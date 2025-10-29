El nem hangzott mondatok

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Üdv! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

AI

Itt a Fidesz legújabb módszere: Magyar Pétertől idézni, vagy AI-jal elmondatni vele olyan mondatokat, amiket a valóságban soha nem mondott. Magyar Péter szerint ez nyílt választási csalás.

  • Nem baj, ha nincs pénzünk nyaralni, az AI csinál nekünk nyaralós képet.
  • Heti több mint egymillióan mutatják öngyilkossági szándék és több mint félmillióan mentális vészhelyzet jeleit, amikor a ChatGPT-vel beszélgetnek.

BELFÖLD

Akkora a belviszály a városban, ahol Orbán szerint csak valami „marhaság” miatt kaphatna ki a Fidesz, hogy mostantól eggyel kevesebb helyi képviselő van: a Fidesz-közeli polgármester botrányai miatt fel akarta oszlatni a képviselő-testületet az egyik egyesület, amikor ez nem sikerült, mindenki lemondott.

Vitályos Eszter kormányszóvivő és Fetter Ádám, Pilisvörösvár polgármestere
Fotó: Egységben Vörösvárért Egyesület/Facebook
  • Kész a Ruszin-Szendi Romulusz fegyvertartási engedélye elleni törvényjavaslat.
  • Nagy Feró bocsánatot kért a Szőlő utcás nyilatkozatáért.

GAZDASÁG

„Az egy garancia, hogy én még mindig itt vagyok, és ezen gondolkodom” – mondta Gerendai Károly a Sziget jövőjéről, a Fidesznek és a Tiszának ez nem volt elég.

Gerendai Károly és Kádár Tamás a bizottság ülésén
Fotó: Diószegi-Horváth Nóra

A 24 arról írt, hogy Nagy Mártonék úgy akarták visszaadni a HM-nek az egyetlen értelmes bevételt termelő fegyverkereskedő céget, hogy előtte szinte minden pénzt kivesznek belőle, de a jelek szerint a terv végül nem jött össze.

  • Már több mint száz település korlátozta, hogy ki költözhet be.
  • Még mindig nem dolgoznak azon a vasúti szakaszon, amit egy éve zártak le, és előbb nyárra, majd év végére ígérték megcsinálni.
  • A múlt hét eleji tűz után újraindult a termelés a MOL százhalombattai finomítójában.
  • Lázár már azt is megígérte, hogy 2030-ra minden gyereket vállaló nő adómentes lesz.

OROSZORSZÁG

Az ENSZ jelentése szerint Oroszország háborús bűnt követ el a civil lakosság elleni dróntámadásokkal: a helyiek által drónszafari névvel illetett terrorral az oroszok célja az állandó rettegés légkörének megteremtése és a lakosság elüldözése Herszonból.

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Orbán a szlovákokkal és a csehekkel közösen hozna létre Ukrajna-szkeptikus blokkot. Egyébként kiderült, hogy nem azt mondta az olasz újságírónak, hogy Trump hibát követett el, hanem azt, hogy magyar szempontból túl messzire ment a szankciókkal, és azóta már az olasz lap is átírta a vonatkozó kérdését.

  • Szergej Lavrov azt mondta, Oroszország hajlandó hivatalosan garantálni, hogy egyetlen EU- és NATO-tagállamot sem támadnak meg.

KÜLFÖLD

Giorgia Meloni már három éve kormányon van, és bár ez nekünk 15 év Orbán-kormány után meglepőnek tűnhet, Olaszországban ez már dobogós teljesítmény: de hogy lett a neofasiszta pártban karriert indító Giorgia Meloniból megbízható európai szövetséges, és hol látszik Orbán barátságának hatása?

Fotó: Andreas Solaro/AFP

Nyolc magyar turistával a fedélzetén lezuhant egy kisrepülő Kenyában, nincsenek túlélők: két család tagjai egy ismerősükkel együtt utaztak a kisrepülőgépen.

Izrael szerint a Hamász tüzet nyitott izraeli katonákra a Gázai övezet déli részén, ezért Benjamin Netanjahu parancsot adott az izraeli hadseregnek, hogy azonnal „erős csapásokat” hajtson végre a Gázai övezetben.

Donald Trump egy Japánban állomásozó hadihajón ígérte meg, hogy a kormánya nem lesz politikailag korrekt, és Amerika mostantól meg fogja nyerni a háborúit. Tizennégyen meghaltak, miután az amerikaiak újabb négy, állítólagos drogszállító hajót lőttek ki. Kiderült, hogy az amerikaiak megpróbálták rávenni Nicolás Maduro egyik pilótáját, hogy árulja el az elnököt, majd amikor a férfi nemet mondott, kiposztolták a képét az X-re.

  • Az ENSZ főtitkára szerint a klímaváltozás „pusztító következményei” már elkerülhetetlenek, de a kibocsátáscsökkentés továbbra is létfontosságú.
  • András herceg a lánya 18. születésnapja alkalmából a magánotthonába is meghívta a Jeffrey Epstein–Ghislaine Maxwell–Harvey Weinstein triót.
  • A grúz kormánypárt az ellenzék betiltását kérte.
  • Kezdeményezték a hétfőn még Budapesten előadó volt lengyel igazságügyi miniszter mentelmi jogának felfüggesztését és a letartóztatását.

KULTÚRA

Kathryn Bigelow, A bombák földjén Oscar-díjas rendezője új filmjében nukleáris támadás éri az Egyesült Államokat. A Netflixen látható Feszült helyzet ennek megfelelően végig elképesztően izgalmas, sőt, inkább stresszes élmény. Mennyire valós a filmben felvázolt helyzet, és mi benne a legijesztőbb?

Fotó: Eros Hoagland/Netflix/Eros Hoagland/Netflix

Hány utast tud kifizetni egy független színház? Mekkora kompromisszumot lehet hozni a művészi szabadság érdekében? A Budapesti Anarchista Színház alienes átveréssel csalogatja le az alagsorba a nézőket.

reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Itt a Fidesz legújabb módszere: Magyar Pétertől idézni, vagy AI-jal elmondatni vele olyan mondatokat, amiket a valóságban soha nem mondott

A megyei lapok kezdték egy október 23-ra vonatkozó kamuidézettel, aztán Orbán Balázs folytatta egy olyan videóval, amelyen az AI-Magyar Péter beszél a nyugdíjakról.

Rovó Attila
POLITIKA

Magyar Péter nyílt választási csalásnak tartja, hogy a Fidesz mesterséges intelligenciával ad mondatokat a szájába

Olyanokat, amiket sosem mondott.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Nem baj, ha nincs pénzünk nyaralni, az AI csinál nekünk nyaralós képet

Már nem kell hamis dizájnertáskát venni, vagy kamu repülőgép díszletet bérelni a gazdagság látszanának megteremtéséhez, mesterséges intelligenciával is lehet alkotni.

Takács Lili
életmód

Heti több mint egymillió ember mutatja öngyilkossági szándék jeleit, amikor a ChatGPT-vel beszélget

Hetente több mint félmillióan pedig mentális vészhelyzet jeleit mutatják.

Takács Lili
ÉLET

Akkora a belviszály a városban, ahol Orbán szerint csak valami „marhaság” miatt kaphatna ki a Fidesz, hogy mostantól eggyel kevesebb helyi képviselő van

A Fidesz-közeli polgármester botrányai miatt fel akarta oszlatni a képviselő-testületet az egyik egyesület, amikor ez nem sikerült, mindenki lemondott.

Haász János
belföld

Elkészült a Ruszin-Szendi Romulusz fegyvertartási engedélye elleni törvényjavaslat

A módosítást, ha hatályba lép, „a folyamatban lévő eljárások során is alkalmazni kell”.

Haász János
belföld

„Majd most elnézést kérek tőlük, aztán viszontlátásra!” – Nagy Feró bocsánatot kért a Szőlő utcás nyilatkozatáért

Szerinte egy rockzenész beszélhet néha hülyeségeket.

Molnár Kristóf
POLITIKA

„Az egy garancia, hogy én még mindig itt vagyok, és ezen gondolkodom”, mondta Gerendai Károly a Sziget jövőjéről, a Fidesznek és a Tiszának ez nem volt elég

Továbbra is a fővároson múlik, lesz-e jövőre Sziget Fesztivál vagy sem. A pénzügyi bizottság keddi ülésén Gerendai Károly is szót kapott, de a két párt nem nyomott igent a főpolgármester javaslatára.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

24.hu: Nagy Mártonék úgy akarták visszaadni a HM-nek az egyetlen értelmes bevételt termelő fegyverkereskedő céget, hogy előtte szinte minden pénzt kivesznek belőle

A jelek szerint a terv végül nem jött össze.

Takács Lili
POLITIKA

Már több mint száz település korlátozta, hogy ki költözhet be

Jellemzően nem azok, akikre a törvényt a kormány kitalálta.

Haász János
belföld

Még mindig nem dolgoznak azon a vasúti szakaszon, amit egy éve zártak le, és előbb nyárra, majd év végére ígérték megcsinálni

150 méterről van szó.

Haász János
belföld

A múlt hét eleji tűz után újraindult a termelés a MOL százhalombattai finomítójában

De még csak csökkentett kapacitással termel a Dunai Finomító, amely egy fontos üzemében múlt hétfő éjszaka keletkezett tűz.

Haász János
gazdaság

Lázár már azt is megígérte, hogy 2030-ra minden gyereket vállaló nő adómentes lesz

Már a miniszter tette szóvá, hogy nem kapott kritikus kérdéseket Sárospatakon.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Az ENSZ jelentése szerint Oroszország háborús bűnt követ el a civil lakosság elleni dróntámadásokkal

A helyiek által drónszafari névvel illetett terrorral az oroszok célja az állandó rettegés légkörének megteremtése és a lakosság elüldözése Herszonból.

Takács Lili
háború

Orbán a szlovákokkal és a csehekkel közösen hozna létre Ukrajna-szkeptikus blokkot

A Politico azt írja: bár a szilárd politikai szövetség megalakulása még távoli, ha összejön, az jelentős akadálya lehet az EU-ban Ukrajna pénzügyi és katonai támogatásának.

Haász János
POLITIKA

Orbán Balázs: A Repubblica a saját értelmezését adta el idézetként

Orbán nem azt mondta az olasz újságírónak, hogy Trump hibát követett el, hanem azt, hogy magyar szempontból túl messzire ment a szankciókkal. Azóta már az olasz lap is átírta a vonatkozó kérdését.

Takács Lili
POLITIKA

Lavrov: Hajlandóak vagyunk hivatalos formában is garantálni, hogy egyetlen EU- és NATO-tagállamot sem támadunk meg

Az orosz külügyminiszter Szijjártó Péternek azt is mondta, hogy megfelelő előkészítés után készen állnak a budapesti békecsúcsra.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Jobboldali politikát csinál, mégsem utáltatta meg magát Brüsszelben

Giorgia Meloni már három éve kormányon van. Bár ez nekünk 15 év Orbán-kormány után meglepőnek tűnhet, Olaszországban ez már dobogós teljesítmény. De hogy lett a neofasiszta pártban karriert indító Giorgia Meloniból megbízható európai szövetséges? És hol látszik Orbán barátságának hatása?

Takács Lili
külföld

Nyolc magyar turistával a fedélzetén lezuhant egy kisrepülő Kenyában, nincsenek túlélők

Egy Cessna Caravan típusú repülőgép felszállás után röviddel, a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen lezuhant és kigyulladt.

Haász János
GYÁSZ

Két kiskorú áldozata is van a kenyai repülőgép-szerencsétlenségnek

Két család tagjai egy ismerősükkel együtt utaztak a kisrepülőgépen.

Czinkóczi Sándor
baleset

Netanjahu parancsot adott az izraeli hadseregnek, hogy azonnal „erős csapásokat” hajtson végre a Gázai övezetben

Izrael szerint a Hamász tüzet nyitott izraeli katonákra a Gázai övezet déli részén.

Molnár Kristóf
külföld

Donald Trump egy Japánban állomásozó hadihajón ígérte meg, hogy a kormánya nem lesz politikailag korrekt

Kampánybeszéd a USS George Washington fedélzetén, valamint két aláírt megállapodás az Ázsia-turné japán állomásának mérlege.

Takács Lili
külföld

Tizennégyen meghaltak, miután az amerikaiak újabb négy, állítólagos drogszállító hajót lőttek ki

A támadást egy ember élte túl.

Molnár Kristóf
külföld

Az amerikaiak megpróbálták rávenni Nicolás Maduro egyik pilótáját, hogy árulja el az elnököt, majd amikor a férfi nemet mondott, kiposztolták a képét az X-re

Bár Bitner Villegas a poszt után napokra eltűnt, végül a venezuelai belügyminiszter dicsérte meg a hűségéért.

Molnár Kristóf
külföld

„Ismerjük fel a kudarcunkat, elbuktuk a 1,5 fokos klímacélt”

Az ENSZ főtitkára szerint a klímaváltozás „pusztító következményei” már elkerülhetetlenek, de a kibocsátáscsökkentés továbbra is létfontosságú.

Haász János
klímakatasztrófa

András herceg a lánya 18. születésnapja alkalmából a magánotthonába is meghívta a Jeffrey Epstein-Ghislaine Maxwell-Harvey Weinstein triót

Epsteint nyolc nappal a vizit után letartóztatták Floridában.

Takács Lili
külföld

A grúz kormánypárt az ellenzék betiltását kérte

Az ellenzéki pártok tagjait pedig egy életre eltilthatják a politikától.

Czinkóczi Sándor
külföld

Kezdeményezték a tegnap még Budapesten előadó volt lengyel igazságügyi miniszter mentelmi jogának felfüggesztését és a letartóztatását

Zbigniew Ziobrót az állami vagyon elsikkasztásával gyanúsítják.

Molnár Kristóf
külföld

Feszült helyzet: 18 perc alatt dől el az egész emberiség sorsa

Kathryn Bigelow, A bombák földjén Oscar-díjas rendezője új filmjében nukleáris támadás éri az Egyesült Államokat. A Netflixen látható Feszült helyzet ennek megfelelően végig elképesztően izgalmas, sőt, inkább stresszes élmény. Mennyire valós a filmben felvázolt helyzet, és mi benne a legijesztőbb?

Inkei Bence
FILM

Mit csinál egy színházcsináló, ha mindkét út járhatatlan, a harmadik utasság meg maga a halál?

Hány utast tud kifizetni egy független színház? Mekkora kompromisszumot lehet hozni a művészi szabadság érdekében? A Budapesti Anarchista Színház Alienes átveréssel csalogatja le az alagsorba a nézőket.

Bódog Bálint
színház