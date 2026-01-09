Venezuela szuverenitása, Orbán valósága

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele, benne a legfontosabb csütörtöki híreinkkel. Több hírlevelünk is van, ezek itt elérhetők.

Megírtuk, hogyan szakadt el teljesen a valóságtól az Orbán-kormány a 2022-es választás után. Arról is írtunk, hogy a magyar állam óriási hiánnyal zárta 2025-öt, Nagy Márton még novemberben is elszámolta magát 700 milliárddal.

Gulyás Gergely szerint a Fidesz még annál is jobban áll, mint Orbán nyáron gondolta.

Gazdasági repülőrajtról, Vitályos Eszter szentendrei óriásplakátjáról, Trump visszatérésének hasznáról és a venezuelaiak szuverenitásáról kérdeztünk a kormányinfón, ahol leginkább a nagy hóról faggatták a kormány képviselőit.

Álnéven dolgozik, orosz propagandának nyilatkozik, szélsőjobb vezetőkkel fotózkodik – ki az a Scarlett Karoleva, aki az Orbáninfón is kérdezhetett?

Kulcsposztokon hajt végre személycseréket Volodimir Zelenszkij, hogy egyszerre három fronton maradhasson talpon. A háborús védekezés és a békefolyamat menedzselése mellett a belpolitikai stabilitás megóvása is napirenden van 2026 elején.

Ha a britek és a franciák csapatokat küldenek Ukrajnába a tűzszünet után, az orosz külügyi szóvivő szerint lőnének rájuk.

Trump kilépteti az Egyesült Államokat több tucat nemzetközi szervezetből, és arra számít, hogy az USA évekig irányítja majd Venezuelát. A Polymarketen már lehet fogadni arra, hova mér legközelebb légicsapást az Egyesült Államok, miközben Trump bődületesen megnövelné az amerikai védelmi költségvetést.

Emannuel Macron szerint az Egyesült Államok épp hátat fordít a szövetségeseinek.

Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az idegenrendészet közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az ICE ügynökeire, a helyi demokraták szerint ez „baromság ”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.

