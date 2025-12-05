Létező és nem létező tervek

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, podcastjaival. Például ezzel a néggyel:

Szőlő utca

Csütörtök reggel jelent meg cikkünk arról, hogy hiába tett egy fiú terhelő vallomást a Szőlő utcai intézet egyik nevelőnőjére, a nevelő továbbra is vezető pozícióban maradhatott. Napközben pedig kiderült, hogy újabb embert gyanúsított meg az ügyészség a javítóintézetben történtek miatt. Az új fejlemények után Magyar Péter arról posztolt, hogy az Orbán-kormány szerinte megbukott, majd be is próbált jutni az intézetbe, de nem engedték be. És hír volt még tegnap, hogy súlyos bántalmazásokról szóló panaszokat vizsgálnak a Hűvösvölgyi Gyermekotthonban.

Az élet itthon

Illusztráció: Kiss Bence/444

Részletesen összeszedtük, hogyan építette fel a Fidesz az Index felhasználásával az eddigi legnagyobb kampányhazugságát, a kamu tanulmányra alapozott tiszaadós támadást, amit persze Schiffer András nem tart AI-val generáltnak, és aminek nyomán Szentkirályi Alexandra feltette az év, de esélyesen az évtized kérdését. Épp tegnapi hír volt az is, hogy kiderült, Magyar Péter győzött az Ítélőtálbán, és újra neki kell futnia a bíróságnak, hogy véleményt közölt-e az Index, mikor még az előző körben a tiszás „adótervekről” írt. Bukott a bíróságon a „Szuverenitásvédelmi Hivatal” is, mert megsértették az Átlátszó jó hírnevét.

Részletesen foglalkoztunk Kovacsics Imre pályájával, akinek a neve a héten egy kartonbábú miatt került ismét elő, de neki köszönhetjük a Sulyok Tamásról készült egyik emblematikus fotót is. Közben a Fidesz épp elintézte, hogy egy kormányváltás esetén nehezebb legyen félreállítani a köztársasági elnököt a parlamenti többségnek (szerintük egy joghézag betömése az oka a villámgyors változtatásnak), és úgy nézett ki, hogy a hétvégi, kecskeméti Orbán-beszédre előszedik Áder Jánost is, de aztán villámgyorsan programot változtattak.

És hír volt még, hogy

a Lakmuszon pedig podcastban mesélték el, hogy hogyan leplezték le a fideszes Facebook-hálózatot.

Tervek

Fotó: SZILARD KOSZTICSAK/AFP

Ha már szó volt létező meg nem létező tervekről, érdemes elolvasni cikkünket arról, hogy van-e Magyarországnak pandémiás terve: Orbán Viktor még 2021-ben megrendelt egy tanulmányt a covid kezelésének tanulságairól, illetve egy tervet a következő járvány kezelésére. Egy ponton azt ígérték, hogy ezt közzé is teszik. De akkor miért hallgat róla mindenki?

Világ

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Donald Trump éppen megint nem nagyon látja, hogyan lehetne béke Ukrajnában, ami persze összefügghet azzal is, hogy Putyin megint megerősítette, olyan ukrán területekre is igényt tart, amit még el se foglaltak. Trump közben odahaza magáról nevezte át a Béke Intézetet, és hír volt, hogy a Pentagon belső vizsgálata szerint is veszélyeztethette amerikai katonák életét a hadműveletekről csetelő miniszter, valamint hogy Macron arra figyelmeztette európai kollégáit, hogy az Egyesült Államok elárulhatja Ukrajnát, míg Oroszországban blokkolták a Snapchatet és a FaceTime-ot.

Jó dolgok

Illusztráció: Kiss Bence/444

Hogyan érdemes zenét hallgatni? Mennyit számít, hogy gyerekként mit hallgatunk? És egyáltalán, hogyan lehet a zenéről írni? A Nem rossz könyvek podcast vendége Fazekas Gergely zenetörténész volt, vele beszélgettünk ezekről a dolgokról. És beszámoltunk arról is, hogy 15 év után ismét lesz Moby Magyarországon, valamint hogy Krasznahorkai egy iszákos, abuzív anyához hasonlította Magyarországot, akit mégis szeret.

Kínai konyha

Fotó: Yuki Sugiura/Kiss Bence

A kínai konyha és gasztronómia legnagyobb nyugati szakértője, Fuchsia Dunlop többek közt arról beszélt a 444-nek, hogy mi a baj a hotpot-éttermekkel, mi a különbség az európai kínai éttermek közt, és mennyit változott az utóbbi 30 évben a kínai étkezési kultúra.