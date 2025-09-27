A Fidesz emelte a tétet

POLITIKA
  • Kocsis Máté, 2025. szeptember 24., Hír TV: „Világosan látszik, hogy egy jól megszervezett, hónapok, évek óta felépített mocskos lejárató kampány zajlik a miniszterelnök-helyettessel szemben... Mivel ez így tehát nem egy személyes ügy, akkor ez egy államellenes puccskísérlet.”
  • Kocsis Máté, szeptember 24., Harcosok Órája különkiadás: „Muszáj ebben a sokakat megrázó és felkavaró történetben rendet rakni az időrendben, és utána ki fog derülni mindenki számára, hogy az a hálózat, amelyik ezt a társadalmi felforgató tevékenységet végzi, ez milyen professzionálisan, összehangoltan, előre megtervezetten és mondjuk úgy, hogy minden ténybeli alapot nélkülözően hajtotta végre ezt az akciót, ami egyébként kizárólag arra irányult, hogy a kormány cselekvőképességét korlátozza, ahogy ez az igazságügyi miniszteri jelentésben benne van... [O]lyan előre megtervezett támadás a magyar államszervezet ellen, amit a legbrutálisabban kell megtorolni. Tehát az, ami történt, az politikailag és jogi értelemben is nemcsak személyekkel, hanem magával az államszervezettel szembeni támadásként is értelmezhető... A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie.”
  • Kocsis Máté, szeptember 25., Patrióta: „Charlie Kirköt egy golyóval ölték meg, Semjén Zsoltot egy vérváddal akarták megölni. Az, hogy ő emberileg felzaklatott állapotban van, egy olyan váddal kell szembesülnie meglett korában, ráadásul védhetetlennek tűnően, aljas módon felépítve, amit ő azért visel nehezen, mert valószínűleg minden ép érzésű és normális elméjű ember nehezen viselne. Csak azok a patkányok, akik ezt építik, nem gondolnak bele, hogy ez akár velük is megtörténhet vagy akár megtörténhetett volna.”

Nem csak azt az idővonalat érdemes végigkövetni, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felállt a Parlamentben (ezt egyébként megtettük, itt vannak a fontosabb állomások), hanem azt is, hogy az utóbbi napokban hogyan vált egyre agresszívabbá a Fidesz kommunikációja az ügyben.

Elég látványos ugyanis, ami történik.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az ominózus hétfői napon, miután ellenzéki politikusok a Szőlő utcai ügyet is felemlegették, arról kezdett beszélni, hogy ebben az ügyben két ember aljas, piszkos lejáratására irányuló kísérletről van szó. Kocsis már akkor kilátásba helyezte, hogy az ellenzéki képviselőknek, ha rágalmazni volt bátorságuk, ne bújjanak majd a mentelmi joguk mögé, majd bedobta azt is:

„elárulok még valamit, amiről a későbbiekben még hallani fognak: ezt az állítást egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsalád biztatására tette meg az, aki megtette.”

Ehhez képest az azóta eltelt időben nem erről a szálról van már szó, Kocsis mostanra már összehangolt, megtervezett lejárató kampányról beszél, és annak kapcsán vár soha nem látott megtorlásokat.

Erre a vonalra pedig sorra csatlakoznak rá más fideszes politikusok is (mint például Lázár János vagy Menczer Tamás), Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt péntek reggeli interjújában, hogy bár a pedofil bűncselekmények a legsúlyosabb tettek közé tartoznak, a hamis pedofilvád hasonlóan súlyos. „Ebben az esetben a szóbeszéd nem egy bocsánatos bűn” – mondta.

„Ez esetben a kormány minden tagja ártatlan. Egyetlen miniszternek a becsületéhez sem fér kétség. Ilyen bűncselekményekkel nem lehet őket összefüggésbe hozni. Ha valaki mégis megteszi, vállalnia kell a következményeket. Súlyos jogkövetkezmények lesznek.”

Ezen a ponton érdemes visszakanyarodni ahhoz a pároldalas vizsgálati jegyzőkönyvhöz, amit Tuzson Bence igazságügyi miniszter mutatott be Facebook-oldalán szeptember 24-én, szerdán.

Ebben jelent meg először az, hogy „[a] büntetőüggyel kapcsolatban megjelent állítások időrendje, a megszólalók személye alapján alappal feltételezhető, hogy egy összehangolt, előre megtervezett, ténybeli alapokat nélkülöző kampány zajlik, amelynek célja a kormány cselekvőképességének korlátozása.”

A Tuzson által bemutatott jelentésben tehát még csak a feltételezés jelenik meg, miszerint itt egy összehangolt, előre megtervezett, ténybeli alapokat nélkülöző kampány zajlik. Ennek alátámasztására készült az idővonal is, amelynek kiindulópontja Kuslits Gábor interjúja, amit a Válasznak adott, és ahol arról beszélt, hogy „[k]ét nagyon magas rangú politikust emlegetnek” Juhász Péter Pál ügyében, akik pedofil közvetítésért cserébe védhették be az igazgatót. Ezután politikusok Facebook-posztjai és nyílt levelei (Jámbor András, Barabás Richárd, Dobrev Klára) mellett közéleti szereplőket és másokat is kiemelnek az ügyel összefüggésben: a listán szerepel Molnár Áron színész, Vályi István újságíró, Káncz Csaba geopolitikai szakértő (akinek a hátteréről itt írtunk), Rokker Zsolti, Dániel Péter, vagy éppen a legfelkapottabbként jellemzett poszt, ami egy Vass Béla nevű emberhez köthető, akiről a jelentés megjegyzi, hogy „a TalpraTúr Tisza Sziget Mezőtúr csoportképén is látható”, önkéntesként szerepel tiszás képeken, és sok tiszás posztot oszt meg.

A jelentésből egyébként az derül ki, hogy Kuslits Gábort és Káncz Csabát tanúként hallgatták meg az ügyben, előbbi azt jelezte, hogy ő nem mondott konkrét neveket, utóbbi pedig azt hogy konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, de egy országosan ismert befolyásos politikai család tagja mondta neki azokat.

A jelentés megállapításai közt szerepel, hogy „[a] vizsgálat a kormánnyal szembeni, szervezett, összehangolt akció további összefüggéseinek feltárása érdekében folytatódik.”

A szerdán készült jelentésre hamar rákapcsolódott Kocsis Máté is, aki már aznap kétszer is erős állításokat tett az üggyel összefüggésben. Előbb „államellenes puccskísérletnek” nevezte a történteket, majd arról beszélt, hogy „a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie”.

Kocsis tehát hétfőn délután még azzal vágott vissza a Parlamentben, hogy az állítás „egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsaládtól származik”. A jelentésből kiderül, hogy Káncz Csaba, azt mondta, hogy „egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagjától” származnak az információi. Káncz utóbb a telexnek azt nyilatkozta, hogy nem kérdezték meg tőle, hogy van-e konkrét bizonyítéka az ügyről.

Mindenesetre Káncz Csaba ezen a ponton a kormánypártok számára más módon vált érdekessé, a befolyásos ellenzéki politikuscsalád narratívája egyelőre kiesett, helyette a jelentés a nyilvánosságban többnyire geopolitikai elemzőként megjelenő Káncz és a brit hírszerzés közti kapcsolat került fókuszba (Káncz erről azt mondta, nem tudta, hogy a vállalkozás, amivel szerződésben állt, az MI6-hez köthető).

POLITIKA Vass Béla káncz csaba barabás richárd kocsis máté fidesz lejárató kampány tuzson bence Dobrev Klára jámbor andrás Juhász Péter Pál Molnár Áron dániel péter semjén zsolt Vályi István pedofilvád Kuslits Gábor orbán viktor rokker zsolti
Kapcsolódó cikkek

Kocsis szerint a Semjén-ügy „államellenes puccskísérlet”

Úgy gondolja, „hónapok, évek óta felépített mocskos lejárató kampány zajlik a miniszterelnök-helyettessel szemben”.

Mészáros Juli
POLITIKA

Kocsis Máté: A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie

„A legbrutálisabban kell megtorolni” ami az elmúlt napokban történik, mert az egy „előre megtervezett támadás a magyar államszervezet ellen”.

Jelinek Anna
belföld

Kocsis Máté patkánynak nevezte azokat, akik felépítették a Semjén elleni vádaskodást

A frakcióvezető elvárja, hogy a titkosszolgálatok listázzák a felelősöket.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Semjén Zsolt kiborulása

Összegyűjtöttünk mindent, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt hétfőn délután felállt a parlamentben, és azt mondta: „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.”

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA
Videó

Lázár: „Remélem, hogy a rendőrség nem olyan gyönge, hogy egy vezető egy újságcikk miatt öngyilkos lesz”

Adott-e utasítást Lázár a Promenád24-nek? Tényleg nincs köze a rendőrkapitányt lejárató laphoz? Mi a véleménye a fekete kampányokról? Hibázott-e Semjén Zsolt? Sopronban kérdeztük Lázár Jánost.

Ács Dániel, Windisch Judit
video

A volt igazgató szerint politikusoknak szállítottak kiskorúakat, Jámbor András parlamenti vizsgálóbizottságot kezdeményez

Miután Kuslits Gábor a gyermekvédelmen belüli súlyos visszaélésekről beszélt, őt jelentették fel rágalmazásért.

Kolozsi Ádám
belföld

Szalay-Bobrovniczky és Habony cégének is dolgozott a brit kémnek beállított Káncz Csaba

Az Igazságügyi Minisztérium jelentése alapján az sem egyértelmű, melyik párt szakértőjeként vett részt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülésein.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Vérvádív és a Belzebub-fagyi visszanyalatási cselekvőképessége

A Semjén-ügyet, ahogy mindig mindent narratívaépítésre, és vélt vagy valódi ellenfeleinek megtámadására használja Orbán. A 444 ismét célkeresztbe került. Pedig minden, amit valaha a Szőlő utcai botrányról leírtunk, helytállló.

Uj Péter
vélemény

Lázár: A pedofil rohadjon meg a börtönben, a pedofilokat ki kell herélni

Törvények szigorításával reagálna a visszaélési ügyekre. A miniszter szerint a Semjén Zsolt elleni vádakkal megpróbálták destabilizálni a kormányt és az állam vezetését.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Öngyilkos lett Hódmezővásárhely rendőrkapitánya

Szabó Zsoltot a város saját halottjának tekinti.

Czinkóczi Sándor
GYÁSZ

A Szabó Zsoltot lejárató Promenad24 mindig oda üt, ahová Lázár érdekei kívánják

A Promenad24 nem egyszerűen fideszes lap: ha kell, Lázár párton belüli ellenfeleinek is nekimegy. Most Szabó Zsolt esete világít rá az emberi méltóságot semmibe vevő módszereikre.

Urfi Péter
POLITIKA

Kocsis Máté: Pletykák szerint Ruszin-Szendi azért szívatta le a zsírját, hogy ne zavarja a fegyverviselésben

A Fidesz frakcióvezetője szerint ők vezetnek a Tisza előtt, és ez a választás napjáig így is fog maradni.

Herczeg Márk
POLITIKA
Podcast

Szőlő utca: ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki

Nagyon sok a félinformáció, a csúsztatás az ügyben. Podcastunkban ezeket beszéltük át Bábel Vilmossal, aki hónapok óta dolgozik a témán.

Bábel Vilmos, Diószegi-Horváth Nóra, Botos Tamás
podcast

Sok szempontból csak homályosabbá tette a Szőlő utcai botrány ügyét a kormány azzal, hogy tisztázni akarta Semjént

Mi értelme egy kormányzati jelentésnek akkor, ha még folyik a nyomozás? Egyáltalán, mit értenek Szőlő utcai ügy alatt? És mi történt az elmúlt 10 évben? A kormány tisztázó turnéja fontos kérdéseket is felvet.

Rovó Attila
POLITIKA