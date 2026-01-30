Fideszes trollok központja és veszélyes emberek

reggel 4
Jó reggelt, esős, influenzajárvánnyal kísért péntek reggel van, ez pedig a 444 napindító hírlevele. Benne olyan cikkekkel, minthogy

Trollfarm

Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják azt a céget, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, és mint péntek reggeli cikkünkből kiderül, a „legbelső kör feladata" hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.

Volt kormányinfó is tegnap, ahol mi Lázár kivégzéses és cigányfoglalkoztatási ötleteiről meg a nem létező védőpajzsról kérdeztük Gulyás Gergelyt. Jól mutatja amúgy a Lázár okozta zavart a fideszes kampánycsapatban, hogy Orbán tegnap már azzal volt kénytelen előállni, hogy ő utazás közben a Dankó Rádiót szokta hallgatni, a gyöngyösi lázárinfó pedig botrányos jelenetekkel indult, Lázár szerint Magyar Péter lázítja a cigányságot a magyar többséggel szemben.

Kiderült tegnap az is, hogy Juhász Péter Pálról az ügyészségre is érkeztek bejelentések, azokkal sem történt semmi, és hír volt még itthonról, hogy

Kiderült még, hogy az elvileg zárolt költségvetési tartalékból és egy újabb egyszeri adóból finanszírozzák a rezsistopot, a PwC felmérése szerint a dolgozók fele elégedetlen a bérével, a cégek kilátása is romlott, és írtunk arról is, hogy a választás előtti inflációs adatokat is kozmetikázhatja a kormány a rezsistoppal, és gazdasági hír volt, hogy elindult a próbagyártás a BYD szegedi üzemében.

Erőszak

Fotó: Bankó Gábor/444

Egy évvel ezelőtt ölte meg a Budapesten élő japán nőt, M.-et a volt férje. A gyilkosság tavaly megrázta a nyilvánosságot, elsősorban azért, mert élesen mutatott rá a rendszerszintű hibákra. Megírtuk emellett, hogy már az ügyészség szerint is szexuális erőszak történhetett a Képzőművészeti Egyetem kollégiumában, ezért újratárgyalás jöhet R. ügyében.

A világ

Mivel magyarázzák az oroszok, hogy teljesen rendben van erőnek erejével elvenni Grönlandot? És hogyan a kijevi lakosság sanyargatását? Mi az újdonság az újabb ukrán-magyar pengeváltásban? Mit kell megtanulnunk az amerikai védelmi stratégiából? Minderről stúdiónkban Takácsy Dorkával és Takács Márkkal beszélgettünk.

Miután Trump pár hét szünet után ismét Iránt kezdte el fenyegetni, írtunk arról, hogy mivel járhat egy esetleges amerikai csapás, és mi jöhet utána. Röviden: várhatóan semmi jó a rezsim ellen tüntetők számára.

Hír volt még, hogy

Könyvek

A Nem rossz könyvek vendége pedig Barnás Ferenc volt, akivel beszélgetve új regénye mellett Mészöly és Hajnóczy prózája, külső és belső káosz, a fájdalom szerepe és az ősszületés is szóba került.

reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
