmezhető... A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie.” Kocsis Máté, szeptember 25., Patrióta: „Charlie Kirköt egy golyóval ölték meg, Semjén Zsoltot egy vérváddal akarták megölni. Az, hogy ő emberileg felzaklatott állapotban van, egy olyan váddal kell szembesülnie meglett korában, ráadásul védhetetlennek tűnően, aljas módon felépítve, amit ő azért visel nehezen, mert valószínűleg minden ép érzésű és normális elméjű ember nehezen viselne. Csak azok a patkányok, akik ezt építik, nem gondolnak bele, hogy ez akár velük is megtörténhet vagy akár megtörténhetett volna.”

Nem csak azt az idővonalat érdemes végigkövetni, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felállt a Parlamentben (ezt egyébként megtettük, itt vannak a fontosabb állomások), hanem azt is, hogy az utóbbi napokban hogyan vált egyre agresszívabbá a Fidesz kommunikációja az ügyben.

Elég látványos ugyanis, ami történik.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az ominózus hétfői napon, miután ellenzéki politikusok a Szőlő utcai ügyet is felemlegették, arról kezdett beszélni, hogy ebben az ügyben két ember aljas, piszkos lejáratására irányuló kísérletről van szó. Kocsis már akkor kilátásba helyezte, hogy az ellenzéki képviselőknek, ha rágalmazni volt bátorságuk, ne bújjanak majd a mentelmi joguk mögé, majd bedobta azt is:

„elárulok még valamit, amiről a későbbiekben még hallani fognak: ezt az állítást egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsalád biztatására tette meg az, aki megtette.”

Ehhez képest az azóta eltelt időben nem erről a szálról van már szó, Kocsis mostanra már összehangolt, megtervezett lejárató kampányról beszél, és annak kapcsán vár soha nem látott megtorlásokat.

Erre a vonalra pedig sorra csatlakoznak rá más fideszes politikusok is (mint például Lázár János vagy Menczer Tamás), Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt péntek reggeli interjújában, hogy bár a pedofil bűncselekmények a legsúlyosabb tettek közé tartoznak, a hamis pedofilvád hasonlóan súlyos. „Ebben az esetben a szóbeszéd nem egy bocsánatos bűn” – mondta.

„Ez esetben a kormány minden tagja ártatlan. Egyetlen miniszternek a becsületéhez sem fér kétség. Ilyen bűncselekményekkel nem lehet őket összefüggésbe hozni. Ha valaki mégis megteszi, vállalnia kell a következményeket. Súlyos jogkövetkezmények lesznek.”

Ezen a ponton érdemes visszakanyarodni ahhoz a pároldalas vizsgálati jegyzőkönyvhöz, amit Tuzson Bence igazságügyi miniszter mutatott be Facebook-oldalán szeptember 24-én, szerdán.

Ebben jelent meg először az, hogy „[a] büntetőüggyel kapcsolatban megjelent állítások időrendje, a megszólalók személye alapján alappal feltételezhető, hogy egy összehangolt, előre megtervezett, ténybeli alapokat nélkülöző kampány zajlik, amelynek célja a kormány cselekvőképességének korlátozása.”

A Tuzson által bemutatott jelentésben tehát még csak a feltételezés jelenik meg, miszerint itt egy összehangolt, előre megtervezett, ténybeli alapokat nélkülöző kampány zajlik. Ennek alátámasztására készült az idővonal is, amelynek kiindulópontja Kuslits Gábor interjúja, amit a Válasznak adott, és ahol arról beszélt, hogy „[k]ét nagyon magas rangú politikust emlegetnek” Juhász Péter Pál ügyében, akik pedofil közvetítésért cserébe védhették be az igazgatót. Ezután politikusok Facebook-posztjai és nyílt levelei (Jámbor András, Barabás Richárd, Dobrev Klára) mellett közéleti szereplőket és másokat is kiemelnek az ügyel összefüggésben: a listán szerepel Molnár Áron színész, Vályi István újságíró, Káncz Csaba geopolitikai szakértő (akinek a hátteréről itt írtunk), Rokker Zsolti, Dániel Péter, vagy éppen a legfelkapottabbként jellemzett poszt, ami egy Vass Béla nevű emberhez köthető, akiről a jelentés megjegyzi, hogy „a TalpraTúr Tisza Sziget Mezőtúr csoportképén is látható”, önkéntesként szerepel tiszás képeken, és sok tiszás posztot oszt meg.

A jelentésből egyébként az derül ki, hogy Kuslits Gábort és Káncz Csabát tanúként hallgatták meg az ügyben, előbbi azt jelezte, hogy ő nem mondott konkrét neveket, utóbbi pedig azt hogy konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, de egy országosan ismert befolyásos politikai család tagja mondta neki azokat.

A jelentés megállapításai közt szerepel, hogy „[a] vizsgálat a kormánnyal szembeni, szervezett, összehangolt akció további összefüggéseinek feltárása érdekében folytatódik.”

A szerdán készült jelentésre hamar rákapcsolódott Kocsis Máté is, aki már aznap kétszer is erős állításokat tett az üggyel összefüggésben. Előbb „államellenes puccskísérletnek” nevezte a történteket, majd arról beszélt, hogy „a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie”.

Kocsis tehát hétfőn délután még azzal vágott vissza a Parlamentben, hogy az állítás „egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsaládtól származik”. A jelentésből kiderül, hogy Káncz Csaba, azt mondta, hogy „egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagjától” származnak az információi. Káncz utóbb a telexnek azt nyilatkozta, hogy nem kérdezték meg tőle, hogy van-e konkrét bizonyítéka az ügyről.

Mindenesetre Káncz Csaba ezen a ponton a kormánypártok számára más módon vált érdekessé, a befolyásos ellenzéki politikuscsalád narratívája egyelőre kiesett, helyette a jelentés a nyilvánosságban többnyire geopolitikai elemzőként megjelenő Káncz és a brit hírszerzés közti kapcsolat került fókuszba (Káncz erről azt mondta, nem tudta, hogy a vállalkozás, amivel szerződésben állt, az MI6-hez köthető).