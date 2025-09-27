Hétvégi olvasni- és hallgatnivalók botrányokról, papírsárkányokról és jó dolgokról

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, a hét nagyobb-fontosabb cikkeivel, videóival és podcastjaival. Akad többféle hírlevelünk, itt lehet közöttük válogatni.

Szőlő utca

Fotó: Németh Dániel/444

Semjén Zsolt váratlan parlamenti felszólalása után valósággal rárobbant a magyar nyilvánosságra a Szőlő utcai ügy. Rögtön kezdésként podcastunkat ajánlom, melyben kollégáink részletesen végigvették, mi az, ami tényleg tudható az ügyről, és milyen fél-, illetve hamis információk terjednek a javítóintézetben történtekről. Összefoglaltuk azt is, hogy milyen tényezők együttállása vezethetett ahhoz, hogy ekkorát szóljon ez a botrány, és bemutattuk, hogy pár nap alatt hogyan kezdte el emelni a tétet a Fidesz, elég gyorsan a független sajtót is fenyegetve. Erről szólt Uj Péter cikke is, melyben arról írt, hogy a Semjén-ügyet, ahogy mindig mindent narratívaépítésre, és vélt vagy valódi ellenfeleinek megtámadására használja Orbán, pedig minden, amit valaha a Szőlő utcai botrányról leírtunk, helytálló.

Természetesen a Szőlő utcáról is kérdeztünk a kormányinfón, és mint az első pár nap kormányzati reakciói nyomán megírtuk, sok szempontból csak homályosabbá tették az ügyet a tisztázási kísérleteikkel. És megírtuk azt is, hogy magasra jutott NER-esekkel vitt együtt cégeket a Szőlő utcai intézet igazgatója.

Az élet itthon

Csütörtök este Sopronban kérdeztük Lázár Jánost, többek között arról, hogy adott-e utasítást a Promenád24-nek, és hogy tényleg nincs-e köze a rendőrkapitányt lejárató laphoz. Készítettünk továbbá egy videót a Lázárinfó legfeszültebb pillanatairól is.

Jártunk Magyar Péter miskolci fórumán, ahova egy karton-Orbánnal érkezett, és elmentünk Dobrev Klára újpesti fórumára, ahol nyilvánvalóvá vált, hogy hiába a DK meredek ígéretei, nem nagyon tudják most magukra irányítani a figyelmet. Megírtuk, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint nem a kormány fizet, amikor Orbán külföldi focimeccsekre repül magángéppel, és azt is, hogy megszűnt a 888. Értékeltük emellett a múlt vasárnapi, gyűlöletbeszéd elleni tüntetést, megírtuk, hogy drámai a helyzet a nyolc éve bezárt Iparművészeti Múzeumban, a Lakmusz pedig megnézte, hogy hol tart a Fidesz a közösségi média tervezett elárasztásával.

Helyzet: van!

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Hétfő reggeli élő műsorunk témája a politika és magánélet kapcsolata volt, olyan kérdéseket körbejárva, minthogy kire tartozik egy pártelnök hűtlensége.

Világ

A NATO légterébe berepülő orosz drónok és repülőgépek egyszerre keltenek zavart és félelmet a nyugati országokban, az orosz belső problémákról pedig elterelik a figyelmet - ez volt az egyik kiemelt témája Takácsy Dorkával és Takács Márkkal készült világpolitikai podcastunknak. Az orosz drónokról írt hozzánk Jójárt Krisztián is, kiemelve, hogy a lengyelországi drónos provokációval Moszkva valószínűleg pont azt érte el, ami a célja volt.

Foglalkoztunk emellett azzal, hogy mit is jelent valójában a palesztin állam elismerése, hogy mennyire feszült társadalmi helyzetben történik majd a cseh választás, megírtuk, hogy hogyan esett egymásnak a MAGA-tábor a Kirk-gyilkosság után, és azt is, hogy ha a nagyhatalmakon múlik, Szudánban egyhamar nem lesz béke.

Jó dolgok

Fotó: Botos Tamás

Pár hete jelent meg Fábián Tamás Telex-újságíró első regénye, melyben az életbe kilépő fiatal felnőttek próbálnak boldogulni, miközben életüket átszövi az írás iránti vágy, az egymáshoz való kapcsolódás nehézsége és a társadalmi rendszer, ami erősen korlátozza, hogy kinek merre vezethet az útja.

És írtunk arról a rövidfilmről, amit minden iskolába el kéne vinni, mert a szexuális határátlépés kérdését járja körül a tanár, a diák, a szülő és a tankerület szemszögéből is.