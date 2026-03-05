Egy kézfogás Putyinnal, Orbán váratlan húzásai

Belföld

A miniszterelnök ebben a kampányban olyan dolgokat csinál, amiket korábban nem szokott. Volt ilyenre példa szerdán is, amikor elment Rónai Egonhoz meghökkentő válaszokat adni egészen egyszerű kérdésekre. A Védelmi Tanács ülésén Orbán szerint úgy döntöttek, növelik a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét az iszlamisták és az ukránok miatt. Eközben Szijjártó Péter Moszkvába repült, és meg sem állt, amíg Vlagyimir Putyinnal kezet nem foghatott, és meg nem köszönhette neki az olajszállítmányt és a két ukrán-magyar hadifoglyot szabadon bocsátását.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Több mint 471 ezer határon túli magyar szavazhatna jelen állás szerint az áprilisi választásokon, a Publicus szerint pedig rekordot dönthet az idei választás a részvétel terén. A bíróság felfüggesztette a Karácsony Gergely ellen Pride-ügyben indított eljárást. A Kúria döntése alapján ezentúl nem működtethetnék fideszes kampánykiadványként a Kossuth Rádió Facebook-oldalát. A rendőrség egy hónapra bezáratta a Turbinát a drogtörvényre hivatkozva, Vitézy Dávid szerint a korrupciót sem a parlament bezárásával kell megoldani, míg Jámbor András szerint a bezárás kiöregedett fasiszták akciója volt.

Fotó: Nagy Márton/Facebook

Külföld

Irán az első naptól kezdve támadja az amerikai támaszpontoknak otthont adó arab országokat. Trump azt szeretné, ha európai szövetségesei többet tennének. Irán proxy milíciái is aktivizálták magukat. Kiszélesedhet a konfliktus? Források szerint az amerikaiak és a kurdok egy lehetséges iráni katonai akcióról tárgyalnak. Közel 150-en eltűnhettek, miután elsüllyedt egy iráni hadihajó Srí Lanka közelében.

Fotó: ATTA KENARE/AFP

Emmanuel Macron új alapokra helyezte a francia nukleáris elrettentést: Franciaország kész kiterjeszteni a nukleáris védőernyőt európai szövetségeseire. Évtizedek után újra erősíteni fogják a francia nukleáris arzenált is. Újabb lépés Európa stratégiai önállósága felé?

Fotó: YOAN VALAT/AFP

Kapcsolódó cikkek

Orbán ebben a kampányban olyan dolgokat csinál, amiket korábban nem szokott

Közvélemény-kutatásokra való hivatkozások, kiszólások a támogatottságról, reakciókényszer, szómágiabakik, a tévedhetetlenség mítoszának elengedése – a Fidesz elnöke próbál alkalmazkodni az új helyzethez.

Herczeg Márk
POLITIKA

Orbán Viktor megint elment Rónai Egonhoz, és meghökkentő válaszokat adott egyszerű kérdésekre is, amelyekhez nincs hozzászokva

Miért adott Lázár hárommilliós állást Varga Judit férjének, aki történetesen Magyar Péter volt? Miért támadna Ukrajna magyar területen? Mi a bizonyíték a Tisza és Ukrajna együttműködésére? Egy esetleges választási vereségért Orbán vállalja a felelősséget, a Nyugat pedig szerinte vágott virág: színes, de el van vágva a talajtól.

Rovó Attila
belföld

Orbán: A rendőrök és katonák közterületi jelenlétét növeljük

A Védelmi Tanács ülésén megállapították, hogy nőtt Európában a terrorfenyegetés, ezért kell nagyobb katonai és rendőri jelenlét.

Székely Sarolta
belföld

Szijjártó Péter hazahozhat a gépén két hadifoglyot Moszkvából, akiknek magyar állampolgárságuk is van

Az orosz elnök jól megdicsérte a magyar külügyminisztert, amiért gyakran látogat Moszkvába.

Gazda Albert
POLITIKA

Szijjártó a hazafelé tartó repülőgépen beszélgetett a Putyin által elengedett két hadifogollyal

A külügyminiszter azt mondta a köszönetet mondó férfiaknak, hogy ez a munkájuk része.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Folytatódik a magyar–szlovák–horvát olajháború, a Mol és a Slovnaft bepanaszolta a Janafot az Európai Bizottságnál

Monopolhelyzettel való visszaélés vádjával.

Gazda Albert
POLITIKA

Több mint 471 ezer határon túli magyar szavazhatna jelen állás szerint az áprilisi választásokon

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok mintegy 52%-a szerepel eddig a levélben szavazók névjegyzékében.

Gazda Albert
POLITIKA

Részvételi rekordot hozhat az idei parlamenti választás

A Publicus Intézet felmérésében is vezet egyébként a Tisza, a DK és a Kutyapárt viszont nem jutna be a parlamentbe.

Székely Sarolta
POLITIKA

HVG: Felfüggesztette a bíróság a Karácsony Gergely ellen Pride-ügyben indított büntetőeljárást

Az eljáró bíró Alkotmánybírósághoz fordult az ügyben alkalmazandó törvények problematikus mivolta miatt.

Gazda Albert
POLITIKA

Döntött a Kúria: ezentúl nem működtethetnék fideszes kampánykiadványként a Kossuth Rádió Facebook-oldalát

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Gazda Albert
POLITIKA

A rendőrség egy hónapra bezáratta a Turbinát a drogtörvényre hivatkozva

A VIII. kerületi szórakozóhely bejáratán meg is jelent a hivatalos tájékoztatás. A tulajok szerint a rendőrség egy Turbinán kívüli igazoltatás és egy azután tett vallomás alapján záratta be a helyet.

Bódog Bálint
belföld

Vitézy Dávid a Turbina bezárásáról: A korrupció ellen sem úgy harcolunk, hogy két hónapra bezárjuk a Parlamentet

A fővárosi képviselő szerint „a pezsgő kulturális élet és a szórakozási lehetőségek sokasága nem üldözendő Budapesten, hanem a város egyik fontos versenyelőnye”.

Bódog Bálint
belföld

Jámbor András a Turbina bezárásáról: „Ez a kiöregedett, megkeseredett fasiszták szövetségének akciója”

Tényleg húzzatok a fenébe! – írja a józsefvárosi parlamenti képviselő.

Gazda Albert
POLITIKA

500 ezer forintos felelősségbiztosítás elég volt a debreceni a CATL-nek, hogy engedélyt kapjon

Még egy ügyvédnek is jóval nagyobb értékű, 30 milliós felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

Székely Sarolta
belföld

Kötetlen beszélgetés miatt mentek volna Nagy Mártonék az osztrák luxusszállodába az államtitkár szerint

Vajda Zoltán hat kérdést intézett írásban a miniszterhez az osztrák kiruccanással kapcsolatban. Helyette két mondattal az államtitkára válaszolt.

Székely Sarolta
belföld

A Mandinerre költözik Hajdú Péter a Frizbivel

Hajdú Péter Orbánra teszi a voksát, szerinte fontos, hogy tudják az emberek, mit gondol ő, Szabó Zsófi vagy Curtis.

Székely Sarolta
Média

24 év után búcsúzhat a parlamenttől Vadai Ágnes

A Demokratikus Koalíció közzétette az országos listájának első 20 helyét, amin több jelenlegi frakciótag sem kapott befutó helyet. A befutó helyeket az 5 százalékhoz mértük, amivel a jelenlegi közvélemény-kutatási adatok alapján a DK nagyon elégedett lehet.

Windisch Judit
POLITIKA

Az iráni válaszcsapások elbizonytalaníthatják az USA-barát Öböl menti országokat, de be is ránthatják őket a háborúba

Irán az első naptól kezdve támadja az amerikai támaszpontoknak otthont adó arab országokat. Trump azt szeretné, ha európai szövetségesei többet tennének. Irán proxy milíciái is aktivizálták magukat. Kiszélesedhet a konfliktus?

Inkei Bence
külföld

Források szerint az amerikaiak és a kurdok egy lehetséges iráni katonai akcióról tárgyalnak

Ugyan még nem született döntés, a Reuters szerint a cél az lehetne, hogy az akcióval teret nyissanak az iszlám rezsimmel szemben álló irániak felkelésének.

Benics Márk
külföld

Közel 150-en eltűnhettek, miután elsüllyedt egy iráni hadihajó Srí Lanka közelében

Hírügynökségi források szerint a hadihajót az Egyesült Államok támadta meg.

Molnár Kristóf
külföld

Évtizedes dogmákat dönt meg Macron nukleáris doktrínája

Emmanuel Macron új alapokra helyezte a francia nukleáris elrettentést: Franciaország kész kiterjeszteni a nukleáris védőernyőt európai szövetségeseire. Évtizedek után újra erősíteni fogják a francia nukleáris arzenált is. Újabb lépés Európa stratégiai önállósága felé?

Inkei Bence
külföld

Zelenszkij: Az iráni háború miatt nincsenek egyelőre napirenden az újabb ukrán–orosz–amerikai egyeztetések

Március 5–8. között Abu-Dzabiban konzultáltak volna, de az Emírségekbe most nem célszerű menni.

Gazda Albert
háború

Ecuador az Egyesült Államokkal indított közös műveletet a drogkereskedők ellen

Az ecuadori elnök szerint az Egyesült Államok azon „regionális szövetségesek” között van, akik részt vesznek Ecuador drogkartellek elleni háborújának „új szakaszában”.

Székely Sarolta
külföld

13 évet kapott a mariupoli özvegy, akinek a férje orosz hadifogságban halt meg

17 ezer forintnyi hrivnyát utalt az ukrán fegyveres erőknek.

Gazda Albert
háború