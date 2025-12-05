Létező és nem létező tervek

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, podcastjaival. Például ezzel a néggyel:
Csütörtök reggel jelent meg cikkünk arról, hogy hiába tett egy fiú terhelő vallomást a Szőlő utcai intézet egyik nevelőnőjére, a nevelő továbbra is vezető pozícióban maradhatott. Napközben pedig kiderült, hogy újabb embert gyanúsított meg az ügyészség a javítóintézetben történtek miatt. Az új fejlemények után Magyar Péter arról posztolt, hogy az Orbán-kormány szerinte megbukott, majd be is próbált jutni az intézetbe, de nem engedték be. És hír volt még tegnap, hogy súlyos bántalmazásokról szóló panaszokat vizsgálnak a Hűvösvölgyi Gyermekotthonban.
Részletesen összeszedtük, hogyan építette fel a Fidesz az Index felhasználásával az eddigi legnagyobb kampányhazugságát, a kamu tanulmányra alapozott tiszaadós támadást, amit persze Schiffer András nem tart AI-val generáltnak, és aminek nyomán Szentkirályi Alexandra feltette az év, de esélyesen az évtized kérdését. Épp tegnapi hír volt az is, hogy kiderült, Magyar Péter győzött az Ítélőtálbán, és újra neki kell futnia a bíróságnak, hogy véleményt közölt-e az Index, mikor még az előző körben a tiszás „adótervekről” írt. Bukott a bíróságon a „Szuverenitásvédelmi Hivatal” is, mert megsértették az Átlátszó jó hírnevét.
Részletesen foglalkoztunk Kovacsics Imre pályájával, akinek a neve a héten egy kartonbábú miatt került ismét elő, de neki köszönhetjük a Sulyok Tamásról készült egyik emblematikus fotót is. Közben a Fidesz épp elintézte, hogy egy kormányváltás esetén nehezebb legyen félreállítani a köztársasági elnököt a parlamenti többségnek (szerintük egy joghézag betömése az oka a villámgyors változtatásnak), és úgy nézett ki, hogy a hétvégi, kecskeméti Orbán-beszédre előszedik Áder Jánost is, de aztán villámgyorsan programot változtattak.
a Lakmuszon pedig podcastban mesélték el, hogy hogyan leplezték le a fideszes Facebook-hálózatot.
Ha már szó volt létező meg nem létező tervekről, érdemes elolvasni cikkünket arról, hogy van-e Magyarországnak pandémiás terve: Orbán Viktor még 2021-ben megrendelt egy tanulmányt a covid kezelésének tanulságairól, illetve egy tervet a következő járvány kezelésére. Egy ponton azt ígérték, hogy ezt közzé is teszik. De akkor miért hallgat róla mindenki?
Donald Trump éppen megint nem nagyon látja, hogyan lehetne béke Ukrajnában, ami persze összefügghet azzal is, hogy Putyin megint megerősítette, olyan ukrán területekre is igényt tart, amit még el se foglaltak. Trump közben odahaza magáról nevezte át a Béke Intézetet, és hír volt, hogy a Pentagon belső vizsgálata szerint is veszélyeztethette amerikai katonák életét a hadműveletekről csetelő miniszter, valamint hogy Macron arra figyelmeztette európai kollégáit, hogy az Egyesült Államok elárulhatja Ukrajnát, míg Oroszországban blokkolták a Snapchatet és a FaceTime-ot.
Hogyan érdemes zenét hallgatni? Mennyit számít, hogy gyerekként mit hallgatunk? És egyáltalán, hogyan lehet a zenéről írni? A Nem rossz könyvek podcast vendége Fazekas Gergely zenetörténész volt, vele beszélgettünk ezekről a dolgokról. És beszámoltunk arról is, hogy 15 év után ismét lesz Moby Magyarországon, valamint hogy Krasznahorkai egy iszákos, abuzív anyához hasonlította Magyarországot, akit mégis szeret.
A kínai konyha és gasztronómia legnagyobb nyugati szakértője, Fuchsia Dunlop többek közt arról beszélt a 444-nek, hogy mi a baj a hotpot-éttermekkel, mi a különbség az európai kínai éttermek közt, és mennyit változott az utóbbi 30 évben a kínai étkezési kultúra.
A Juhásszal bizalmi kapcsolatban álló nő a gyanú szerint még egy bútort el akart vinni, de azt már nem sikerült.
Magyar szerint a kormány megbukott, mert 15 év alatt képtelenek voltak megvédeni az államra bízott gyerekeket.
Európai parlamenti képviselőként akart tájékoztatást kérni arról, hogy mire jutottak a belső vizsgálatok az intézményben.
Az ügyben rendőrségi eljárás is indult, de gyanúsított még nincs.
Moszkva nem hisz a könnyeknek: úgy tűnik, Magyarország egyik legtöbbet nyilatkozó politikai kommentátorát nem győzték meg a bizonyítékok.
Nincs tovább, feljutottunk a politikai kommunikáció havas csúcsaira, levegőt sem kapunk.
Az Ítélőtábla új eljárásra kötelezte az első fokon eljáró bíróságot.
Az ítélet nem jogerős, a helyzet nem normális.
Kovacsicsnak az elmúlt években 16 város fürdőjéhez volt köze, ami alighanem világcsúcs a szakmában. Neki köszönhetjük a Sulyok Tamás köztársasági elnökről készült egyik emblematikus fotót a sok közül.
Ellenzéki képviselők szerint ezzel elismerték, hogy a vereségre készülnek.
Jámbor András szerint a „ciklus legboldogabb törvényalkotási bizottsági ülésén az év legviccesebb indoklását adta a Fidesz”.
Orbán Balázst rakták be a helyére.
Úgy látszik, itthon már nincs szükség arra a pénzre.
Sándor Balázs négy hotelből lopott vécépapírt.
Az energetikáért felelős államtitkár fideszes jelöltsége régóta lóg a levegőben.
Közérdekű adatigénylés után sem derült ki, hogy a motorokra pontosan mennyit költenek és kiktől szerzik be azokat.
A cég szerint a kormányzati reklámok nem veszélyeztették a kiskorúak szellemi és érzelmi fejlődését, de „megértették a sok moziszerető néző” kérését.
Közben az ukrán külügyminiszter felszólította Putyint, hogy ne pazarolja tovább a világ idejét.
Folynak ugyan a béketárgyalások, de az orosz elnök ragaszkodik az általa elfoglalt területekhez, és még többet akar.
A Fehér Ház szóvivője egyúttal gratulált a világnak.
Nemrég az amerikai és orosz béketárgyalók telefonbeszélgetései kerültek ki a sajtóba, úgyhogy van némi feszkó most a Trump-adminisztrációban.
Német sajtóhírek szerint kiszivárgott egy jegyzet az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij egyeztetéséről.
A bűnüldöző szervek szerint a szolgáltatásokat terrorista tevékenységek szervezésére használják.
15 év után megint fellép Magyarországon.
A Nobel-díjas íróról a svéd köztelevízió készített portréfilmet.
